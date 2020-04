Mosbach (pm) Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Mosbacher Freizeitbads faMos kann dieses nicht, wie seit vielen Jahrzehnten üblich, Anfang Mai eröffnen. Stadtwerke Geschäftsführer Jürgen Jaksz erläutert: "Wir wären soweit. Wir haben in mehreren Wochen Vorbereitungszeit alles Notwendige in die Wege geleitet, um einen ganz normalen Betrieb ab 1. Mai sicherstellen zu können."

Das Problem: Die weiter bestehenden Restriktionen rund um die Eindämmung der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg lassen eine Badöffnung trotz herrlichen Wetters und geeigneter Temperaturen nicht zu.

Wie lange die Verzögerung genau dauern wird, lässt sich derzeit nicht absehen. "Natürlich hat für uns in jeder Hinsicht die Sicherheit unserer Badegäste und unseres Personals absoluten Vorrang", macht Jaksz deutlich. "Wir dürfen, wollen und werden keinerlei Risiko im Zusammenhang mit dem faMos-Betrieb eingehen. Es sei schade, dass das Bad nicht wie gewünscht der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann, aber man wird eröffnen, sobald dies behördlich gestattet ist, betont man vonseiten der Stadtwerken.

So heißt es zunächst: Abwarten, bis weitere behördliche Klarheit besteht. "Wir können, wenn wir grünes Licht erhalten, relativ schnell reagieren und öffnen", so Bäderchef Jürgen Jaksz. Wann das genau sein wird, darüber ist derzeit eine gesicherte Aussage allerdings nicht möglich.