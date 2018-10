Das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg übte gemeinsam mit europäischen Spezialeinheiten auf dem TCRH-Gelände in Neckarelz zwei Tage lang die Bewältigung von Terrorlagen. Die groß angelegte Aktion wurde im Vorfeld geheim gehalten, so dass Anwohner wegen des mit der Übung einhergehenden nächtlichen Lärms beunruhigt waren. Foto: Polizei BW

Mosbach-Neckarelz. (pm/RNZ) "Schlaflos in Neckarelz" hieß es in der Nacht zum Mittwoch für zahlreiche Bürger im Mosbacher Stadtteil - und auch im gesamten Stadtgebiet. Am Morgen stand das Telefon in der RNZ-Redaktion kaum still. Etliche Anrufer berichteten von stundenlang anhaltendem Hubschrauberlärm nach Mitternacht, auch Schüsse und Explosionen seien zu hören gewesen. Besorgte Bürger können jedoch beruhigt sein: Wie das Innenministerium Baden-Württemberg am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilte, hielten Spezialeinheiten der Polizei auf dem Areal des "Training Centers Retten & Helfen" (TCRH/ehemalige Neckartalkaserne) eine groß angelegte Anti-Terror-Übungen ab - eine von europaweit sieben in dieser Nacht.

"Nur gemeinsam und gut vorbereitet können wir dem Terrorismus in Europa erfolgreich die Stirn bieten. Ländergrenzen dürfen bei der Bekämpfung des Terrorismus kein Hindernis darstellen - deshalb üben Spezialeinheiten der Polizei die Zusammenarbeit", erklärte Landesinnenminister Thomas Strobl am heutigen Mittwoch nach Abschluss der Übung. "Das Zusammenwirken der Spezialeinheiten war sehr gut, und ich bin sehr froh, dass unser Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hierbei bundesweit - neben der GSG 9 des Bundes - eine führende Rolle einnimmt", so Strobl. In Neckarelz und Heilbronn hatte das Spezialeinsatzkommando am Dienstag und Mittwoch unter dem schlagkräftigen Titel "Atlas Common Challenge 2018" gemeinsam mit europäischen Spezialeinheiten die Bewältigung von Terrorlagen geübt.

"Ziel dabei war, das Zusammenwirken von Einheiten aus Frankreich, Italien, Luxemburg und der Schweiz zu trainieren", erklärte Staatssekretär Wilfried Klenk, der die Übung am Dienstag in Neckarelz besuchte. Alle Übungsszenarien wurden über Europol in Den Haag koordiniert. Für das in Neckarelz und Teilen Heilbronns durchgespielte Szenario hatte das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg die Leitung.

In den Übungssituationen standen das Vorgehen bei gleichzeitig stattfindenden Terroranschlägen und Geiselnahmen von größeren Menschengruppen im Fokus, das realitätsnah in Anlehnung an vergangene Anschlagszenarien in Europa simuliert wurde. Der überwiegende Teil der Übung wurde auf dem TCRH-Gelände in Neckarelz abgehalten, wo eine Vielzahl solcher Unglücksszenarien eingerichtet ist.

Einige Einsatzkräfte wurden in der Nacht mit Hubschraubern in Heilbronn auf der Theresienwiese abgesetzt, da ein Teil der Übung in einem abgesperrten Bereich nahe des benachbarten Hauptbahnhofs stattfand. "Die Erfahrungen aus allen Szenarien werden in den nächsten Wochen ausgewertet und analysiert. Wir können daraus wichtige Erkenntnisse für die weitere Zusammenarbeit bei der Bewältigung solch komplexer Einsatzlagen gewinnen", erläuterte Strobl.

"Die Einsatzkräfte müssen sich bei der Bekämpfung von Terroristen absolut aufeinander verlassen können - das funktioniert nur durch gemeinsames Üben des Ernstfalles", sagte Innenminister Strobl. Aus diesem Grund finden in regelmäßigen Abständen Übungen statt. Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg ist ebenso wie die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei, stellvertretend für alle Spezialeinsatzkommandos der deutschen Bundesländer Mitglied im Atlas-Verbund.

Müde Neckarelzer dürfen also beruhigt sein, gab es doch einen wertvollen und wichtigen, und vor allem keinen dramatischen Grund für die nächtliche Ruhestörung. Wenngleich eine vorherige Ankündigung der groß angelegten Übung wohl so manchen Anwohner auf den Lärm - und die aufkommenden Sorgen wegen einer möglichen Katastrophe - vorbereitet hätte ...