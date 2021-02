Mosbach. (stm) Von heute auf morgen sind die Temperaturen in die Höhe geschossen, was bedeutet: Es beginnt wieder die Zeit, in der die Amphibien mit ihrer Frühjahrswanderung zu ihren Laichplätzen starten. Nächtliche Sperrungen seien deshalb ab Dienstag notwendig, gab die Stadt Mosbach in einer Pressemitteilung bekannt.

Die größtenteils nächtlichen Wanderungen der Amphibien zu ihren Laichplätzen führen über Straßen und Wege, auf denen der Fahrzeugverkehr für viele paarungswillige Tiere den sicheren Tod bedeutet. Zahlreiche freiwillige Helfer sind nun nachts unterwegs, um unter teilweise nicht unbeträchtlichen Gefahren die Amphibien von der Straße zu retten und den Tieren und damit der gesamten Population das Überleben zu sichern.

Im Bereich der Großen Kreisstadt muss insbesondere an folgenden Strecken mit wandernden Tieren und einem verstärkten Einsatz der Helfer gerechnet werden: Landesstraße 525 zwischen Mosbach und Sattelbach, L598 von der Abzweigung der L 525 bis nach Lohrbach.

Mit einer besonderen Maßnahme im Bereich des Hardhofs schützt die Stadt Mosbach schon seit vielen Jahren die Wanderroute der dort im See laichenden Tiere. Dazu werden die Schorre und der Hardhofweg zwischen dem Bergfeld und der ehemaligen Kaserne von der Einfahrt zum Hardhof und der Abzweigung zur Waldsteige gesperrt. Damit ist die direkte Verbindung zwischen Neckarzimmern bzw. Waldsteige West und der Hardhofsiedlung zeitlich aufgehoben.

Die Autofahrer müssen daher nachts über die B27 ausweichen. Gesperrt ist die Strecke abends ab 18.30 bis 5 Uhr morgens. Bei Eintritt der Sommerzeit, wenn die Tage länger werden, wird die abendliche Sperrzeit auf 20 Uhr verschoben.

Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, auf die Beschilderung zu achten, um rechtzeitig eine Ausweichroute über die B27 einschlagen zu können. Auf die nächtliche Sperrung wird großräumig hingewiesen.

Da diese Aktion in den Vorjahren stets reibungslos verlief, hofft die Stadtverwaltung, dass die Maßnahme auch diesjährig wieder von allen Autofahrern und vor allem von den am stärksten betroffenen Bewohnern des Hardhofes und den Mitarbeitern der Firmen Resideo und Inast mit großem Verständnis akzeptiert und mitgetragen wird.

Amphibien sind insgesamt gefährdet und daher auf unseren Schutz angewiesen. Ihr Verschwinden reißt ein empfindliches Loch in unser Ökosystem und außerdem wird unsere Erlebniswelt in der Natur mit ihrem Verschwinden ärmer. Sind sie nachts unterwegs auf den Straßen, weichen sie den Autos nicht aus. Im Gegenteil: Sie genießen als wechselwarme Tiere die Restwärme, die sich über den Tag im Asphalt der Straße gespeichert hat und bleiben sitzen. Und je kälter die Nacht wird, desto langsamer sind ihre Bewegungen.

Daher bittet die Stadt, in der Zeit der Amphibienwanderungen nicht nur auf den genannten Strecken, sondern auf allen Straßen, in deren Nähe sich ein Bachlauf, See oder Feuchtgebiet befindet, vorsichtig und vor allem langsam zu fahren.