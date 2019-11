Von Noemi Girgla

Neckarelz. Wie wichtig es ist, gegen Rassismus und jegliche Form von Diskriminierung aufzustehen, verdeutlichten einmal mehr die Schüler und Lehrer des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG) Mosbach. Schon in den letzten Wochen hatte die Schule mit dem Musical „Eine starke Frau geht ihren Weg“, dem die Lebensgeschichte der Awo-Gründerin Marie Juchacz zugrunde liegt, und bei der Mitgestaltung des Programms zur Gedenkfeier des Mosbacher Synagogenbrands am 10. November (die RNZ berichtete) Zeichen gesetzt. Nun wurde dem APG offiziell der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen.

„Diese Auszeichnung ist keine Belohnung für schon geleistete Verdienste, sondern eine Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft“, betonte Schulleiter Dr. Thomas Pauer, als er die Titelverleihung in der Pattberghalle vor der gesamten Schule eröffnete. „Der Dank gebührt der SMV“, erklärte er. Diese habe sich schon länger bemüht, Teil des Netzwerkes zu werden. Voraussetzungen hierfür sind unterschriebene Selbstverpflichtungserklärungen von mindestens 70 Prozent der Schüler und Lehrer, sich aktiv gegen Diskriminierung einzusetzen. Des Weiteren müssen „Courage-Schulen“ mindestens einmal im Jahr ein Projekt zum Thema anbieten sowie einen Schulpaten finden. Eine Aufgabe, die Oliver Caruso, früherer Weltmeister und ehemaliger Bundestrainer im Gewichtheben, nur allzu gerne übernahm.

Gleich zu Anfang der Titelübergabe sorgte der schuleigene Chor unter Leitung von Patrick Bach mit einem Stück aus dem Juchacz-Musical für Gänsehaut. „Zusammen kämpfen wir fürs Recht“, war nur eine Zeile des Liedes, das die Einstellung der Schüler zum Ausdruck brachte. Moderiert wurde das Programm von den Schülersprechern Jonathan Rodemers, Nicole Geiger, Elina Dmitricenko und Jonathan Wieder, die auch das Schild zum verliehenen Titel aus den Händen von Andreas Haiss von der Landesorganisation von „Schule ohne Rassismus“ entgegen nahmen. Die dazugehörige Urkunde nahm der Schulleiter im Empfang. Zwölf Schüler der Klasse 6e von Melanie Rinker trugen vor, was sie unter Respekt, Wertschätzung und Toleranz verstehen, und Schüler der KS 1 von Claudia Schmidt berichteten von den Schicksalen Mosbacher Juden zu Zeiten des NS-Regimes. Die elften Klassen von Frank Rückert hatten das Lied „9010“ von Felix Kummer zur Programmgestaltung ausgewählt. Einen Rap-Song über einen alt gewordenen Nazi-Schläger, dessen körperlicher und sozialer Niedergang geschildert wird. Auch die Theater-AG von Wiebke Stölting hatte einen Beitrag aus dem Musical vorbereitet, der beispielhaft für Zivilcourage stand.

Pate Oliver Caruso, der selbst zwei Töchter am APG hat, sagte den Schülern seine Unterstützung zu und forderte sie auf, sich dafür einzusetzen, dass Rassismus an ihrer Schule keine Chance hat. Er selbst habe als Sohn eines Gastarbeiters keine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus gemacht, sei in der Schule und im Verein als Mensch aufgenommen worden. Es gebe aber auch im Sport zahlreiche Negativbeispiele. Gemeinsam müsse man ein Zeichen dagegen setzen.

Bevor der Chor das Programm abrundete, kamen die Schülersprecher zu Wort: „Wir können an der Vergangenheit nichts ändern. Aber wir können mit gutem Beispiel vorangehen. Wir werden alles tun, um diesem Titel gerecht zu werden.“ Ihr Dank richtete sich auch an die ehemalige Schülersprecherin Thirza Zeier, die im vergangenen Schuljahr ihr Abitur machte und daran mitwirkte, das APG zu einer der landesweit über 200 Courage-Schulen zu machen.

Verbindungslehrer Christian Heck schloss die Veranstaltung mit den Worten: „Ich bin sehr stolz darauf, wie viel Energie und Herzblut einige Schüler der SMV in die Verwirklichung dieses Projekts gesteckt haben. Und ich bin dankbar für die Unterstützung unserer Schulgemeinschaft.“

Info: Weitere Infos unter www.schule-ohne-rassismus-bw.de