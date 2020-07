So wie diese Schüler im Vorjahr sollen auch diesmal beim Stadtputz möglichst viele Freiwillige mithelfen. Archivfoto: nak

Mosbach. (stm/schat) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und aufgehoben ist besser als liegen gelassen: Nachdem die für März eingeplante Stadtputzaktion wegen des Coronavirus abgesagt werden musste, soll der Stadtputz nun nach den Sommerferien nachgeholt werden. Im Rahmen des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar soll die Stadt am Samstag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr herausgeputzt werden.

Zum Herbstputz sind alle Bürger, Vereine, Schulen und andere Gruppen aufgerufen, etwas für die Umwelt zu tun und mitzumachen, um die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Zusammen will die Stadtverwaltung ein Zeichen gegen den Unrat setzen und bei der siebten Auflage des Freiwilligentages das bürgerschaftliche Engagement in Mosbach erneut sichtbar werden lassen.

Bürgersteige, Wegränder und Grünanlagen sollen dann von allem befreit werden, was achtlos zurückgelassen wurde und dort so gar nicht hingehört. Unter der Devise "Anpacken mit Abstand" sollen Flaschen, Getränkedosen, Plastikdeckel, Papiertüten oder Kaffeebecher dann in die Müllsäcke wandern. Je mehr Hände mit anpacken, desto besser das Ergebnis. "Wir freuen uns über rege Beteiligung und hoffentlich zahlreiche Menschen, die sich für ihre Umwelt einsetzen", heißt es dazu von der Stadt. Als kleines Dankeschön gibt es für Helfer das blaue "Wir schaffen was"-T-Shirt sowie einen Mund-Nasenschutz.

Info: Interessierte können sich unter Tel.: (0 62 61) 8 24 87 oder 8 22 15 anmelden, hier sind auch weiterführende Informationen erhältlich.