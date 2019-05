Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Es ist eng auf deutschen Straßen. Aber nicht nur, was die Dichte von Pkw und Lkw angeht, ob auf Autobahnen oder Landstraßen. Unangenehm, beängstigend eng wird es oft dann, wenn Radfahrer überholt werden. Selten geschieht es so, wie es in der Straßenverkehrsordnung (StVO) steht: mit mindestens 1,50 Meter Abstand. Ist das nicht möglich, etwa wegen Gegenverkehr, gilt das Überholverbot. Die Regeln sind klar, eigentlich. Doch hat ein Gutachten, das die Unfallforschung der Versicherer kürzlich in Auftrag gegeben hatte, wenig erfreuliche Ergebnisse zutage befördert.

16.700 Überholvorgänge wurden gemessen. 9402 Kraftfahrzeuglenker überholten mit weniger als 150 Zentimetern Abstand. Das sind 56 Prozent! In 3019 Fällen (18%) betrug der Abstand weniger als einen Meter, und in 192 (etwas mehr als ein Prozent) sogar weniger als 50 Zentimeter! Zusammengenommen hat demnach nicht einmal ein Viertel der Fahrzeuglenker die 1,50-Meter-Regel berücksichtigt. Sie gilt selbst dann, wenn der Radfahrer auf einem Radfahrstreifen unterwegs ist.

Eine Neckarelzerin, die viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt das Problem aus eigenem Erleben. "Besonders heikel wird’s an den Querungshilfen für Fußgänger", weiß sie, und dass Überholen hier eigentlich ein Unding ist. Denn in der Straßenmitte befindet sich eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für die Fußgänger; zwischen ihr und dem linken Rand des Schutzstreifens liegen 2,25 Meter. "An dieser Engstelle kommen mir überholende Autofahrer bedrohlich nahe."

Der neue Radschutzstreifen in der Mosbacher Straße schützt im Zweifelsfall nicht, denn Radfahrer haben keine Knautschzone. Den (und andere) Schutzstreifen hat Stadtplaner Klaus Kühnel mitgeplant. Und nun? "Ich werde immer wieder von Radfahrern angesprochen, die sich über das Verhalten von Autofahrern beim Überholen beschweren. Das gilt insbesondere auch bei den Schutzstreifen wie in der Mosbacher Straße. Kühnel fügt hinzu: "Bei aktuellen Maßnahmen unterbrechen wir - auch auf Drängen von Fahrradfahrern - die Schutzstreifen. Radfahrer bewegen sich dann an diesen Stellen gleichberechtigt mit den Autos. Ob das von den Pkw-Fahrern beachtet und die vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand eingehalten werden, müssen wir beobachten."

Dass Radfahrer(innen) oftmals nicht als vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden, erlebt die vom Fortbewegungsmittel überzeugte Neckarelzerin auch immer wieder, wenn sie beispielsweise von der Heilbronner Straße kommend in den Kreisel nach Neckarelz Mitte fährt und ihr die Vorfahrt im Kreisel von einem aus der Mosbacher Straße einbiegenden Auto genommen wird. "Da muss ich zur Kollisionsvermeidung etwa einmal wöchentlich scharf bremsen." Doch Radfahrer sind Fahrzeugführer, Fahrräder sind ebenso Fahrzeuge wie Autos oder Motorräder, die StVO gilt für alle. Nur nehmen sich "starke" Verkehrsteilnehmer gern mal (nicht existierende) Vorfahrtsrechte heraus.

Ein Anruf beim Streifendienst der Mosbacher Polizei ergibt allerdings keine Besorgnis erregende Auskunft. Revierführer Bernhard Stich ist von Unfällen aufgrund zu enger Überholmanöver nichts bekannt. "Auch Beschwerden sind bei uns in jüngerer Zeit nicht eingegangen." Sein Kollege Manfred Ritzhaupt ist im Referat Prävention damit beschäftigt, den ganz jungen Radlern das Wissen und Können zu vermitteln, mit dem sie sicher am Verkehr teilnehmen können. "Wir machen die Kinder in der Jugendverkehrsschule darauf aufmerksam, dass sie selbst an parkenden Autos mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren, also mindestens in Türbreite." Denn auch das kennen Radfahrer: sich plötzlich und unerwartet öffnende Autotüren.

In der Mosbacher Fahrschule "Academy" sind die Regeln der StVO selbstverständlich Gegenstand des Unterrichts, des theoretischen wie des praktischen. Inhaber Hans Schäufele: "Keine Frage: Wir achten darauf und sensibilisieren unsere Schülerinnen und Schüler." Nur ob diese das im Fahralltag auch so umsetzen, ist zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Das Problem der Enge insbesondere mit Schutzstreifen und Querungsinseln kennt auch Schäufele. "Da ist es definitiv zu eng, und es gilt ein Überholverbot." Wer das in der Prüfung missachtet, ist durchgefallen. In der StVO steht übrigens noch etwas, was nur die wenigsten Autofahrer wissen: Im Bereich von Schutzstreifen gilt absolutes Halteverbot - auch ohne zusätzliche Beschilderung.