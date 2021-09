Neckarkatzenbach. Ganz offensichtlich hat nicht nur der Nebel selbst die RNZ-Lesenden inspiriert, sondern auch das Bild des Hobby-Fotografen Heinz Staab, der vor einigen Wochen in Neckarkatzenbach eine Gruppe Kühe, die im morgendlichen Nebel bei Neckarkatzenbach grasten, mit der Kamera einfing.

"Das stimmungsvolle Foto von Herrn Staab und ihr Aufruf zur Einsendung von Nebelimpressionen hat mich erinnert, dass ich letztes Jahr auch ein schönes Bild eingefangen habe. Auf dem Weg zur Autobahn A6 wurde mir klar, dass ein Leben in den Höhenlagen des Odenwalds Vorteile hat. Bei Abfahrt in Wagenschwend war – obwohl noch vorherrschende Dämmerung am frühen Morgen – bereits erkennbar, dass der Vormittag herrlich werden wird. In den tiefer gelegenen Ortschaften ab Sattelbach durch das Elz- und Neckartal legten sich dichte Nebelschwaden und die Wetterprognose ließ sich noch nicht ableiten. Erst kurz vor der Asbacher Höhe bot sich wieder ein herrlicher Ausblick. Das nahm ich zum Anlass eines Stopps, um diese Stimmung mit Blick in Richtung Hoher Odenwald einzufangen", schrieb Thomas Preidl an die Lokalredaktion Mosbach – und schickte den bildlichen Beleg für seine Umschreibung natürlich gleich mit. So zeigt sich der dichte Nebelschleier im Neckartal, der sich auch Richtung Elzmündungsraum weiterzieht. Ganz fein zeichnet sich ganz links (und rechts von einem Waldstück im Vordergrund) noch die Silhouette des Katzenbuckels ab. Für Thomas Preidl dokumentiert die Momentaufnahme, die auch von der beeindruckenden Einfärbung durch die aufgehende Sonne bestimmt wird, "die Schönheit unserer Landschaft". Auch wenn die Bäume noch nicht ihr farbenfrohes Spätsommerkleid tragen, spart die Natur im Neckar-Odenwald-Kreis nicht an Farbnuancen, um einen immer wieder aufs Neue zu verzaubern.

In der Weite liegt die Kraft – oder zumindest ein schönes Foto, wie hier in Schefflenz von Marion Bindnagel aufgenommen. Foto: Marion Bindnagel

Gleich mehrere Bilder schickte Marion Bindnagel ein – und die Auswahl für eines fiel unserer Redaktion schwer. Doch die Weite der Landschaft, die sich in Schefflenz "auf dem Weg Richtung Waldspitze am frühen Morgen" in zarten Pastellfarben mit einem leichten Schleier, den kein Bildbearbeitungsprogramm ersetzen kann, präsentierte, stach dann doch hervor.

Aber nicht nur weite Flur hat unsere Region zu bieten, auch historische Kulissen prägen das Neckartal – und sorgen für den ein oder anderen Schnappschuss. So auch die Burg Hornberg, die Oliver Helmstädter aus einem Winkel einfing, der die alte Götzenburg in einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt – nicht nur, weil sie von hinten von der Sonne angeleuchtet wird, was dem alten Gemäuer einen märchenhaften Flair beschert.

Stattlicher Mais und zarter Nebel – eine sehenswerte Kombination, die Heinz Staab bei Breitenbronn festgehalten hat. Foto: Heinz Staab

Und auch "Auslöser" Heinz Staab drückte in Sachen Nebelmotive noch einmal auf selbigen. Auf der Höhe bei Breitenbronn hing der morgendliche Schleier tief über den in die Höhe gewachsenen Maisfeldern – vielleicht schon die nächste Inspirationsquelle für weitere Fotos, die "die Schönheit der Landschaft präsentieren" ...