Mosbach/Walldürn. (schat/rüb) In der Krise geht vieles ein bisschen langsamer, und doch ändern sich die Dinge manchmal ganz schnell. Quasi über Nacht "wiederbelebt" hat man bei Südstern-Möbel das Mosbacher Möbelhaus. Am Mittwochabend bekam Geschäftsführer Thorsten Wenig verlässliche Informationen zu den veränderten Vorgaben für eine mögliche Wiedereröffnung. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen war klar, dass auch größere Geschäfte öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen.

Auf die Schnelle habe man daraufhin die notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen und umgesetzt, um in der Industriestraße zumindest einen kleinen Teil des Möbelhauses bereits am Donnerstagmorgen wieder für Kunden zugänglich machen zu können. "Die Hoffnung war vorher schon da, daher hatten wir schon einiges vorbereitet", erklärt Wenig auf Nachfrage der RNZ. Gleich zur Öffnung um 10 Uhr sei dann am Donnerstag auch schon der erste Kunde vor der Tür gestanden, freut sich Wenig, nachdem er zu Beginn der Woche noch potenzielle Kunden (die davon ausgegangen waren, dass auch Möbelhäuser mit den kleinen Geschäften öffnen) hatte abweisen müssen.

Mit Absperrungen und entsprechenden Umbauten/Umgestaltungen hat man das Erdgeschoss auf die derzeit maximal zulässige Fläche von 800 Quadratmeter verkleinert. Flatterband, Abstandsmarkierungen und Hinweisschilder begleiten den kleinen Rundgang, den man den Kunden angerichtet hat. Konzentriert hat man sich dabei auf ein Kernthema mit Küchen und Gartenmöbeln, so der Geschäftsführer. Thorsten Wenig ist froh, dass man nach fünf Wochen Schließung endlich wieder "zumindest ein bisschen" ins Geschäftsleben zurückkehren kann, einen kleinen Teil des Sortiments den Kunden präsentieren, sie real beraten kann. Untätig waren Wenig und die 16 Mitarbeiter in Mosbach auch während der Zwangspause nicht: "Wir haben die Zeit genutzt, haben im Haus einiges umgebaut." Die von 18. März bis 22. April dauernde Komplett-Schließung habe aber dennoch "immensen wirtschaftlichen Schaden" hinterlassen.

Seit Donnerstag wieder geöffnet hat auch das Möbelhaus Schäfer+Fitz in Walldürn. "Ich trage Verantwortung für 120 Mitarbeiter und bin deshalb zunächst einmal froh, dass der Wettbewerbsnachteil für die Möbelhäuser nun zumindest etwas aufgehoben wurde, auch wenn dafür ein Gerichtsurteil notwendig war", erklärt Geschäftsführer Wolfram Fitz in Bezug auf das Wirrwarr der Einschränkungslockerungen. Zufrieden macht ihn die nun (für den Moment) geltende Regelung nicht. Die Reduzierung auf 800 Quadratmeter ist für ihn mit Blick auf den Infektionsschutz "nicht nachvollziehbar". In größeren Geschäften verteile sich doch alles viel mehr, stattdessen werde man gezwungen, diese Fläche künstlich zu verkleinern. "Das widerspricht allen Gesetzen der Logik", so Fitz. "An einem normalen Tag haben wir etwa 15 Kundengruppen gleichzeitig im Haus, also im Durchschnitt 30 Personen – und das verteilt auf 6000 Quadratmeter. Das sind 200 Quadratmeter pro Kunde!"

So oder so, aktuell muss man mit den vorgegebenen 800 Quadratmetern auskommen. Wie es weiter geht, müsse man abwarten, sagt Thorsten Wenig von Südstern-Möbel nach der Rückkehr auf Sparflamme. Wie die Kollegen in anderen Möbelhäusern hofft er auf weitere Lockerungen, um irgendwann das ganze (große) Möbelhaus wiederbeleben zu dürfen. Wolfram Fitz stimmt trotz großer Einbußen der Blick auf das Motto "Wir sind Zuhause" zuversichtlich: Bei vielen Menschen rücke in der aktuellen Lage der Wert ihres Zuhauses wieder stärker in den Fokus, so dass sie sich für ein schönes Zuhause auch etwas gönnen möchten.