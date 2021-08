Der Wasserfall in der Margarethenschlucht ist der höchste im Odenwald. Auf einer Länge von 300 Metern verliert der Flursbach 110 Meter an Höhe. Foto: Philipp Decker

Neckargerach. (cao) Der Wasserfall in der Margarethenschlucht ist der höchste im Odenwald. In der etwa 300 Meter langen Schlucht verliert der Flursbach insgesamt 110 Meter an Höhe – davon 85 Meter in acht Wasserfallstufen, deren unterste und größte allein zehn Meter misst. Eine wunderschöne und einzigartige Naturkulisse, die immer mehr Besucher anzieht. "Doch vom Wasser ist trotz der momentan immer wiederkehrenden Regenfälle nicht viel zu sehen", berichtet Fotograf Philipp Decker.

Eberhard Henrich wundert das nicht. Als Bauhofleiter in Neckargerach ist er ebenfalls verantwortlich für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Gemeinde und einigen angrenzenden Ortschaften. "Trotz des vielen Regens in den vergangenen Monaten ist auch an unserer Messquelle nicht mehr Wasser als im vergangenen Jahr zu verzeichnen", betont er. Der Pegel sei "ziemlich unten".

Der Flursbach entsteht südlich von Reichenbuchen durch Niederschläge auf einer etwa 2,5 Quadratkilometer großen Fläche. "Je nachdem wie schnell sich die Fläche dort entwässert, kommt es zu einem kurzzeitigen starken Anschwellen des Bachs oder einer anhaltenden, gemächlichen Speisung mit Wasser", erklärt Henrich. Da der Boden aufgrund der Hitzeperioden der vergangenen Jahre – vor allem der Dürre 2018 – immer noch sehr trocken sei, fließe das Wasser nach einem kurzen Regenschauer sehr schnell ab. "Dann strömt für wenige Stunden so viel Wasser durch die Margarethenschlucht, dass es wirklich gefährlich ist, den Wasserlauf zu queren", warnt Henrich.

Doch genauso schnell wie der Pegel ansteige, nehme die Wassermenge auch wieder ab, der reißende Strom verwandle sich wieder in ein kleines Rinnsal. Nur durch einen anhaltenden Landregen könne der Boden die Niederschläge langfristiger speichern, sagt Henrich. Zudem saugten auch die durstigen Pflanzen das Wasser "wie Schwämme" auf.

Man werde sich wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass der Wasserfall im Sommer die meiste Zeit nur noch ein Tröpfeln ist, sagt der Bauhofleiter. Erst im Winter, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, umhülle ein prächtiger Eisvorhang die Stufen des Wasserfalls. Früher hätten sich meist nur im Frühling und Sommer Besucher auf den alpinen Klettersteig gewagt, mittlerweile (auch durch die Coronapandemie) sei das Ausflugsziel aber ganzjährig bewandert, berichtet Eberhard Henrich – trotz des anspruchsvollen Aufstiegs sogar bei Schnee und Glatteis.

"Es spricht sich rum, wie beeindruckend die Schlucht, vor allem der Eisvorhang aussieht. Die Leute machen Bilder und stellen sie online, was natürlich Aufmerksamkeit erzeugt." Dagegen sei natürlich nichts einzuwenden, betont Henrich, der sich über Touristen in Neckargerach freut. "Aber wer sich an der wunderschönen Natur beglückt, sollte sie auch achten und seinen Müll dann wieder mit nach Hause nehmen", appelliert der Bauhofleiter an die Besucher.