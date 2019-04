Seit 1. April kommen die Nutzer des ÖPNV in der Region in den Genuss von zusätzlichen Verbindungen. Archiv-Foto: schat

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/lra) Im zweiten Anlauf scheint nun alles zu klappen: Der eigentlich für Anfang Januar vorgesehene Betriebsstart der Buslinienbündel Mosbach und Buchen ist nun am Montag erfolgt. Nachdem der Ursprungstermin zur Betriebsaufnahme aufgrund fehlender Busfahrer verschoben werden musste, gibt die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) nun grünes Licht. "Wir bringen die komplette Fahrleistung zum 1. April auf die Straße", hatte BRN-Geschäftsführer Christian Hertel im Vorfeld versprochen.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel freut sich, dass die Bevölkerung des Neckar-Odenwald-Kreises nunmehr endlich von den 762.000 Mehrkilometern sowie durch deutliche Verbesserungen bei der Fahrzeugausstattung profitieren kann.

Der BRN hatte im Frühjahr 2018 die europaweite Ausschreibung der Linienbündel Mosbach und Buchen sowie der Regiobuslinien Neckarelz-Sinsheim und Buchen-Tauberbischofsheim gewonnen. Während die Regiobuslinien am 1. Januar 2019 planmäßig anlaufen konnten, verschob sich der Start der übrigen Verkehre um drei Monate.

Der BRN habe jetzt durch intensive Fahrerakquise in den vergangenen Wochen und Monaten wie auch durch eine Neuvergabe von Subunternehmerleistungen die Voraussetzungen für den Betriebsstart der neuen Verkehre geschaffen, erklärt man seitens des Landratsamts.

Verändert hat sich Einiges: Es wurden neue Linienführungen gebildet, das Angebot ausgeweitet und der Fahrplan verstetigt. Durch die Neuerungen wirkt ein komplett neues, im Hintergrund laufendes Umlaufsystem der Busse, das sich sicher finden und sortieren muss.

"In den ersten Tagen kann es daher auch zu Schwierigkeiten führen", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. ÖPNV-Nutzer werden daher um etwas Geduld gebeten, bis sich die neuen Umläufe eingespielt haben. "Die Fahrgäste können dabei aktiv mithelfen", so ein Sprecher des BRN: "Melden Sie Auffälligkeiten an das Verkehrsunternehmen."

Das Linienangebot kann im Internet unter www.vrn.de oder in den kürzlich an die Städte und Gemeinden verteilten Linienbündelbroschüren "Fahrplan Mosbach-Buchen" entnommen werden. Auch aus den Haltestellenaushängen ist das neue Angebot ersichtlich. Auffälligkeiten können unter Telefon: 0800/0008017 oder E-Mail: brn@dbregiobus-bw.de gemeldet werden.