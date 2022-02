Von Ursula Brinkmann

Limbach. Der eine bediente sich in der Terminologie der Kardiologie, der andere stellte einen Vergleich mit der aktuellen weltpolitischen Lage an. Dabei ging es auf dem kleinen Abhang zwischen dem Limbacher Rathaus und der Schule am Schlossplatz um einen weiteren Schritt beim Ausbau des Glasfasernetzes im Neckar-Odenwald-Kreis, der mit dem symbolischen Spatenstich ein Zeichen gesetzt bekam.

Dass dieser Schritt ein bedeutsamer ist, machte Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber mit dem Bild vom Herzen des Landkreises deutlich, das Limbach sei: "Durch unsere Gemeinde geht bald, wie bei einem echten Herzen, der venöse Zufluss aus dem nördlichen Bereich des Landkreises und der arterielle Abfluss in den südlichen Bereich." Anders ausgedrückt: Im neuen Ausbau-Cluster verläuft auf Limbacher Gemarkung die zentrale Leitung, mit der der Glasfaseranbieter BBV den Netzknotenpunkt Buchen im Norden quer durch den Landkreis mit den beiden anderen Knotenpunkten im Süden (Neckargerach und Aglasterhausen) verbinden will. Damit kommt in den Augen von Landrat Dr. Achim Brötel Limbach "hohe geostrategische Bedeutung" zu.

Die Bedeutsamkeit der Spatenaktion plus Reden ließ sich zudem an zwei Dutzend Zuschauern beim Schaugraben ablesen; Gemeinderatsmitglieder wollten sich das Ereignis ebenso wenig entgehen lassen wie Vertreter aus dem Limbacher Rathaus und solche der beteiligten Firmen, die nun aktiv werden. BBV-Vertriebsleiter Sascha Bender sprach von einem "historischen Tag". Einerseits, weil mit dem Neckar-Odenwald-Kreis erstmals ein ganzer Landkreis flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen auf privatwirtschaftlicher Basis ohne Steuer- und Fördermittel versorgt wird, andererseits, weil das Ziel, mit 20 Prozent aller Haushalte einen Vertrag zu schließen, deutlich überschritten wurde. Limbach nimmt diesbezüglich sogar eine führende Rolle ein. "Bis heute haben sich 50 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger für die Zukunftstechnologie entschieden", so Bürgermeister Weber.

Das findet Vertriebsmann Bender "sensationell" und gibt sich zuversichtlich, auch die andere Hälfte noch in der Bauphase zu überzeugen und mit einem toni-Tarif zu beglücken, der Marke der Breitbandversorgung Deutschland (BBV). Die BBV will allen Haushalten ohne Vertrag in einer "Vermarktung vor dem Bagger" noch einmal ein Angebot machen. Zunächst aber gilt es, bei der praktischen Umsetzung in der Erde Fahrt aufzunehmen – passendes Wetter vorausgesetzt.

Achim Brötel erinnerte jedoch an so notwendige wie umfangreiche Konzeptions- und Planungsarbeiten, die – standardisiert – nun schneller und reibungsloser liefen. "Die Erwartungen an die BBV sind groß. Jetzt müssen Sie deshalb auch liefern." Abstimmungsrunden, wie es sie im Landratsamt wie in den Rathäusern gegeben hat, sollen künftig auch dafür sorgen, dass bei den Arbeiten zur Verlegung der Kabel ohnehin anstehende Baumaßnahmen berücksichtigt werden. "Doppelt aufmachen wollen wir nicht", sagte Bernd Henkel, Manager für den Ausbau der Cluster im Neckar-Odenwald-Kreis. Damit rennt er bei Thorsten Weber offene Türen ein. Der Bürgermeister gab sich optimistisch, dass man das im Sinne eines partnerschaftlichen Miteinanders hinbekommen werde. Aus dem Gemeinderat war gerade dieser Punkt erst jüngst angesprochen worden.

Als eines von 15 mit dem BBV-Glasfaserausbau beauftragten Generalunternehmen waren auch Vertreter und eine Vertreterin der Glasfaser Projekt GmbH (GPG, Duisburg) nach Limbach zum Stich mit dem Spaten gekommen. Der symbolische Akt im letzten Sonnenlicht jedenfalls verlief vielversprechend. Zeitgleich will das Tiefbauunternehmen mit mehreren Baukolonnen in Limbach, Heidersbach und Scheringen in der letzten Februar-Woche loslegen. Ab März folgt der Ausbau in Wagenschwend, die übrigen drei Ortsteile schließen sich an.

Mit voraussichtlichen Bauzeiten von fünf bis sechs Monaten dürfte das schnelle Internet bis Ende 2022 in ganz Limbach Realität sein. Von dort aus werden die anderen Kommunen schrittweise in alle Richtungen erschlossen, was die "hohe geostrategische Bedeutung" einmal mehr unterstreicht.