Der Kindergarten „Maria Königin“ in Limbach ist einer von drei katholischen in drei Limbacher Ortsteilen. Der Gemeinderat beschloss nun eine moderate Erhöhung der Elternbeiträge um 2,9 Prozent (Ü3-Kinder) und 30 Euro monatlich (U3-Kinder). Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Limbach. Zu den regelmäßig zu behandelnden Themen von Gemeinderatssitzungen gehören die Kindergarten-Bedarfsplanung und der Halbjahresbericht über den Haushaltsverlauf. So auch in der letzten Sitzung in Limbach vor der Sommerpause; daher waren die Leiterinnen der drei katholischen Einrichtungen ebenso erschienen so wie mit Björn Mittmesser der Geschäftsführer der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden. Vonseiten der Gemeindeverwaltung erteilte Hauptamtsleiter Alexander Winter genau Auskunft darüber, wie sich die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch die Gemeinde für das Jahr 2020 darstellt.

Das als "Abmangel" bezeichnete Defizit bei den Betriebskosten lag im vergangenen Jahr bei 886.000 Euro. Im Finanzausgleich flossen Limbach 392.000 Euro zu, sodass von der Gemeinde selbst 494.000 Euro zu tragen waren. Extra (mit der Stadt Buchen) wird der Kindergarten in Waldhausen abgerechnet, den die Buben und Mädchen aus Scheringen und Heidersbach besuchen. Er schlägt 2020 mit 76.500 Euro zu Buche.

Schrittweise steigt in Limbach der Abmangelanteil, den die Gemeinde übernimmt; 2023 werden es 90 Prozent sein. Was die Plätze in den Kindergärten betrifft, konnte Alexander Winter feststellen: "Wir können den tatsächlichen Bedarf im nächsten Kindergartenjahr decken." Bürgermeister Thorsten Weber wies darauf hin, dass dies eine Momentaufnahme sei. "Eine Mutter, die heute ihr Kind auf die Welt bringt, hat in einem Jahr einen Rechtsanspruch auf U3-Betreuung." Man habe daher die bauliche Weiterentwicklung der U3-Einrichtung im Blick. Doch auch im Ü3-Bereich wird die Gemeinde tätig bleiben und etwa Spitzen durch Zuzug ausgleichen müssen.

Höhere Betriebskosten und hohe Investitionskosten bilden den Rahmen für die Beitragsfestlegungen. Limbach folgt für das Kindergartenjahr 2021/2022 der gemeinsamen Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages sowie der Kirchen und erhöht die Elternbeiträge für den Ü3-Bereich um 2,9 Prozent. In der Regelgruppe steigt der Beitrag hier um vier auf 135 Euro, mit verlängerten Öffnungszeiten von 172 auf 177 Euro. U3-Kinder werden 30 Euro pro Monat und Kind mehr "kosten", sodass sich der Elternanteil auf 385 Euro erhöht. Mit wachsender Kinderzahl aus einer Familie sinken die Beiträge merklich. "Selbst wenn nicht alle im Kindergarten sind", machte Winter deutlich, was unter dem "Württemberger Modell" zu verstehen sei.

Ein Zahlenwerk samt Bewertung lieferte auch Klaus Rhein, der Kämmerer der Gemeinde. Aufgeschlüsselt nach Erträgen und Kosten, stellt sich der Verlauf im Ergebnishaushalt überwiegend planmäßig dar. Bei Rheins Ausführungen tauchte das Dauerthema Bauplätze ebenfalls auf, denn deren Verkauf habe mehr gebracht als erwartet (plus 250.000 Euro). Mehreinnahmen ergeben sich aktuell zudem bei der Gewerbesteuer so wie bei den Zuweisungen (Digitalpakt Schule). Im Finanzhaushalt sind 90 Prozent des Volumens von 11,2 Millionen Euro für Baumaßnahmen "verfügt", was heißt, dass "sämtliche Aufträge darin enthalten sind". In Rheins Rück- und Ausblick stellen sich die (Corona-)Hilfen des Landes und des Bundes für die Kommunen als sehr wichtig dar. "Wir scheinen vernünftig durch das Jahr zu kommen", kommentierte dies Thorsten Weber.

Eine neue Rechtslage in Sachen Naturschutz bewirkt, dass die Umstellung der 540 Straßenlampen auf LED-Technik anders als geplant erfolgen muss. Statt mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin werden die sieben Ortsteile mit insektenfreundlichen 3000 Kelvin beleuchtet. Planer Markus Wenninger von der Fahrenbacher Firma Wenntec stellte Details vor. Für die 395.000 Euro teure Maßnahme liegen Fördermittelbescheide über 240.000 Euro vor.

Mobile Raumluftreinigungsgeräte in Schulen werden viel diskutiert. "Es fehlt allerdings die Förderrichtlinie dazu", informierte Bürgermeister Weber und riet von Aktionismus ab. Ohnehin sieht er in der Schule am Schlossplatz keinen Handlungsbedarf; es gibt dort eine Lüftungsanlage. Für die Grundschule in Laudenberg wird der Einsatz einer fest installierten Lüftungsanlage untersucht. Diese würde aktuell mit 80 Prozent aus Bundesmitteln gefördert. Thorsten Weber ist überzeugt, dass dies eine vernünftige Lösung von Dauer wäre – bei etwa gleichem kommunalem Eigenanteil wie bei mobilen Lüftern.