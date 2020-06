Längst mehr als nur Auto-Kino: Die Veranstaltung auf dem Parkplatz der Sport- und Festhalle in Limbach werden seit Wochen gut angenommen – mit Autodisco, einem beinharten Film- und Auto-Abend und einem Konzert der „Bautzy’s“ geht man nun in die Verlängerung. Foto: zg

Limbach. (schat) Die Verantwortlichen waren schnell, sie waren kreativ, sie sind ins Risiko gegangen – und sie werden belohnt. "Nach knapp vier Wochen Autokinobetrieb und rund 1300 Autos und insgesamt 2600 Besuchern gehen wir nun in die Verlängerung bis zum 14. Juni", erklärt Patrick Schulz, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern von ML Events und der Future Light Crew das Open-Air-Kino in Limbach auf die Beine gestellt, oder besser: auf den Parkplatz an der Sport- und Festhalle geholt hat. Dass das aus der Corona-Not heraus geborene Projekt dauerhaft so gut angenommen wird, damit hatte auch der Limbacher Schulz nicht gerechnet.

"Aber die anfängliche Welle ist nicht abrupt weggebrochen – im Gegenteil: die Resonanz ist nach wie vor richtig gut", freut sich Schulz im Gespräch mit der RNZ. Und so lag es dann eben auch nahe, dass man das Auto-Kino, das längst mehr als nur ein Kino unter freiem Himmel ist, noch ein wenig weiter laufen lässt. Und dafür sorgt, dass in nahezu veranstaltungsfreien Zeiten zumindest unter dem Himmel von Limbach auch weiter was läuft.

Inzwischen werden nicht nur Filme gezeigt (aktuelles Programm und Reservierung unter www.autokino-limbach.de), sondern es finden auch Kulturveranstaltungen mit Bands, Kabarettisten, und DJs statt. Der Blick auf das Limbacher Programm der kommenden Tage zeigt, dass Vielfalt auch in Corona-Zeiten kein Fremdwort sein muss: Nachdem dem am Wochenende mit Ken Zimmermann ein echter "Local Hero" mit seinen Coversongs für Jung und Alt unterhielt, heißt es nun am Samstag, 6. Juni (ab 20.30 Uhr): "Summer of Silence". Fünf bekannte DJ’s – DJ Pasac Dot, DJ Jey Aux Platines, Generation Sound, Dropixx oder DJ Olde – sollen bei der Autodisco für Clubstimmung sorgen, Lichtshows, Nebel und Pyro-Effekte gibt’s mit dazu.

Am Dienstag, 9. Juni (ab 20.15 Uhr) serviert man zum Auto-(Tuning)-Treff auf der 21 Quadratmeter großen LED-Leinwand "Werner Beinhart". Die fünf spektakulärsten Autos sollen dabei mit einer Präsentation gekürt werden. Kultig wird es dann am Freitag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr. Dann nämlich wird die Mosbacher Beatband "The Bautzy’s" zum Gastspiel im Autokino erwartet. "Rock around the clock" heißt das aktuelle Programm, mit dem man auch in Limbach bewegen will.

Die Einhaltung der besonderen Bestimmung in Corona-Zeiten ist für Patrick Schulz kein Problem: "Die Leute kommen und sind im Auto, kennen die Regeln und nehmen auch Rücksicht", beschreibt Schulz, entsprechende Erinnerungen und Hinweise (etwa für den Toilettengang) gebe es aber natürlich dann vor Ort. Das Lob des Veranstalters gilt indes nicht nur den Gästen, sondern auch der Gemeindeverwaltung: "Die haben uns von Anfang an unterstützt, das war und ist wirklich toll", so Patrick Schulz, der auch vom Filmverleiher "kinostar" und Partnern aus der Eventbranche erfreulich pragmatische Hilfe für das Projekt in Limbach erfahren hat. Was den Abschluss der Veranstaltungsreihe anbelangt, laufen derzeit noch die Gespräche: "Da kommt noch was", verspricht Patrick Schulz, der rechtzeitig informieren will.