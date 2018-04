Von Heiko Schattauer

Mosbach/Binau. Vielleicht sollte man sie gar nicht groß erklären, diese stattliche, blaue Säule, die seit Mittwoch am Rand der B 37 bei Binau steht. Denn irgendwie hat sie angenehm entschleunigende Wirkung auf den Verkehr an der viel befahrenen Bundesstraße.

Seit 2005 gilt die Mautpflicht für Lastwagen ab einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen grundsätzlich auf allen Bundesautobahnen. Die Mautgebühr berechnet sich aus der gefahrenen Strecke, der Anzahl der Achsen und der Schadstoffklasse des Fahrzeugs. Im Schnitt spülen die Mautgebühren rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen des Bundes. Ab 1. Juli 2018 fällt auch auf allen Bundesstraßen Maut an. Die Errichtung und der Betrieb des Mauterhebungssystems wurde vom Bund der "Toll Collect GmbH" übertragen, in deren Auftrag nun die Säulen in Binau und Mosbach installiert werden.

Die meisten der Verkehrsteilnehmer, die die neue Installation am Fahrbahnrand ausgemacht haben, gehen instinktiv vom Gas. Dabei ist es kein Blitzer, der im Laufe des Mittwochs auf der vor geraumer Zeit vorbereiteten Betonbodenplatte fixiert wurde. Vielmehr hat das vom Bundesverkehrsministerium beauftragte Unternehmen "Toll Collect" eine Kontrollsäule für die Lastwagen-Maut zwischen Neckar- und Schlossstraße aufgebaut.

Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen "sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der Lastwagen-Maut auf alle Bundesstraßen", teilt Claudia Steen, Pressesprecherin von Toll Collect, mit. Ab 1. Juli 2018 sind auch die Bundesstraßen in Deutschland für Brummis mautpflichtig (siehe "Hintergrund"). Rund 600 Kontrollsäulen sollen auf den Bundesstraßen überprüfen, ob die vorbeifahrenden Fahrzeuge für eine Mautabgabe zu erfassen sind bzw. ob sie die anfallende Gebühr ordnungsgemäß entrichten.

Kontrolliert wird auch im weiteren Verlauf der Neckartalstraße, wo Toll Collect noch eine Säule installieren wird. Nahe des Mosbacher Kreuzes befindet sich bereits eine Betonplatte am Fahrbahnrand der B 27 in Richtung Heilbronn, auf dem bald eine Kontrollstation aufgebaut werden soll. "Die Vorbereitungen sind getroffen, ein konkreter Installationstermin lässt sich allerdings noch nicht benennen", heißt es von Toll Collect.

Der Standort der geplanten Säule ist umstritten: "Wir haben die Befürchtung, dass Lastwagen-Fahrer die Kontrollsäule umfahren und die parallel zur B 37 verlaufende Neckarstraße im Ort nehmen", sagt Binaus Bürgermeister René Friedrich. Die Bedenken habe man Toll Collect auch schon mitgeteilt, dort sieht man diese Gefahr jedoch nicht. Die allermeisten der Lastwagen würden über eine On-Board-Unit kontrolliert, die sich mit der neuen Säulen "verbindet" und über die sich ein exakter Wegverlauf nachvollziehen lasse.

Die Umfahrung der Kontrollsäule über den wenige Hundert Meter langen Abschnitt der Neckarstraße würde zudem nur eine "Ersparnis" von ein paar Cent bringen. Unwahrscheinlich also, dass Brummifahrer in Binau ein- und wieder ausfahren, nur um nicht an der neuen Säule vorbei zu müssen. "Wir werden es kritisch beobachten", sagt René Friedrich. Bei Bedarf will er das Gespräch mit Toll Collect suchen. "Wenn die Säule 500 Meter weiter in die eine oder in die andere Richtung stehen würde, wäre die mögliche Problematik von vornherein ausgeschlossen", sagt der Bürgermeister.

Dass die Neu-Installation bis dato aber einen positiven Nebeneffekt hat, ist auch Friedrich aufgefallen. Auch wenn die entschleunigende Wirkung wohl nur temporär anhalten dürfte.