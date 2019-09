Von Alexander Rechner

Mosbach. Droht der Dualen Hochschule (DHBW) in Mosbach eine Verkleinerung? Eine Bitte des Aufsichtsrats der Gesamt-DHBW an die grün-schwarze Landesregierung, die Konkurrenzklausel in Paragraf 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn zu überarbeiten, gibt Anlass für solche Befürchtungen.

Politiker aus der Region rechnen gar mit einer Halbierung der Studierendenzahl. Grund genug, mit dem Geschäftsführer der Stiftung "Pro DHBW Mosbach", Oberbürgermeister a. D. Gerhard Lauth, über Hintergründe zu sprechen.

Herr Lauth, im kommenden Jahr feiert die Stiftung "Pro DHBW Mosbach" einen runden Geburtstag. Die Nachrichten, die aus Stuttgart kommen, dürften aber wohl kein schönes vorgezogenes "Geschenk" sein?

In der Tat hätten wir uns ein schönes "Geschenk" aus unserer Landeshauptstadt gewünscht, aber es ist noch etwas Zeit bis zu unserem 20. Geburtstag. Da kann schon noch was G’scheites präsentiert werden (lacht). Denn 2020 wird die Stiftung 20 Jahre alt und die DHBW Mosbach sogar 40. Diese eindrucksvollen Jahrestage wollen wir freudig feiern. Schließlich ist unsere Duale Hochschule aus der Bildungslandschaft und überhaupt aus dem gesellschaftlichen Leben unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Ihre Ansiedlung im ländlichen Raum war damals nicht zufällig, sondern das Ergebnis einer klugen und bewussten Strukturpolitik. Die DHBW ist ein Glücksfall für uns wie auch für Bad Mergentheim.

In welcher Form unterstützt die Stiftung die DHBW Mosbach?

Schon vor 20 Jahren, bei ihrer Gründung, galt das Motto unserer Stiftung: Wir müssen uns mit unserem Bildungsangebot von anderen abheben und besser sein. Kurz gesagt: Wir müssen im ländlichen Raum einfach mehr tun. Im Jahr stehen der Stiftung rund 350.000 Euro zur Verfügung. Damit finanzieren wir Aktivitäten, die mit Landesmitteln allein nicht möglich wären, insbesondere zur strategischen Entwicklung der DHBW Mosbach. Im Fokus unserer Förderung stehen unter anderem die Entwicklung des Baukompetenzzentrums, des Clusters Digitalisierung oder Mint-Aktivitäten.

Damit stärken wir die Profilierung des Hochschulstandortes und eine damit einhergehende Abgrenzung von anderen Hochschulen - auch zur DHBW Heilbronn. Die Duale Hochschule Mosbach ist vor allem im technisch orientierten Bereich gut aufgestellt. Wichtig ist es mir zu betonen, dass diese Gelder von Unternehmen im Rahmen eines indirekten Hochschulsponsorings der DHBW über die Stiftung zur Verfügung gestellt werden. Dies unterstreicht die duale Partnerschaft mit der DHBW und den hohen Stellenwert, den unsere Hochschule genießt.

Hintergrund Theresia Bauer ist überzeugt: DHBW-Klausel nicht zeitgemäß Mosbach. (ar) Die Überprüfung der Konkurrenzklausel in § 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn weckt bei den Politikern der Region Emotionen. Denn diese Klausel schützt den Standort Mosbach vor sich überschneidenden Studienprofilen mit der Dualen Hochschule Heilbronn. Das Ministerium für [+] Lesen Sie mehr Theresia Bauer ist überzeugt: DHBW-Klausel nicht zeitgemäß Mosbach. (ar) Die Überprüfung der Konkurrenzklausel in § 5 der Verordnung zur Errichtung der DHBW Heilbronn weckt bei den Politikern der Region Emotionen. Denn diese Klausel schützt den Standort Mosbach vor sich überschneidenden Studienprofilen mit der Dualen Hochschule Heilbronn. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bestätigte auf Nachfrage der RNZ einen Beschluss des Aufsichtsrates der Gesamt-DHBW, in dem das Gremium die grün-schwarze Landesregierung bittet, die Errichtungsverordnung zu überarbeiten. Dies schließe eine Aufhebung von § 5 der Verordnung nicht aus. Politiker der Region fürchten nun "katastrophale Folgen für den Immobilien- und Wohnungsmarkt" und gar eine Halbierung der Studierendenzahl (Landrat Achim Brötel und SPD-Landtagsabgeordneter Georg Nelius). Werden künftig statt rund 3000 nur noch 1500 Studierende an der DHBW in Mosbach büffeln? Stellt man die Frage nach den befürchteten Auswirkungen dem Wissenschaftsministerium im fernen Stuttgart, lautet die Antwort von Ministerin Theresia Bauer (Grüne): "Die Sorge, dass die DHBW Mosbach durch die Änderung der Verordnung Nachteile erleiden würde, teile ich nicht." Seit der Verselbstständigung des Heilbronner Standortes der Dualen Hochschule sei der Standort Mosbach um 5,3 Prozent gewachsen und habe sich fest als unverzichtbare Ausbildungsstätte in der Region etabliert. "Auch für die Zukunft, darin stimmen alle Verantwortlichen überein, ist die gute Entwicklung von Mosbach inklusive der Außenstelle Bad Mergentheim zu gewährleisten", betont die Ministerin. Landrat Dr. Achim Brötel spricht von "klarem Wortbruch" Die Politikerin hebt gegenüber der RNZ hervor, dass die grün-schwarze Landesregierung dafür Sorge tragen müsse, dass die Hochschulen im Land auf veränderte gesellschaftliche Anforderungen adäquat und flexibel reagieren können. "Das heißt, dass sie das nachgefragte Studienangebot vorhalten können. Die Konkurrenzklausel der Errichtungsverordnung ist dafür nicht mehr zeitgemäß", zeigte sich die Ministerin gestern gegenüber der RNZ überzeugt. Dagegen wäre es aus Sicht von Landrat Dr. Achim Brötel ein "klarer Wortbruch" von Ministerin Theresia Bauer, wenn die Klausel kippen sollte. Denn ihm habe sie sich in der Vergangenheit gleich mehrfach unmissverständlich zu der Regelung bekannt, wie er betont. Zuletzt habe die Ministerin dem Landrat in einem Schreiben vom 18. Mai 2018 wörtlich mitgeteilt: "Eine direkte Konkurrenz mehrerer Standorte um die selben Studierenden, Unternehmen oder Einrichtungen ist dabei in jedem Fall kontraproduktiv. Auch vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Anlass, die Wettbewerbsklausel, die seinerzeit eine Grundlage der Entscheidung des Ministerrats für die Errichtung der Studienakademie Heilbronn war, zu ändern." Dazu wollte sich das Wissenschaftsministerium am gestrigen Freitag in seiner Stellungnahme nicht äußern. Die Ministerin geht vielmehr auf den Ausbau der Studienkapazität im Bereich Digitalisierung/IT und die Integration von IT-Modulen in bestehende Angebote ein. Landesweit wolle die DHBW an allen Standorten ihre Angebote entsprechend weiterentwickeln. "Der Heilbronner Standort wäre jedoch aufgrund der Konkurrenzklausel ausgeschlossen", bekräftigt Theresia Bauer.

[-] Weniger anzeigen

Falls die Konkurrenzklausel gestrichen werden sollte, steht der Mosbacher Standort dann vor einer Zäsur?

Wenn es so kommen sollte, wäre es sicherlich ein gewaltiger Einschnitt, dessen Auswirkungen wir noch gar nicht alle abschätzen können. Jedoch gehe ich davon aus, dass die Landesregierung den Sachverhalt mit der gebotenen Sorgfalt angeht und einen Flurschaden vermeidet. Dennoch bin ich erstaunt, dass Ministerin Theresia Bauer ohne Not die Errichtungsverordnung auf den Prüfstand stellt und in Konsequenz das Risiko eingeht, den ländlichen Raum zu schwächen. Dabei ist ihr Ministerium im Kabinettsausschuss Ländlicher Raum vertreten, in dem strukturelle Fragen und die Stärkung des ländlichen Raums im Mittelpunkt stehen. Da erwarte ich mehr Engagement. Schon heute hat Heilbronn als Großstadt Vorteile gegenüber unserer Heimatstadt Mosbach.

Und welche sind dies aus Ihrer Sicht?

Im Bildungsbereich gibt es in Heilbronn nicht nur eine DHBW, sondern auch eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften, eine Außenstelle der Technischen Universität München sowie das "Center for Advanced Studies" (CAS), an dem für alle Duale Hochschulen im Land Masterstudiengänge angeboten werden. Übrigens an allen diesen Einrichtungen auch mit dem Bereich Digitalisierung. Das muss auch so sein. Und wir sind ja auch nicht grundsätzlich dagegen, dass sich die DHBW Heilbronn mit der Thematik Digitalisierung beschäftigt.

Sondern? Wie hat sich die Mosbacher Hochschule positioniert?

Wir haben schon lange Vorschläge unterbreitet, wie der Heilbronner Standort sein eigenes Profil entwickeln kann. Wir in Mosbach haben unsere Stärken in der Wirtschaftsinformatik und in der angewandten Informatik. Das sollte auch bei uns verbleiben. Denn dies haben wir entsprechend der Bedarfe der Unternehmen selbst erarbeitet und uns damit einen Namen gemacht. Heilbronn setzt seine Schwerpunkte auf die Lebensmittelbranche. Hier sind zukunftsgerichtete Studiengänge möglich, bei denen Digitalisierung im Vordergrund steht.

Ich setze dabei auf die Innovationsfähigkeit und Kreativität von Heilbronn. Einen solchen innovativen Ansatz gibt es ja auch schon mit Digital Commerce Management im Studiengang BWL. Und: Wir hätten nichts dagegen, wenn Heilbronn das macht. Allerdings vertritt das Wissenschaftsministerium die Auffassung, dass hierfür die Errichtungsverordnung fallen müsse.

Teilen Sie diese Meinung?

Nein. Die Stiftung hat bei einem sehr renommierten Hochschulrechtler ein Gutachten eingeholt. Danach könnte die Errichtungsverordnung bestehen bleiben und dennoch dürfte in Heilbronn "Digital Commerce Management" angeboten werden. Man müsste also gar nichts ändern. Wenn man nur will.

Themenwechsel: Sie gelten als Ideengeber, die DHBW Mosbach im Obertorzentrum unterzubringen. Warum bewegt Sie dieses Thema so sehr?

Es gibt zwei Gründe, warum ich mich dafür stark mache. Einerseits hochschulorganisatorisch, andererseits städtebaulich. Hochschulorganisatorisch wäre die Unterbringung der Dualen Hochschule Mosbach im Obertorzentrum eine Gelegenheit, einen zentralen Campus inklusive Parkhaus in der Innenstadt zu bilden. Die derzeitige Verzettelung der Standorte in Mosbach könnte damit aufgelöst und konzentriert werden. Städtebaulich könnte Mosbach dadurch ein tolles Ausrufezeichen setzen.

Denn, wenn die DHBW dort ihrem Baukompetenzzentrum eine Heimat gäbe, könnte man dort bei einem Um- und Erweiterungsbau eine avantgardistische Architektur, zukunftsweisende Fassadentechnik und nachhaltiges Bauen demonstrieren. Sozusagen: Mosbach 4.0.

Wie kann man bei diesem Thema weiter vorankommen?

Es wurden schon etliche Gespräche mit dem Eigentümer der Immobilie, mit dem Amt für Vermögen und Bau Heilbronn, mit der Stadt und Landespolitikern geführt. Die DHBW Mosbach hat offiziell eine Bedarfsanmeldung eingereicht. Aber es bewegt sich nichts. Ich habe so allmählich den Eindruck, dass diese Papiere in irgendeiner Amtsschublade in Stuttgart vor sich hinschlummern. Auch dazu bedarf es wohl eines Weckrufes. Wir befinden uns ja gerade auf dem Rathausturm, deshalb will ich es so ausdrücken: Lasst uns doch das Lumpen-glöckle läuten (lacht).