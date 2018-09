Grenzüberschreitend humorvoll: Comedian Kaya Yanar machte sich vom "Planet Deutschland" (so der Titel seines Programms) aus auf die Suche nach dem Humor. Auch dank eines lebhaft mitreisenden Publikums in der ausverkauften Mälzerei in Mosbach wurde man immer wieder fündig - und erlebte gemeinsam einen echt lustigen Abend. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ganz am Ende war dann doch Schluss mit lustig: Nach gut zwei Stunden grenzüberschreitender, nationalitätenverbindender und durchaus erfolgreicher Humorsuche lieferten ausgerechnet die Mosbacher Gastgeber Kaya Yanar in der voll besetzten Alten Mälzerei noch was zum Aufregen. Dabei war der Comedian doch so blendend aufgelegt, noch nicht mal die unverschämte Blitzerdichte in der Wahlheimat Schweiz oder die Kofferschablonenterroristen auf deutschen Provinzflughäfen konnten ihm die Laune verderben. Aber das mit dem "Gräwwele", das die Besucher von "Planet Deutschland" via facebook ins Spiel gebracht hatten, war dem Dialekt-Talent dann einfach zu viel. Warum man in diesen elenden Spalt zwischen den Matratzen auch noch "neischlupfe" will - dafür reichte selbst das Vorstellungsvermögen des Comedians nicht aus.

Da half dann auch das Spiegelreflexsyndrom nichts, an dem Yanar seit seiner Jugend leidet. Überhaupt, mit dem unwillkürlichen Reflex, bestimmte Dialekte und Eigenarten anzunehmen und umgehend selbst anzuwenden, könne man sich schnell in üble Schwierigkeiten bringen. Nicht immer sei nämlich mit Verständnis zu rechnen, wenn Yanars "innerer Inder" durchbricht - schon gar nicht beim Bestellen im indischen Restaurant. Auch in der Yogagruppe seiner Freundin in der Schweiz ist der deutsche Humorist dank Spiegelreflexsyndrom nicht mehr allzu gern gesehen. Tröstlich, dass die Reaktion des Publikums in Mosbach auf die reflexartige Interpretation von Yogafiguren deutlich angenehmer ausfiel als die der Schweizer Sportsfreunde.

Die Schweiz war freilich nur eines der Ziele, die Kaya Yanar gemeinsam mit seinen Fans vom Planet Deutschland mit Start- und Landepunkt Mälzerei aus anflog. Dabei muss es nicht immer bis ans andere Ende der Welt gehen, auch ein Flughafen in - ganz im Ernst! - Kassel kann höchst amüsant sein. Apropos Flughafen: Da lassen sich für den Spiegelreflex-Comedian mit dem gewinnenden Lächeln immer wieder die absurdesten Beobachtungen machen, etwa an der Kofferschablone fürs Handgepäck, an der der Slogan "was nicht passt, wird passend gemacht" erfunden worden sein muss.

Aber Yanar fährt ohnehin lieber, als dass er fliegt. Auto und Verkehr, das sind echte Lieblingsthemen des in Frankfurt aufgewachsenen Comedians. Mit einem explodierten McDonalds-Salat hat er vor gar nicht allzu langer Zeit das erste vegetarische Cockpit Deutschlands erschaffen. Und einer Kleingruppe Chinesen bei einer Ausfahrt über die Autobahn mehr über die deutsche Sprache und ihr in der Verkehrspraxis relevantes Vokabular beigebracht, als das je ein Sprachkurs schaffen könnte. Chinesen begleiten Yanar sowieso irgendwie, immer wieder: Selbst in St. Petersburg bei seinen russischen Freunden im "Eremitage" laufen sie ihm über oder in den Weg. Obschon auch dort die Nebenwirkungen des Yanar’schen Spiegelreflexsyndroms nicht unbedingt auf ungeteilte Begeisterung und echtes Verständnis treffen.

Mit seinem charmanten Lächeln schafft es der selbst ernannte Tierfreund aber offenbar immer wieder raus aus den bilateralen Schwierigkeiten. Er meint es ja nicht so. Und im Grunde liebt er sie ja alle: Die Russen, die sich strategisch clever im Saal verteilt hatten, ebenso wie die Türken, für die er immer noch der Bruder ist, sogar ganz ohne Zopf und Mannemer Slang. Und die Holländer sowieso. Zumal es in der holländischen Sprache kein einziges Wort gibt, das böse klingt. "Dracula hätte auf Holländisch nie funktioniert", verdeutlichte der Weltreisende in Sachen Humor.

In Deutschland übrigens - und das war auch in Mosbach nicht anders - herrsche immer erst mal "ohrenbetäubende Stille", wenn Yanar von einem humorvollen Volk spricht. "Deutschland ist lustig", bekräftigte der lustige Gast, der es ja eigentlich wissen muss. Und über die Dialekte lasse sich der Humor eben besonders gut transportieren, sogar auf Sächsisch oder Schwäbisch. Mit dem Ausflug ins Badische bestritt Yanar dann die ordnungsgemäß erklatschte Zugabe. Auf den Ärger mit dem "Gräwwele" schob der angenehm unterhaltsame Gast schnell einen deftigen Schwabenwitz hinterher - und alles war wieder gut. Die Suche nach dem Humor - in Mosbach war sie durchaus erfolgreich, Publikum und Künstler hatten sicht- und hörbar Spaß. Und darum ging es ja schließlich.