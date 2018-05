Von Pia Geimer

Obrigheim. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die Männer vom Obrigheimer Männerchor "O’Greenwood" können jetzt buchstäblich sogar ein Lied davon singen, sie waren gemeinsam in Irland und kamen mit vielen neuen Liedern und einem Sack voll toller Fotos von der grünen Insel zurück. Am Samstagabend stellten sie jetzt ihr Programm unter dem Motto "Back from Dublin" im katholischen Gemeindesaal in Obrigheim vor. Mit von der Partie war die Hirschhorner Folkband "Heebie-Jeebies", die diesen irischen Abend von O’Greenwood stilecht abrundete.

Die Band eröffnete das Programm mit ihrem ersten Set: Mit Martin "Mike" Müller an der Gitarre, Sängerin Tina Czemmel-Zink, Michael "Mikel" Pascuzzi an der Bodhràn und Franz Lechner an Fiddle und Flöte haben sie eine kleine, variable Besetzung beisammen, mit der sich vom fetzigen Reel oder Jig bis zur melancholischen Ballade die ganze reiche irisch/schottische Folkmusik wunderbar machen lässt. So startete der Abend schon sehr unterhaltsam mit "Star of the County down", "Caledonia" und einem schwungvollen Polka-Set, bevor die Männer um Chorleiter Eric Grunwald am E-Piano in ihren Karohemden, Westen und Mützen loslegen konnten.

Das erste Lied, das sie im Gepäck hatten, galt den typisch irischen Pubs, in denen das musikalische Leben der Insel brummt. Wer Livemusik hören will, der findet sie hier, und auch ausländische Gäste werden freundlich willkommen geheißen, wenn sie Musik machen. Eric Grunwald und seine Jungs haben das ausprobiert und einige der über 900 urigen Kneipen besucht, die es allein in Dublin gibt. Per Diashow zeigten sie während des Konzertes eine Kollektion von hübschen Bildern von ihrer Reise - nicht nur aus den Pubs natürlich, sondern auch von der grandiosen wilden Schönheit der Landschaft.

Die Fröhlichkeit und Lebenslust der Iren, die sie sich trotz harter Zeiten, Kriegen und Hungersnöten immer bewahrt haben, schwingt in ihren Liedern mit, eingefangen vom Männerchor O’Greenwood mit "Will you go, lassie, go", "Belle of Belfast" und "Land of green". Sogar dem "Colcannon" ist ein Lied gewidmet, das wie viele irische Nationalgerichte hauptsächlich aus Kartoffeln und robustem Gemüse gemacht wird, das sich auch die armen Leute leisten konnten.

Im zweiten Teil ging es schwungvoll weiter, Chorsprecher Michael Brendle und die Heebie-Jeebies stießen mit einem zünftigen "Slàinte" an mit den Zuhörern und verbreiteten fröhliche Pubstimmung im ausverkauften Gemeindesaal. Nach "Dirty old town", "O Johnny, I hardly knew ya" und einem flotten Reel, bei dem vor allem Fiddler Franz warm geworden sein dürfte, machten sie Platz für den Chor, der die zweite Hälfte mit dem Lied "Molly Malone" eröffnete. Es verweist auf die Ballade von der Muschel- und Fischverkäuferin Molly mit ihrem Karren, der die Dubliner eine Bronzestatue errichtet haben. Den Refrain "Cockles and Mussels, alive alive, oh" sangen auch die Zuhörer begeistert mit, er gilt heute als Hymne der Stadt Dublin.

Irland und Schottland sind durch die keltischen Wurzeln miteinander verbunden, und so gibt es Lieder, die man in beiden Ländern singt, wie das schottische "Loch Lomond", das in Irland als "Red is the rose" bekannt ist. Mit "Rare auld times" wagte sich Frontmann Michael Brendle ganz cool auch an ein Sololied und brachte damit erneut das Publikum zum Singen.

Nach "Nancy Mulligan" von Ed Sheeran kam auch die Band noch einmal auf die Bühne und stimmte fröhlich das letzte Lied des Abends "Whiskey in the jar" an, das bei keinem irischen Abend fehlen darf. Natürlich ließ man die Musiker danach noch nicht einfach gehen, so dass Eric Grunwald und seine Männer mit "It’s no nay, never" noch eine Zugabe auspackten, bevor es mit den Heebie-Jeebies noch eine gute Stunde weiter ging beim geselligen Nachhock mit irischem Bier und allerlei Spezereien.