Mit einem Sonderdruck (in den Händen von Timo) dokumentierte Achim Kraus einen Teil der Geschichte, die hinter der Spendenaktion für die leidgeprüfte Familie Hirschfeld aus Hüffenhardt steht. Zum aktuellen Jahr passend, sammelte der Sulzbacher 2021 Euro für den an Krebs erkrankten Timo – dem mit dieser Unterstützung ein lange gehegter Wunsch erfüllt werden soll. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Hüffenhardt. Es ist keine schöne Geschichte. Aber die letzten Kapitel liefern durchaus Anlass zur Hoffnung auf ein Happy End. Doch der Reihe nach: "Präpall" – das war die Diagnose, die für Familie Hirschfeld aus Hüffenhardt im Frühjahr 2020 schlagartig alles veränderte. Nachdem er immer wieder über Schmerzen geklagt hatte, wurde nach mehreren Untersuchungsrunden beim seinerzeit siebenjährigen Sohn von David und Nancy Hirschfeld eine seltene Form des Blutkrebses festgestellt. Ein Befund, der das Leben der kleinen Familie und vor allem des kleinen Timo über Nacht auf den Kopf stellte.

Inzwischen ist Timo acht, hat fast ein ganzes Jahr mit Klinikaufenthalten und Therapien hinter sich gebracht. "Im Moment sieht es ganz gut aus, dass die Maßnahmen erfolgreich waren", erklärt David Hirschfeld. Wohlwissend, dass noch eine harte Zeit vor der Familie liegt. Denn erst nach sieben "gesunden" Jahren könne man davon ausgehen, dass der Krebs nicht mehr zurückkomme. "Das letzte Jahr war schon heftig", räumen die Hirschfelds offen ein, sie wirken müde, abgekämpft – aber zugleich auch hoffnungsfroh. Und am Tag unseres Besuchs vor allem auch gerührt.

Der Grund dafür ist Achim Kraus, der selbst ein Lied zu singen weiß, vom Leid, das eine Krebserkrankung in aller Regel mit sich bringt. Auch der Sulzbacher hat gegen den Feind im eigenen Körper kämpfen müssen, war mehrfach "mehr tot als lebendig", wie er selbst beschreibt. Auch bei ihm sieht es inzwischen wieder ganz gut aus, der Kampfgeist des 67-Jährigen hat gesiegt über die fiese Krankheit. Bis jetzt – "und das bleibt auch so", sagt Achim Kraus mit Überzeugung.

Überhaupt, wenn sich der Sulzbacher mal was in den Kopf gesetzt hat, dann bekommt er das auch hin, irgendwie. Vor vielen Jahren hat er gemeinsam mit seinem Sohn Michael ein Hilfsprojekt für Indien gegründet. Mithilfe von "M.U.T." hat er schon viele Tausend Euro Spenden an arme indische Familien weitergegeben, Projekte initiiert, Hilfe zur Selbsthilfe angestoßen. Nun hat ihn ein RNZ-Beitrag auf das Schicksal des kleinen Timo aus Hüffenhardt aufmerksam gemacht. Für Kraus war schnell klar: Dem Jungen will ich was Gutes tun.

Aber natürlich nicht irgendwie. Der Freund alter Autos trennte sich von einem seiner Schätzchen, einem Trabant 601. Und genau 601 Euro verlangte er dafür von zwei jungen Männern aus Kochendorf, die sich mit dem frisch aufbereiteten DDR-Kultfahrzeug wiederum auf Benefiztour durch den Ostblock aufmachen wollen (doch das ist wieder eine andere Geschichte). "Die 601 Euro fand ich als Spende für Timo aber ein bisschen läppisch", erklärt Kraus, warum der Trabbi-Erlös nur die Basis für weitere Unterstützung bilden sollte. Und so hat Achim Kraus ein bisschen Klinken geputzt, gute Freunde – "von Schlierstadt bis nach Heidelberg" – um Hilfe gebeten, gerührt und getan. "Mein Ziel waren passend zum Jahr 2021 Euro", sagt der Sulzbacher. Dass er dieses Ziel erreichen wird, daran gab es für ihn und auch für alle, die ihn kennen, eigentlich keinen Zweifel.

"Ich bin echt überwältigt", gestand David Hirschfeld, nachdem ihm Achim Kraus den "Spendentopf" auf den Terrassentisch gestellt hatte. Angekündigt hatte der Spender zuvor nur, dass er eine kleine Unterstützung für Timo und die Familie vorbeibringen wolle. Die Geschichte, die hinter dieser Unterstützung steht, rührt auch Nancy Hirschfeld. Nur Timo, der bleibt cool – und zeigt derweil lieber sein Lieblingsvideospiel. Was man mit der Spende machen kann, weiß er aber natürlich trotzdem: "Ich würde gern mal in ein Dino-Land", verrät der aufgeweckte Achtjährige. Ein Wunsch, den ihm seine Eltern sobald wie möglich erfüllen wollen. "Denn Timo war das letzte Jahr so tapfer und stark, das hat er sich echt verdient", sagt David Hirschfeld.

Die Unterstützung aus Sulzbach soll in Hüffenhardt helfen, die weitere Familiengeschichte mit möglichst schönen Kapiteln fortzuschreiben, zu bereichern. Und die harten Zeiten irgendwann hinter sich zu lassen.