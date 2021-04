Neckar-Odenwald-Kreis. (zg/gin) Der Frühling steht vor der Tür, die Blumen sprießen aus dem Boden. Dass viele von ihnen nicht nur hübsch aussehen, sondern auch einen ganz praktischen Nutzen haben, weiß Ingrid Hagner. Schon seit Jahrzehnten befasst sie sich mit Kräutern und deren Wirkung, gab zahlreiche Kurse an den Volkshochschulen im Kreis und bietet bis heute Wildkräuterwanderungen an. Im Rahmen einer kleinen Serie stellt sie gemeinsam mit der RNZ die Pflanzen vor, die uns in den nächsten Wochen überall im Neckar-Odenwald-Kreis begegnen können. Heute: das Gänseblümchen.

Die Pflanze

Unter dem Namen "Tausendschönchen" wurden Gänseblümchen bereits um 1539 als Zierpflanzen in die Gärten geholt. Dort waren sie früher überall zu finden. Heute ist das etwas anders geworden und das Allerweltsblümchen ist aus vielen Gärten beinahe verschwunden. Die kleinen Blüten öffnen sich nur bei Sonnenschein. Bei trübem Wetter bleiben sie geschlossen. In England heißt es: Wenn der Fuß auf sieben Gänseblümchen gleichzeitig tritt, dann ist der Frühling da. Dort nennt man die Pflanze "daisy", was sich von "day’s eye" ableitet und "Auge des Tages" bedeutet.

In der Heilkunde

Schon immer wurden Gänseblümchen in der Volksheilkunde eingesetzt und auch die Homöopathie bediente sich ihrer. Im Buch "Gart der Gesundheit" des deutschen Arztes und Botanikers Johann Wonnecke von Kaub findet man die Pflanze bereits 1485 als Heilmittel. In den Kräuterbüchern des 16. Jahrhundert erfreute sie sich großer Beachtung als Wundkraut. Tee aus dem blühenden Kraut hilft bei Erkältungskrankheiten und fördert den Stoffwechsel. Besonders gerne wird es Kindern gegeben, denn es ist eine sanfte Heilpflanze. Wer schlecht einschlafen kann, mischt es in den Kräutertee mit Zitronenmelisse und Veilchen. Sogar bei Blasenleiden, Leberstörungen und Kolikschmerzen soll es helfen. Auch bei Schürfwunden kommt die Pflanze zur Anwendung, indem sie zerdrückt und auf die Wunde gelegt wird. Gänseblümchensalbe wurde als ein gutes Mittel gegen Gliederschmerzen empfohlen. In der Kosmetik dient das Pflänzchen als Badezusatz und soll bei Hautproblemen helfen. Für eine zarte feine Haut wird es als Gesichtsmaske empfohlen.

In der Küche

Auch kulinarisch haben die kleinen Sonnen, wie man das Gänseblümchen auch nennt, einiges zu bieten. Sie gehören in die "Grüne Neune", die Neunkräutersuppe zu Gründonnerstag. Sie schmecken im Salat, die Knospen können wie Kapern verwendet werden. Die Blattrosette ist wie Feldsalat zu verwenden und ein Erdbeerkuchen mit Gänseblümchen dekoriert erfreut nicht nur das Auge, sondern schmeckt auch wunderbar.

Im Volksglauben

Manche Gänseblümchen haben rote Spitzen. So entstand die Legende, dass die Engel nachts schauen, ob die Blumen alle schon schlafen, und die die noch nicht geschlossen sind, von ihnen geküsst werden und vor Freude erröten. Gänseblümchen sind auch als Orakelpflanzen bekannt. Die Blütenblätter werden ausgezupft und man sagt dabei den Spruch auf: "Er liebt mich von Herzen ... mit Schmerzen ... ein wenig ... fast gar nicht ..." Wer im Frühjahr die ersten drei Gänseblümchen bewusst wahrnimmt und sie schweigend verspeist, der soll das ganze Jahr nicht krank werden. Gänseblümchenkränze sollten früher kleine Mädchen davor bewahren, von Feen verschleppt zu werden. Mit Ketten und Girlanden aus Gänseblümchen wollten die Leute früher ihre Häuser gegen böse Geister und Hexen in der Walpurgisnacht schützen.

Legenden aus alter Zeit

Das Gänseblümchen ist den nordischen Göttinnen Freya und Ostara zugeordnet, es wird aber auch "Baldurs Auge" genannt. In den angelsächsischen Ländern und in Frankreich ist das Blümchen nach der heiligen Margarete benannt. Diese ist Schutzpatronin der Bauern, Gebärenden, Hebammen und der unehelich geborenen Kinder. Gänseblümchen sollen aus den Tränen der Maria entstanden sein, weshalb man sie auch "Mutterblümchen" oder "Marienblümchen" nennt. Der Teufel soll über die Pflänzchen so erbost gewesen sein, dass er neben jedes eine seiner ständig nachwachsenden Krallen warf, die sich prompt in Knoblauchpflanzen ("Neidsterne") verwandelten. Dieser soll angeblich jede andere Pflanze im Wuchs beeinflussen, doch den Gänseblümchen nichts anhaben können.