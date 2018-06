Gewichtskontrolle, Hilfe bei Stillproblemen und Antworten bei vielen Fragen will die Hebammenambulanz in der Ferienzeit bieten. Sechs Hebammen haben sich dazu zusammengeschlossen.

Mosbach. (stk) Anna erwartet ihr drittes Kind. Zur Ferienzeit wird das Baby auf die Welt kommen. Für die Nachsorge in den ersten Wochen zu Hause sind klassischerweise Hebammen zuständig. Sie besuchen junge Eltern und ihre Säuglinge zu Hause, wiegen die Babys, helfen bei Stillproblemen, kümmern sich um die Nabelpflege und beantworten alle Fragen, die die Eltern haben.

Doch der Hebammenmangel macht sich auch im Neckar-Odenwald-Kreis bemerkbar. Zur Ferienzeit wird das ganz besonders deutlich. Sechs Hebammen aus dem Raum Mosbach schließen sich deshalb in den Sommerferien zu einer Hebammenambulanz zusammen.

"Wir machen das hauptsächlich, damit es keine Frauen gibt, die in den ersten Tagen nach der Geburt keinen Kontakt zu einer Hebamme haben", sagt Mitinitiatorin Beatrice Hamberger. Mit von der Partie sind außerdem Katharina Hübner, Jasmin Fischer, Andrea Friedmann, Anke Philipp und Heike Klingmann. "Zentrale" der Hebammenambulanz wird die Elternschule am Mosbacher Krankenhaus sein, es wird eine Handynummer geben (wird noch veröffentlicht), unter der sich betroffene Eltern melden können.

"Es gibt immer weniger Hebammen, und gerade in der Ferienzeit ist es schwierig, eine Nachsorgehebamme zu finden", erklärt Hamberger weiter. Die Ambulanz schließe aber (leider) keine Hausbesuche mit ein. Denn die betreuenden Hebammen leisten dieses Angebot zusätzlich zu den Familien, die sie bereits betreuen. "Die Ambulanz ist für all jene gedacht, die keine Hebamme gefunden haben", sagt Beatrice Hamberger. "Sonst wäre das nicht machbar."

Gerade in den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass der Bedarf da ist: "Die Zahl der Hebammen sinkt, gleichzeitig steigt die Nachfrage. Erschwerend kommt hinzu, dass im Sommer auch viele Kinderärzte im Urlaub sind", berichtet Hamberger. Wer dann Unterstützung suchte, musste sich an Vertreterinnen wenden, die oft selbst sehr viele Familien betreuen. Nur einige der Gründe für die sechs beteiligten Hebammen, sich nun in einer Ferien-Ambulanz zusammen zu schließen. "Es ist wichtig, um einen unkomplizierten Start zu gewährleisten", meint Beatrice Hamberger. "Bestimmt 100 Schwangere" pro Jahr müsse sie ablehnen. "Wenn es reicht", sagt Hamberger, die seit 18 Jahren als Hebamme arbeitet.

Die Hebammenambulanz kann zwar keine Vollzeitbetreuung wie eine "normale" Nachsorgehebamme bieten. Sie soll aber das Zeitfenster bis zu dieser Betreuung schließen oder zumindest verkleinern. Anna hat noch einmal Glück gehabt. Sie hat noch eine Nachsorgehebamme gefunden - die Dritte beim dritten Kind …

Info: Die zentrale Telefonnummer der Hebammenambulanz wird noch veröffentlicht und ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Hebammenambulanz befindet sich dann in der Elternschule in Mosbach (blaues Haus am Krankenhaus).