Von Dorothea Damm

Haßmersheim. Die Haßmersheimer Sport- und Festhalle bekommt endlich einen zweiten Fluchtweg, um die Empore wieder nutzen zu können. Es ist eines der Projekte, die bereits begonnen, aber noch nicht zu Ende gebracht wurden. Im oberen Stock fehlen zwei Fenster, und das Vordach ist nur eine Konstruktion aus Stahlschwertern. Mithilfe eines Glasdachs soll hier zukünftig zumindest die Substanz genutzt werden. Die beiden Fenster werden wieder neu eingesetzt, denn der Fluchtweg wird nun zwischen der Halle und dem Rathaus gebaut.

"Alle Vorschriften können gut und vor allem kostengünstig umgesetzt werden", erklärte Bürgermeister Christian Ernst in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für 135.000 Euro baut die Gemeinde nicht nur den Fluchtweg, sondern kann auch gleich die Halle und deren Fenster an allen Seiten streichen lassen. Damit gelingt es dem seit gut einem halben Jahr tätigen neuen Bürgermeister, schon mal eine der begonnenen Aufgabe zu einem guten Ende zu bringen.

Dabei wird mit Blick auf die ebenfalls an diesem Abend eingebrachten Haushaltszahlen deutlich, dass es die Gemeinde nicht leicht haben wird in den kommenden Jahren. "Viele Projekte aus der Vergangenheit sind noch nicht umgesetzt oder abgeschlossen", betonte Ernst in seiner ersten Haushaltsrede. "Gehens wir’s an", sagt er im Wissen darum, dass die Gemeinde nun gefordert ist, mit dem zukünftig wachsenden Schuldenstand (2022 sind 3,25 Millionen Euro neue Schulden geplant, 2023 sollen weitere 9,6 Mio. dazukommen), der neuen Infrastruktur und dem Sanierungsstau an alten Gebäuden gut umzugehen.

Dabei war das Jahr 2021 gar nicht so schlecht. Ursprünglich hatte man mit einem Defizit von 1,44 Mio. Euro gerechnet, dieses aber nun um 1,8 Mio. verbessert, weshalb man das Jahr sogar mit einem positiven Ergebnis abschließen konnte. Von diesen Zahlen darf man sich allerdings nicht blenden lassen, da viele Rechnungen noch in den kommenden Jahren zu bezahlen sein werden. Nach der Prognose wird Haßmersheim im Jahr 2023 die Gemeinde mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung (2231 Euro) im Landkreis sein. Bisher hatte man immer zu den Gemeinden gehört, bei denen der Schuldenstand am geringsten war.

"Deshalb sagen wir, wir müssen auch selbstkritisch sein, eigene Fehler einsehen und die Notbremse ziehen", betonte Thorsten Ringwald, der für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat sprach. Auch Klimaschutzprojekte vermisst er im Haßmersheimer Haushalt.

Besonders die Kindergärten haben alle Fraktionen im Blick. So wundert es nicht, dass zumindest ein Behelfskindergarten, der den großen Bedarf im Neubaugebiet Nord III kurzfristig decken soll, von allen Fraktionen mitgetragen wird. In Containern soll hier neben dem Familienheim eine neue Einrichtung entstehen, für die man nun hofft, Personal zu finden.

Die Radwegführung – am Ortseingang von Neckarmühlbach von Haßmersheim kommend – ist zum Beispiel für die SPD-Fraktion ein großes Thema. "Hier geht es um die Sicherheit unserer eigenen Bürger", betonte Fraktionsvorsitzender Jonas Schmitt. Mit Sorge betrachten die Freien Wähler die Erschließung des Gewerbegebiets "Unterer Auweg II". Man befürchtet hier weitere Schulden, die erst sehr langfristig, durch die Ansiedlung von Unternehmen, refinanziert werden könnten. "Hier wird die Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren weiter eingeschränkt", so Johannes Höfer. Statt der kostenintensiven Projekte solle mehr Fokus auf eine Überarbeitung der Vereinsförderung, die Feuerwehr (sie bekommt ein dringend benötigtes Fahrzeug), die Schulen oder die Bäder gelegt werden.

Die CDU/UFW-Fraktion betonte, dass man froh sei, dass jetzt endlich im Rathaus Projekte sauber zu Ende geführt werden. Fraktionssprecher Michael Hönig verwies besonders auf die Pflichtaufgaben einer Gemeinde, wie die Grundversorgung und der anstehende Kanalanschluss nach Obrigheim. Er dankte der Verwaltung und auch den beiden Bürgermeister-Stellvertretern für ihren großen Einsatz in der recht langen Zeit, in der im vergangenen Jahr die Bürgermeisterstelle vakant war.

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 sprach Bürgermeister Ernst von einem "Jahr der Konsolidierung", bevor er in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Bürgern neue Ziele vereinbaren will. Erwartet wird in diesem Jahr auch, dass die Gemeinde die Eröffnungsbilanz vorlegen kann, bei der alle Vermögenswerte erfasst werden. Erst wenn diese vorliegt, kann die Gemeinde Jahr für Jahr transparent darlegen, wie sich die finanzielle Situation entwickelt. Aktuell stehen die Haushaltszahlen und alle Budgetplanungen der kommenden Monate und Jahre unter großem Vorbehalt.

Wie fast alle Redner des Abends verwies auch Rechnungsamtseiter Stefan Salen darauf, dass mit Blick auf den Krieg in der Ukraine alles unsicherer geworden sei. Haßmersheim halte sich bereit, um Flüchtlinge aufzunehmen. "Es könnte alles teurer werden", befürchteten viele an diesem Abend. Gemeinsam ist man sich aber sicher, dass man die finanziellen und sozialen Herausforderungen meistern werde. Und da auch im kommenden Jahr wieder Neubaugrundstücke zum Verkauf stehen werden, wird die Gemeinde künftig noch mehr Schultern haben, um die anstehenden Herausforderungen zu tragen.