Der neue Kindergarten von Billigheim wird gerade eingeräumt. Am 1. Juni soll er in Betrieb gehen. Foto: Karl Wilhelm Beichert

Von Karl Wilhelm Beichert

Billigheim. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 für die Gemeinde Billigheim nahm Bürgermeister Martin Diblik in der Gemeinderatssitzung in der Sport- und Festhalle eine kommunalpolitische Bestandsaufnahme vor. Er stellte seinen Bericht unter das Motto "Unsere Gemeinde wächst und gedeiht". Und das trotz eines Ergebnisses, das ein Minus von 845.000 Euro vorsieht. Das aktuelle Jahr sei also ein schwieriges, und die wirtschaftliche Erholung werde sich wohl erst im Jahr 2022 in wieder steigenden Steuereinnahmen bemerkbar machen. Der Ausgleich gelinge jedoch, so Diblik, durch die Verwendung der Ergebnisrücklagen aus dem vergangenen Jahr.

Diblik bedankte sich bei Kämmerer Alexander Rist und der Kämmerei als ganzer für die Erarbeitung und Aufstellung des Planwerks. Eine starke Leistung, handelt es sich doch um ein Konvolut von rund 270 Seiten.

Das Wachstum der Gemeinde machte der Bürgermeister an den folgenden Punkten fest: Die Gemeinde habe im vergangenen Herbst erstmals 6000 Einwohner verzeichnet. In Billigheim und Sulzbach wurden Neubaugebiete erschlossen, und die Plätze wurden alle verkauft. Hinzu kommen solche in Waldmühlbach, Allfeld und Katzental. In allen Ortsteilen wurden in zwei Jahren mehr als 20 Baulücken geschlossen. Mit der Bemerkung "Die Gemeinde wächst hörbar" kommentierte der Bürgermeister den jährlichen positiven Geburtensaldo.

Das Gedeihen der Gemeinde sah Diblik im Abschluss des Bebauungsplanverfahrens für ein Seniorenzentrum und in der Fertigstellung des neuen Kindergartens in Billigheim. Er soll am 1. Juni in Betrieb gehen. Der Kindergarten wird wegen der Schlusszahlungen ein Haushaltsschwerpunkt im Jahr 2021 sein.

Die gewerbliche Entwicklung verzeichnet einen Höchststand an Arbeitsplätzen. Die hausärztliche Versorgung soll mit dem nun in Angriff zu nehmenden Bau eines Ärztehauses langfristig gesichert werden. Die Ansiedlung von Aldi bedeute im Bereich der Nahversorgung eine riesige Weiterentwicklung. Als weitere Gesichtspunkte nannte der Rathauschef unter anderem die Sicherheit in der Gemeinde, die Schlagkraft der Feuerwehr, die vergleichsweise gute Bewältigung der Pandemie, das Engagement der Gemeinde im Bereich erneuerbare Energien und im Klima- und Umweltschutz die Anlage von Blühflächen.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Daniel Fichter, konnte dem vorliegenden Zahlenwerk zustimmen und bedankte sich bei Verwaltung und Kämmerei für die geleistete Arbeit. Die Gesamtgemeinde entwickle sich weiter, trotz der aktuellen Schwierigkeiten. Als Beispiele nannte er den Bau des Ärztehauses und die Planentwicklung eines Feuerwehrgerätehauses in Billigheim. Markus Scheurig von den Freien Wählern mahnte anlässlich der Finanzlage zur Vorsicht, fand aber, dass die Gemeinde die richtigen Gesichtspunkte im Visier habe, und bat darum, dass die Räte rechtzeitig in die gemeinsame Beratung künftiger Projekte einbezogen werden sollten. Auch er bedankte sich bei der Verwaltung, genauso wie der Sprecher der SPD, Rolf Nohe. Dieser mahnte eine Haushaltsklausur an, in der man im Spätherbst die Planungen für das kommende Jahr beraten solle. Nach seinem Lob für die Investitionen regte er an, über den Neubau eines Rathauses nachzudenken.

Auf eigenen Wunsch hin wurde Elvira Föll aus dem Gemeinderat verabschiedet, dem sie seit 2009 angehörte. Diblik bedankte sich bei ihr für ihr Wirken zum Wohl der Gemeinde. Als Nachrücker nach dem Wahlergebnis von 2019 wurde Michael Schnupp verpflichtet.

Eine ausgiebige Fragerunde entstand bei einer geplanten Maßnahme zum Hochwasserschutz, nämlich beim Ausbau des Schafgrabens, der durch die Rittwiese fließt. Die ursprüngliche Planung, die alle Wasserdurchlässe durch kleine Brücken ersetzen wollte, erwies sich als zu teuer. Eine erneute Begutachtung zeigte, dass durch eine Reihe von kleineren Eingriffen in den Wasserlauf die drei oberen Durchlässe erhalten werden könnten.

Der Vertreter der planenden Firma Wald+Corbe, Christian Stieler, hielt vor allem einen strömungsgünstigen Einlauf des Grabens mit einer trompetenförmigen Aufweitung für wichtig. Die Verdolung selbst sei leistungsfähig genug. Durch die Umplanung kann eine Kostenreduzierung von ursprünglich mehr als 400.000 Euro auf 280.000 Euro erzielt werden.

Die verstärkten Bemühungen im Bereich Klimaschutz bewirken im Bereich Energieversorgung gegenwärtig und zukünftig einen starken Wandel. Dezentrale und andere Energiequellen als bisher sollen gefördert werden. Zu diesem Zweck beschloss der Gemeinderat, zusammen mit der ZEAG Energie AG die "Neue Energie Billigheim GmbH & Co. KG." zu gründen. Die Abstimmung nach dem Vortrag des Vertreters der ZEAG, Holeiko, erbrachte eine Gegenstimme. Ein diesbezüglicher Gesellschaftervertrag liegt bereits vor, und der Bürgermeister wurde beauftragt, diesen zu unterzeichnen. In einem ersten Projekt sollen in der Gemeinde geeignete Flächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen geprüft werden. Eine noch zu gründende Bürgerenergiegenossenschaft kann sich an der neuen Gesellschaft beteiligen.

Einen umfangreichen Kindergartenbedarfsplan, den sich ein Gemeinderatsmitglied gern etwas einfacher gewünscht hätte, legte der Haupt- und Personalamtsleiter Bernd Geistlinger vor. Er ermittelte für die Kindergärten in allen fünf Ortsteilen den Bedarf von 231 Plätzen für sämtliche drei- bis sechsjährigen Kinder der Gemeinde. In den folgenden drei Jahren erhöht sich der Bedarf auf 248 im Jahr 2024/2025. Da bisher nicht alle Kinder aus Billigheim am Ort einen Platz bekommen konnten, mussten sie auf Betreuungsplätze in anderen Ortsteilen ausweichen, insbesondere nach Katzental und Waldmühlbach. Deswegen fand man es sinnvoll, im Kindergarten St. Michael in Billigheim eine weitere Gruppe einzurichten. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Der Starttermin für diese neue Gruppe könnte der 1. November 2021 sein. Der Kostenbeteiligungsschlüssel verändert sich für die Gemeinde bzw. die katholische Kirchengemeinde von 89 zu elf Prozent auf 90 zu zehn Prozent.

Im Bereich von Schule und Sporthalle in Billigheim mit dem neuen Kindergartenstandort will die Gemeinde zusätzliche Autostellplätze schaffen. Die nach der Ausschreibung eingegangenen Angebote befinden sich in der Prüfung. Das allerdings noch ungeprüfte Angebot beläuft sich auf rund 68.000 Euro, erheblich unter der bereitgestellten Summe. Nach Vorlage der Baugenehmigung soll die Verwaltung die Arbeiten an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben.

Zum Schluss der Sitzung nahm der Gemeinderat die Festlegung der Wahlräume für die Wahl zum Bundestag im September zur Kenntnis. Die größeren Räumlichkeiten ermöglichen eine effektivere Umsetzung der Abstands- und Begegnungsregelungen.