Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Christian Ernst setzt auf Sitzungsökonomie. Seine erste Gemeinderatssitzung als Bürgermeister von Haßmersheim absolvierte er in weniger als einer Stunde – jedenfalls den öffentlichen Teil. Eine Amtseinführung konnte es coronabedingt nicht geben; sie soll feierlich erst am 4. Februar 2022 stattfinden. Gleichwohl ist man froh, mit Ernsts Dienstbeginn am 1. November einen neuen Rathauschef zu haben. SPD-Gemeinderat und zweiter Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Graner brachte dies zum Ausdruck: "Wir sind froh, dass der Übergang so reibungslos geklappt hat."

Die ausstehende Amtseinführung warf dennoch ihre Schatten voraus, denn es galt, das Mitglied des Gemeinderats zu bestimmen, das die (spätere) Verpflichtung Ernsts und die Abnahme des Eides vornehmen wird. Einstimmig folgte das Gremium dem Vorschlag, dass dies der erste Bürgermeisterstellvertreter Christian Dorn (Freie Wähler) sein solle. Ein wenig feierlich wurde es aber doch noch, denn sowohl die Fraktionsvorsitzenden als auch Christian Ernst dankten den beiden Bürgermeisterstellvertretern für ihre in den vergangenen Monaten geleisteten Dienste. "Die Interimszeit hat viel von Ihnen und Ihren Familien gefordert", wusste Ernst und überreichte auch Blumen für die Ehefrauen der beiden.

Bei dieser Gelegenheit äußerte er sich auch dazu, was Inhalt des nächsten Tagesordnungspunktes werden sollte: seine Besoldung. Die Beschlussvorlage benannte die beiden möglichen Besoldungsgruppen A16 oder B2 für einen Bürgermeister und verwies umfangreich darauf, dass in Haßmersheim nicht nur die Einwohnerzahl maßgebend sei, sondern auch mit "Umfang und Schwierigkeit des Amtes" die Einweisung in die höhere Gruppe zu rechtfertigen wäre.

"Eine besondere Schwierigkeit des Amtes könnte", so heißt es da, "durch die hohe Projektlage gegeben sein." Doch Christian Ernst selbst griff dem vor, indem er sagte, dass für ihn die niedrigere Besoldungsgruppe selbstverständlich sei. "Das ist für mich ein Ansporn, diese Wahlperiode gut anzupacken und auch für eine zweite Amtszeit." Aus dem Gemeinderat kamen dazu keine Bemerkungen, sondern das einstimmige Votum zur Beschlussempfehlung und somit die Einweisung in Besoldungsgruppe A16. Sie gilt für die gesamte Wahlperiode. Bei Vorgänger Michael Salomo war es zu dessen Dienstbeginn ebenfalls so gewesen.

Offenbar auch innerlich angespornt vom Gedanken einer Sitzungsökonomie, ging es nahtlos weiter zu den nächsten Tagesordnungspunkten. Marius Bergmann vom Planungsbüro IFK stellte dem Gemeinderat sowie einem Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörern vor, was als letzte Schritte zur dritten Änderung des Bebauungsplans "Am Unteren Auweg" zu tun sei: die eingegangenen Stellungnahmen zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ehrenmalstraße abzuwägen und in die Satzung einfließen zu lassen. Damit sei, so Bergmann, in diesem als Mischgebiet ausgewiesenen Gebiet nun keine weitere reine Wohnungsnutzung mehr möglich.

"Wir haben für rund 60.000 Euro neue Schutzkleidung für die Feuerwehrleute angeschafft", begründete Oliver Frey unter anderem die Notwendigkeit, eine spezielle Waschmaschine und einen Trockenschrank für die Reinigung dieser wie weiterer Gegenstände (Helme, Atemschutzmasken, Seile) anzuschaffen. Frey sitzt für die Freien Wähler im Gemeinderat und ist Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haßmersheim. Die Anschaffung liegt mit insgesamt 25.000 Euro allerdings deutlich über den Haushaltsmitteln in Höhe von 6500 Euro, dies kann aber durch das Verschieben anderer Maßnahmen kompensiert werden.

Gleich drei Beschlussvorschläge hatten eine Ermächtigung zum Inhalt, mit der Vertreter der Gemeinde in Verbandsversammlungen agieren können. Bürgermeister Ernst machte eingangs deutlich, wie wichtig Haßmersheims Stimme in den jeweiligen Gremien sei, den Verbandsversammlungen der Wasserversorgung Mühlbach, des Gewerbegebiets Tech-N-O und des Abwasserzweckverbands Elz-Neckar. "Der Gemeinderat sollte wissen, was da läuft, denn in diesen ‚Schattenhaushalten‘ steckt unser Geld, und da sind auch unsere Schulden verborgen."