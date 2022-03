Haßmersheim. (schat/pol) Am Ende mussten Spezialeinsatzkräfte der Polizei ran, um die nicht auszuschließende Bedrohungslage aufzulösen. Ein 54-jähriger Mann in psychischem Ausnahmezustand sorgte am Dienstag in Haßmersheim für einen Großeinsatz der Polizei, der sich über mehrere Stunden erstreckte und erst gegen 1.30 Uhr endete.

Was war geschehen? Gegen 19 Uhr war die Polizei in der Oberen Straße angerückt, wo sich der Mann in einem auf seinem Grundstück geparkten Wohnmobil eingeschlossen hatte. Ein bereits am Mittag begonnener Streit mit Nachbarn bzw. Mietern seines Hauses soll nach Polizeiangaben am Abend weiter eskaliert sein. Die Polizei war hier erstmals vor Ort und konnte den 54-Jährigen, der Nachbaren bedroht haben soll, zur Herausgabe einer Schreckschusspistole bewegen und die Situation zunächst beruhigen. Am Abend verschanzte sich der 54-Jährige dann in seinem amerikanischen Wohnmobil und prophezeite, sich umbringen zu wollen.

Da sich im Fahrzeug auch Gasflaschen befanden, konnte vonseiten der Polizei neben der Eigen- auch eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden, der Bereich um das Grundstück wurde weiträumig abgesperrt. Nachdem erste Bemühungen, den Mann zum Verlassen des Wohnmobils zu bringen, gescheitert waren, rief man ein Spezialeinsatzkommando hinzu. Das sich dann – nach verschiedenen weiteren, erfolglos verlaufenen Gesprächen von Freunden und Bekannten (einer davon war extra aus Franken angereist) mit dem 54-Jährigen – gegen 1.30 Uhr für einen "relativ brachialen Zugriff" entschied, wie Carsten Diemer, Pressesprecher der Polizei Heilbronn, am Mittwoch gegenüber der RNZ erläuterte. Mithilfe eines vom THW angeforderten Radladers verschaffte man sich über die Front des Wohnmobils Zugang zum Fahrzeug, zur Ablenkung hatte man an anderer Stelle eine Blendgranate gezündet. "Hauptziel war es, dass wir die Lage ohne Personenschäden auflösen können", so Diemer weiter.

Der "deutlich alkoholisierte" Mann wurde von den Einsatzkräften aus dem Wohnmobil geholt und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Neben der Polizei waren auch THW und Rettungsdienste im Einsatz.

Update: Mittwoch, 30. März 2022, 15.06 Uhr

Haßmersheim. (pol/sake) Zu einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungsdienst kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Haßmersheim.

Ein 54-jähriger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich in einem auf seinem Grundstück geparkten Wohnmobil eingeschlossen. Da eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, verschafften sich Spezialeinsatzkräfte der Polizei mit einem Radlader Zugang und nahmen den Mann gegen 1.35 Uhr fest. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wurde in eine Einrichtung gebracht, teilt die Polizei mit. Der Einsatzraum war während des Polizeieinsatzes großräumig abgesperrt.