Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. (ub) Mittagszeit im Rathaus Haßmersheim. Mittagspause? Nicht für Bürgermeister Christian Ernst. Für das Gespräch mit der RNZ zur "Rathausrunde" nimmt sich der gerade 35-Jahre "alt" gewordene Rathauschef mittags Zeit, viel Zeit. Gute zwei Stunden gehen dahin bei geöffnetem Fenster, mit CO2-Messgerät und Mundschutz. Anfangs ist Cornelia Skiba dabei, die eigentlich als Amtsleiterin in Teilzeit schon Dienstschluss hätte. Ihre Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendbetreuung in den drei Ortsteilen Haßmersheim, Hochhausen und Neckarmühlbach wird in dieser Station der "Rathausrunde" gesondert vorgestellt.

Herr Ernst, am Dienstag waren Sie genau 100 Tage im Amt des Bürgermeisters von Haßmersheim. Ihr erstes Fazit?

Überraschung darüber, dass ich am 26. September gleich im ersten Wahlgang mit so großer Mehrheit gewählt wurde. Ich war eigentlich von einem zweiten ausgegangen. Daher: Freude darüber, dass es so gekommen ist, wie es kam und ich seit 1. November 2021 im Haßmersheimer Rathaus dieses Amt ausüben darf.

Amtseinführung gab es noch keine ...

Sie war für Anfang Februar vorgesehen und ist nun auf den 20. Mai verschoben worden. Es wäre verantwortungslos gewesen, jetzt eine Feier mit vielen Menschen anzusetzen. Jetzt aber kann ich schon sagen: Ich freue mich auf die Zeit, wo wir alle wieder gemeinsam miteinander feiern und uns austauschen können!

Was fordert das Amt von Ihnen?

Ich wohne aktuell noch nicht in der Gemeinde. Als Bürgermeister stehe ich in der Regel sieben Tage die Woche rund um die Uhr in der Öffentlichkeit. Das Arbeitspensum ist hoch. Ich verschaffe mir derzeit einen Überblick und setze mit dem Gemeinderat und der Verwaltung Prioritäten.

Das war Ihnen aber klar, als Sie sich vom Bau- und Hauptamt in Eschelbronn wegbewarben an den Neckar, oder?

Natürlich. Es war und ist mir bewusst, und ich habe es so gewollt. Meine Einstellung ist: Probleme sind zum Lösen da.

Projektlage ist ein Wort, das in Haßmersheim Konjunktur hat, schon unter Ihrem Vorgänger…

Das hat sich mit mir und für mich nicht geändert. Unsere Projektlage ist hoch. Aber alles, was angestoßen ist, ist wichtig und richtig. Jetzt muss strukturiert und umgesetzt werden.

Was steht an erster Stelle?

Die Priorisierung sollte flexibel sein, da das Eilige das Dringende manchmal überholt. Die Kinderbetreuung ist aktuell ganz klar einer der Schwerpunkte. Mit Frau Skiba haben wir eine denkbar geeignete Mitarbeiterin im Rathaus, die die Bedarfe ermittelt und insbesondere die Verbindungen zu allen Akteuren knüpft und hält – Erzieherinnen, Eltern, kirchliche Träger, Schulen. Die Vernetzung hier im Rathaus gehört ebenfalls dazu, denn das Thema spielt in andere Fachgebiete hinein, Rechnungs- und Bauamt etwa.

Bauamt ist ein Stich- und ein Reizwort. Die Stelle des Bauamtsleiters ist gerade wieder ausgeschrieben…

Ja, das ist richtig. Die Stelle ist ausgeschrieben, und durch die zurückliegenden Stellenwechsel ist Wissen und Erfahrung weggegangen. Aber eines kann ich sagen: in unserem Bauamt ist es spannend. Doch da ich meiner Dienststelle in Eschelbronn Haupt- und Bauamtsleiter war, kann ich in diesem Bereich mit Rat und Tat unterstützen.

Mit der "Projektlage" Nord III hat sich Haßmersheim viel vorgenommen, manche meinen übernommen.

Das ist nun in der Umsetzung, und da ist schon viel realisiert. Der Rewe-Markt ist eröffnet, die beiden Familienheim-Wohnanlagen stehen. Wenn ich abends da durchlaufe, ist keine der 44 Wohnungen unbeleuchtet. Daneben werden voraussichtlich zum neuen Kindergartenjahr die Container für die übergangsweise Unterbringung von vier Kindergartengruppen aufgestellt. Das ASB-Seniorenzentrum wächst. Die ersten Einfamilienhäuser sind gebaut und bezogen. Im weiteren Verlauf tun sich mit dem Gewerbegebiet "Unterer Auweg II" sowie dem Anschluss an die Kläranlage Obrigheim die nächsten "Baustellen" auf. Im April wollen wir dem Gemeinderat die Bauvergaben für den Kläranlagenanschluss vorschlagen. Nein, die baulichen Aufgaben gehen uns nicht aus.

In die XL-Kategorie gehört auch die Kläranlage, deren Ende besiegelt ist.

Ja, weil wir an die Verbandskläranlage in Obrigheim angeschlossen werden, Ende 2023 soll es so weit sein. Aber zu Ende geht es mit der Kläranlage insofern nicht, als dass dort im Zuge der Planungen für den "Unteren Auweg II" ein Regenrückhaltebecken entstehen soll. Das bietet sich ja förmlich an; gute Voraussetzungen sind somit gegeben.

Ein paar Nummern kleiner zwar, aber schon fast ein Dauerbrenner ist die Sport- und Festhalle in Haßmersheim, deren Brandschutzkonzept und Außensanierung den Gemeinderat zuverlässig beschäftigen.

Das stimmt, da sind wir seit längerer Zeit dran. Da muss endlich eine Lösung in Form einer Fluchttreppe und eines neuen Vordachs her. Deshalb arbeiten wir für die Märzsitzung eine entsprechende Beschlussvorlage aus.

Im Hochhausener Projektlage-Katalog stehen die Punkte "Freibad" und "Dorfmitte". Was gibt‘s da aktuell mitzuteilen?

Das Freibad hat in diesem Jahr 50. Jubiläum. Auch das spornt uns an, diese beliebte Einrichtung attraktiv und zugänglich zu halten, vorbehaltlich Corona-bedingter Änderungen. Die Erhaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen sind teilweise umgesetzt. An der Neugestaltung der Dorfmitte arbeiten wir mit Nachdruck. Der erste Abbruch und die nachfolgende Platzanlage sind größtenteils erfolgt. Offen ist noch das abbruchreife Häuschen in der Nikolausgasse. Hinzu kommt die Sanierung der Mauer, von Straße und Kanälen in diesem Bereich. Hier ist es wie vielerorts: Wir müssen uns abstimmen, zumal, wenn Fördergelder fließen sollen. Auch im Ortsteil Neckarmühlbach tut sich mit der Entwicklung des Polsterfabrik-Geländes was in Sachen Wohnflächen schaffen. Wir hoffen, die Öffentlichkeit bald einbeziehen zu können.

Dort heißt ein Dauerthema Radwege.

Radwege und Verkehrsbelastung – an beiden müssen und werden wir dranbleiben.

Hier in Haßmersheim sind die Stichworte Verkehrsbelastung und Entwicklung der Ortsmitte ja auch nicht neu …

Die Innenentwicklung dürfen wir bei allem Entwickeln am Ortsrand nicht vergessen! Wenn es aus dem Gemeinderat heißt: ‚Die Dorfmitte blutet aus‘, dann darf das nicht nur nicht überhört werden, dann muss etwas getan werden. Mit der Ortsrandentlastungsstraße entlang von Nord III wird kommen, was im Wort steckt: eine Entlastung von Verkehr. Das ist aber nicht alles. Es gilt, städtebauliche Fehlentwicklungen im Innenbereich zu verhindern bzw. zu korrigieren. Ein Problem: Es ist vielfach eng, die Grundstücke geteilt, komplizierte Eigentumsverhältnisse - da ist das mit dem Entwickeln nicht leicht. Wenn wir aber als lebendige Gemeinde zukunftsfähig sein wollen, gehört der Bereich entlang der Theodor-Heuss-Straße für mich ganz klar dazu.

Sie führt, kommt man von Westen her, aufs Neckarvorland zu, jener grüne Streifen am Neckar, dessen bessere Nutzung immer wieder gewünscht wird – etwa von Vereinsseite.

Zweifelsohne ist das Neckarvorland ein Thema, sowohl für die Besucher als auch die Bewohner Haßmersheims. Die ersten Vorbereitungen des Kerwe-Gremiums für die Kerwe Ende August beispielsweise laufen. Am 28. Mai möchten wir den Holzland-Triathlon, der in alle drei Ortsteile führt, durchführen. Wir hoffen, dass uns das mit oder trotz Corona gelingt. In einer Politik der kleinen Schritte möchten wir mit allen Akteuren aus allen Generationen das Neckarvorland aufwerten. Da gehören auch Bootsfahrten mit dem gemeindeeigenen ‚Patriot‘ dazu, für das wir mit der Gastwirtsfamilie Schneider vom "Wirtshaus am Treidelpfad" einen neuen Pächter haben.

Ein anderes Fortbewegungsmittel ist der Bürgerbus. Doch das Angebot der Gemeinden Haßmersheim und Hüffenhardt stockt ein wenig.

Seit Anfang des Jahres fährt der Bürgerbus an drei statt sechs Tagen in der Woche. Den ehrenamtlich eingesetzten Fahrer, für die wir Verstärkung suchen, zahlen wir eine Entschädigung. Darüber hinaus bleiben wir im Gespräch. Dass es den Bürgerbus gibt, ist für mich aber eine Top-Idee und Teil unserer Projektlage.

Mit knapp 90 frischen Bauplätzen in Nord III und den neuen Gewerbeflächen im Unteren Auweg II wurde durchaus auch auf Interessenten aus dem Heilbronner Raum spekuliert. Dieses Flirten mit dem Heilbronner Raum sahen manche im Neckar-Odenwald-Kreis aber nicht so gern.

In Nord III siedeln sich Familien aus dem Heilbronner Land ebenso an wie aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, und für den Unteren Auweg interessieren sich auch Firmen von jenseits unserer Kreisgrenzen. Ein Austausch mit den südlichen Nachbarn ist für mich selbstverständlich. Doch ich bin ein Kind des Neckar-Odenwald-Kreises, und Haßmersheim, Hochhausen und Neckarmühlbach sehe ich klar als Teil des Neckar-Odenwald-Kreises an.