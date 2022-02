Von Dominik Rechner

Hardheim. Schlagzeilen wie "Pflegepersonal im Klinikum physisch und psychisch stark belastet" sind in Zeiten der Corona-Pandemie häufiger zu lesen. Auch von einer schlechten Bezahlung der Kranken- und Altenpfleger ist immer wieder die Rede und nicht zuletzt vom Personalmangel: Laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) im Oktober 2021 konnten 86 Prozent der Krankenhäuser ihre Intensivkapazitäten aufgrund des Personalmangels in der Pflege nicht vollumfänglich betreiben. Wie es im Krankenhaus Hardheim aussieht, darüber hat die RNZ mit Verwaltungsleiter Lothar Beger und Pflegedienstleiterin Karina Paul gesprochen.

Das Krankenhaus Hardheim hat insgesamt 120 Beschäftigte. Dazu gehören 58 Pflegekräfte, die in Voll- oder in Teilzeit arbeiten. Wie Karina Paul informiert, verfügt das Haus über 51 Planbetten (inklusive vier feste Intensivbetten). "Dadurch, dass wir eine relativ hohe Teilzeitquote haben, haben wir den Vorteil, dass wir flexibler sind und auch sagen können: ,Wir stocken mal kurzzeitig auf‘", erklärt Lothar Beger.

Unabhängig von Corona sei der Beruf der Krankenschwester körperlich und oft auch psychisch belastend, sagt Paul, die seit 2015 Pflegedienstleiterin in Hardheim ist und langjährige Erfahrung auf der Intensivstation auch aus ihrer Zeit bei den SLK-Kliniken Heilbronn aufweist. Die Belastung gehe sicher nicht immer spurlos an den Schwestern vorbei. Beger ergänzt: "Die körperliche Belastung schlägt sich bei einigen Älteren auch in Rückenproblemen nieder, und für einige kommt auch noch das Drei-Schichtmodell (Früh-, Spät- und Nachtschicht) mit dazu." Für einen guten Schlafrhythmus gebe es sicher Besseres, wobei man in Hardheim auch einige Krankenschwestern habe, die nur die Nachtschicht übernehmen.

Im Schichtbetrieb würden die Krankenschwestern zwar von einer Kollegin abgelöst, doch manchmal müsse man eben auch länger bleiben, so Beger. "Es ist nichts planbar, manchmal hat man noch einen oder mehrere neue Patienten, und dann bleibt man eben länger und hilft", präzisiert Karina Paul. Eine hohe zeitliche Flexibilität sei da schon gefragt.

Zu den vielen Kilometern, die eine Krankenschwester während einer Schicht "zusammenbekommt", wie Paul sagt, kämen immer mehr Schreibtätigkeiten dazu: "Der Dokumentationsaufwand ist deutlich größer geworden." Manchmal habe man das Gefühl, man müsse viel mehr Zeit am Schreibtisch verbringen als beim Patienten. Das Gespräch mit dem Patienten falle immer mehr unter den Tisch. Dabei würden die Krankenschwestern gerne mehr Zeit für die Kranken haben. "Wir wissen, wie wichtig Gespräche für die Patienten sind, und deshalb haben wir auch in Coronazeiten immer versucht, Besuch zuzulassen", sagen Paul und Beger.

Die Erwartungshaltung der Patienten habe sich aber auch geändert, meint Beger: "Jeder will individuell betreut werden." Dennoch bekämen die Verantwortlichen des Krankenhauses – Verwaltung, Ärzte und vor allem Pflegepersonal – immer gute Rückmeldungen, da die familiäre Atmosphäre, die das Personal verbreite, gut "rüberkommt".

Durch Corona sei die Belastung, das betonen Beger und Paul, auf jeden Fall gestiegen. "Für die Schwestern, die sich um Corona-Patienten kümmern, ist es schon ein deutlich größerer Aufwand." Schutzkleidung anziehen, jedes Mal das Zimmer aufwendig desinfizieren, den ganzen Tag FFP2-Maske tragen und Coronatests vornehmen: Da komme schon einiges dazu, was die Arbeit belastender mache. Auch komme es öfter vor, einen Patienten verlegen zu müssen, z. B. vom Bereich der Verdachtsfälle in den normalen Bereich oder auch mal auf die Intensivstation. "Auch die Unsicherheit für das Personal, ob ich mich selber infiziere, spielt eine Rolle", erklärt Beger.

Um die Belastung etwas auszugleichen, habe man in Hardheim, wie alle Krankenhäuser, weniger Patienten auf Station aufgenommen als in normalen Zeiten. "Wenn wir eine Vollbelegung hätten, wäre es so nicht zu leisten", stellt der Verwaltungsleiter klar. Die schweren Corona-Fälle werden jedoch nicht in Hardheim behandelt – zwar könnten Patienten auch kurzzeitig beatmet werden, doch für die Langzeitbeatmung würden sie dann in eine andere Klinik verlegt.

Auch in Hardheim fehle es an Personal, insbesondere auf der Intensivstation, oder auch im Bereich der Anästhesie, wie Beger einräumt. Fachkräfte für Spezialbereiche bzw. Mitarbeiter mit Zusatzqualifikationen gebe es zu wenige, auch wenn sich der Personalmangel wohl nicht so dramatisch niederschlage wie an großen Kliniken mit vielen Intensivbetten. Und in Hardheim wird das Problem dann eben auch mal anders gelöst als vielleicht in größeren Häusern: "Dadurch, dass wir ein kleines Krankenhaus sind, muss manchmal die eine oder andere Pflegekraft in anderen Bereichen aushelfen", sagt Paul.

Hinsichtlich der geplanten Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheitsberufen muss man sich am Hardheimer Krankenhaus jedoch keine Sorgen machen, dass (viele) Mitarbeiter das Haus verlassen: "98 Prozent der Beschäftigten sind geimpft und weitere sind genesen, sodass wir hier bei einer Quote von 99 Prozent liegen", lässt Beger wissen.

Und was die Verdienste für die Pflegekräfte anbelangt, sei man in Hardheim noch gut aufgestellt: "Wir bezahlen nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)", erklärt die Pflegedienstleiterin. Im Schnitt bekommt ein Krankenpfleger in Baden-Württemberg laut dem Infoportal für den öffentlichen Dienst ein Bruttogehalt von 3567 Euro im Monat. Bei einem Fachkrankenpfleger in der Intensivpflege liegt es bei 4186 Euro. Allerdings variieren die Gehälter je nach Bundesland stark: Am wenigsten verdient ein Krankenpfleger in Mecklenburg-Vorpommern mit 2962 Euro brutto. Zulagen für Wochenend- und Feiertagsdienst oder Intensivpflege sind laut Karina Paul im Tarifvertrag auch inbegriffen.

Der Tarifvertrag sei ausgewogen verhandelt und im März 2021 mit einem Pflegebonus von monatlich 70 Euro erhöht worden, sagt Lothar Beger. "Und im März 2022 wird die Zulage noch mal auf 120 Euro erhöht." Im Gegensatz dazu gebe es viele private Krankenhäuser, die nicht nach Tarif und somit schlechter bezahlten, so Beger. Er stellt aber auch klar: "Niemand wird diesen Beruf aufgrund des hohen Lohnniveaus ergreifen, sondern aus Überzeugung."

Änderungen im Gesundheitssystem wünscht sich Beger vor allem im Bereich der Bürokratie: "Es wäre wünschenswert, dass der Aufwand weniger wird. Wir hoffen darauf, dass die politischen Versprechen auch umgesetzt werden und es hier zu einer Entlastung kommt."