Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Besuch beim Zahnarzt zählt für viele Menschen schon in normalen Zeit nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen. In der aktuellen Situation mit einem neuartigen, weitgehend unberechenbaren Virus bereitet der Gedanke an die Behandlung am offenen Mund zu den Zahn- mitunter auch Bauchschmerzen. Patienten sind verunsichert und auch unter den Zahnärzten selbst gibt es Stimmen, die aufgrund von Corona Praxen lieber geschlossen sähen. Online-Petitionen, die sich für vorübergehende Schließungen stark machen, finden etliche Unterstützer aus dem zahnmedizinischen Umfeld.

Dr. Corinna Rutz-Lauber bringen derlei Aktionen auf die Palme: "Ganz ehrlich, für mich ist das unter aller ärztlicher Würde. Wir haben ja auch eine Verpflichtung, die im Übrigen auch die Bundeszahnärztekammer ganz deutlich unterstreicht. Sich da aus der Verantwortung ziehen zu wollen, ist sicher der falsche Weg. Die Feuerwehr bleibt ja auch nicht zu Hause wenn’s brennt."

Rutz-Lauber berichtet von einem hohen Anteil an Patienten, deren (zahn-)medizinische Vorgeschichte einen Behandlungsaufschub "schlicht unverantwortlich" mache: "Eine Unterbrechung würde bei vielen Patienten bedeutend größere Probleme nach sich ziehen, etwa bei akuten Entzündungsgeschehen, Schmerzen oder Unfällen." Gerade bei Menschen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören – wie ältere Patienten mit Vorerkrankungen – seien zahnärztliche Interventionen selten aufschiebbar oder könnten die allgemeinmedizinische Situation der Betroffenen verschlechtern.

In ihrer Praxis in Neckarelz hat Rutz-Lauber etliche zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um eine Übertragung/Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das Wartezimmer hat seine Funktion verloren, Patienten werden – nach Händedesinfektion, ausführlicher Anamnese und einer Fiebermessung zur "Begrüßung" – direkt in die Behandlungszimmer geleitet. Vor Behandlungen mit Aerosolentwicklung dürfen sie zwei Minuten mit einer desinfizierenden Lösung spülen, die für eine Senkung der Viruslast im Rachenraum sorgen soll.

Dr. Rutz-Lauber und ihre Kollegen tragen neben einem OP-Kittel, der nach jedem Patienten gewechselt und bei 95 Grad mit einem vom Robert-Koch-Institut gelisteten Spezialmittel gewaschen wird, ein Visier, eine OP-Haube und eine dichte Schutzbrille sowie Einmalhandschuhe. Virenfilternde FFP3-Masken, eigentlich die erste Wahl, seien derzeit nur in geringer Stückzahl zu bekommen, erklärt Rutz-Lauber. Ihre Helferinnen hat sie mit Schwimm- und Taucherbrillen ausgestattet, weil sie dicht schließen und gut desinfizierbar sind. OP-Masken tragen sie zudem. Bohrer, Instrumente und Flächen werden nach jedem Einsatz in verschiedenen Durchgängen desinfiziert beziehungsweise sterilisiert. "Die Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind aber nicht neu und gehören zum zahnärztlichen Alltag. Infiziertes Aerosol gehört bei uns ebenso jeden Tag dazu – auch schon vor Corona. Zahnärzte und ihre Mitarbeiter sind Hygieneprofis", sagt Corinna Rutz-Lauber.

Bei rund 100 Behandlungen an einem normalen Praxistag kommt da einiges zusammen. Für die Reinigung der OP-Kittel hat Rutz-Lauber eine zweite Waschmaschine angeschafft, auch ein zusätzlicher Sterilisator musste her. "Die Patienten sind absolut vor uns geschützt", sagt die Zahnärztin und Oralchirurgin. Der Schutz der Mitarbeiter – und auch ihr eigener – sei dank der getroffenen und akribisch angewendeten Zusatzmaßnahmen ebenfalls gewährleistet.

Die Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen trägt sie, genau wie ihre Kollegen in anderen Praxen, alleine. Weder erführen die zahnärztlichen Praxen Unterstützung bei der Beschaffung des knappen Schutzmaterials noch gäbe es finanzielle Zuschüsse. Am meisten ärgert sich die Zahnmedizinerin aber über den fehlenden politischen Schutz vor Wucherpreisen. Gerade sei eine Lieferung für uns unverzichtbaren Mundschutzes der einfachsten Ausführung gekommen, erklärt Rutz-Lauber gegenüber der RNZ: Statt der üblichen 5,90 für die Verpackungseinheit werden jetzt 20 Euro veranschlagt. Die gleiche Entwicklung sei bei Desinfektionsmitteln zu beobachten.

Dass Zahnärzte bundesweit bei der Versorgung mit virenfilternden FFP3-Masken bislang völlig außen vor geblieben sind, kritisiert derweil Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer und selbst praktizierender Zahnarzt. Und Corinna Rutz-Lauber sagt: "Wir sind eine der medizinischen Fachrichtungen mit dem höchsten Infektionsrisiko und werden bei der Ausstattung mit adäquatem Schutzmaterial einfach vergessen."

Dass sie selbst und ihre Kollegen in vielen Fällen zwingend eingreifen müssen, steht für die Neckarelzer Zahnärztin außer Frage. "Der Begriff der Notwendigkeit ist sehr differenziert zu betrachten", gibt die 44-Jährige zu bedenken. Mit Blick auf ihre Patienten sei es in 80 Prozent der Fälle so, dass eine Behandlung nicht aufzuschieben sei, eben aufgrund drohender (schlimmerer) Folgeerscheinungen: "Ich sehe das leider jeden Tag, die meisten Dinge kann man eben nicht anstehen lassen."

In der aktuellen Situation müssten Zahnärzte selbst abwägen, welche Patienten sie behandeln müssen und welche Behandlung als nicht akut notwendig zurückgestellt werde kann, sagt Bundeszahnärztekammer-Vize Oesterreich. Landeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg raten dazu, "aufschiebbare Behandlungen zu verschieben". Diese Fälle gebe es natürlich auch in ihrer Praxis, räumt Corinna Rutz-Lauber ein, allerdings sei auch das Aufschieben "nicht auf ewig" machbar. "Es darf keinem Patienten schlechter gehen, nur weil ich ihn nicht behandle", findet sie.