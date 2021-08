Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Dem Stadtwald geht es nicht gut. "Ich habe gehofft, dass der feuchte Frühling sich nach den vergangenen drei trockenen Jahren positiv auf die Bäume auswirkt, aber das war bisher leider nicht der Fall", betonte Revierleiterin Julia Meny vom Forstamt Heilbronn gleich zu Beginn der Waldbegehung des Gundelsheimer Gemeinderates. 22 Teilnehmer, darunter auch Bürgermeisterin Heike Schokatz, waren gekommen, um sich selbst ein Bild vom Zustand des Stadtwaldes zu machen.

Schließlich muss der Rat demnächst das neue Forsteinrichtungswerk beschließen und darin festlegen, wie die rund 367 Hektar in den nächsten zehn Jahren bewirtschaftet werden sollen. Die Fraktionen müssen sich entscheiden, ob – und falls ja, in welchem Umfang – sie in den Stadtwald investieren wollen, wo Aufforstungsmaßnahmen sinnvoll wären, oder man allein der Natur das Spielfeld überlassen will.

Die Hoffnung, in Zukunft noch Profit aus der Holzernte zu schlagen, haben die Gemeinderäte mittlerweile jedenfalls aufgegeben, wie in Gesprächen zu erfahren war. Auch Bürgermeisterin Schokatz erklärte gegenüber der RNZ: "Mehreinnahmen werden wir durch die Holzernte wohl nicht mehr generieren können. Die schwarze Null ist das Ziel." Schließlich müssten mit dem Geld Wege erhalten, die Verkehrssicherheit für Wanderer und Fahrradfahrer gewährleistet – schlichtweg der Wald als Naherholungsgebiet für Bürger und Touristen attraktiv gehalten werden. Rund 2000 Festmeter Holz werden jährlich im Stadtwald geerntet.

Im (noch) aktuellen Einrichtungswerk von 2012 werden für den Stadtwald nur 17 Prozent des Bodens als gut bezeichnet. Die besseren Standorte finden sich teils nördlich von Tiefenbach, hauptsächlich aber südlich des Stadtteils im "Bachenauer Wald". Bei diesen Flächen handele es sich um ebenere Lagen mit lehmigen Böden, "die wüchsiger sind und besser Wasser speichern können", wie Meny den Gemeinderäten erläuterte. Ein Großteil der Böden bestünde jedoch aus sogenannten Kalkverwitterungslehmen und Kalkschutthängen. "Das sind klassische Standorte des oberen und mittleren Muschelkalks; meist steile Hänge mit hohem Steingehalt über einem durchlässigen Kalkstein-Untergrund", verdeutlichte die Försterin. Die Kapazität zur Wasserspeicherung hänge dabei von der Lehmauflage ab und sei sehr unterschiedlich, durch den hohen Steingehalt aber grundsätzlich schlechter.

"Auf diesen Standorten sind vermehrt Trockenschäden durch die vergangenen Jahre zu verzeichnen", betonte Julia Meny abermals. Vor allem die Buchen im Gundelsheimer Stadtwald würden immer noch stark unter den Auswirkungen der Dürre leiden. "Alle geschädigten Buchen, die ich Ihnen heute im Wald zeige, waren im vergangenen Jahr noch nicht vertrocknet. Das ist diesen Sommer passiert. Denn letztes Jahr haben wir alle geschädigten Buchen, die wir hier finden konnten, gefällt", machte die Revierleiterin den Gemeinderäten die bedenkliche Situation eindringlich deutlich. Der Regen der vergangenen Monate habe nicht geholfen. "Bei Bäumen ist das ein langwieriger Prozess, es dauert, bis sie ihren Wasserhaushalt nach einer Trockenperiode wieder ausgeglichen haben."

Um den Stadtwald als Lebensraum zahlreicher Tier- und Insektenarten, als Naherholungsgebiet, CO2-Speicher und "grüne Lunge der Stadt" zu erhalten, gleichzeitig aber die Kosten zu begrenzen, schlug Meny den Anwesenden vor, auf den Flächen mit guter Bodenbeschaffenheit aktiv zu investieren, Aufforstungsmaßnahmen zu betreiben. Rund 10.000 Euro würde das je Hektar in den ersten Jahren kosten. Am geeignetsten sei die Form des Mischwaldes, so die Revierleiterin, um bestmöglich für die Klimaerwärmung gewappnet zu sein. "Wenn eine Art durch Trockenheit oder Schädlingsbefall ausfällt, ist nicht sofort ein ganzer Bezirk des Stadtwaldes betroffen." Auf den schlechteren Böden, vor allem an den Steilhängen, würden sich Aufforstungsmaßnahmen dagegen nicht mehr rentieren.

Eberhard Scheuerle (CDU) betonte, dass man den Wald als Naherholungsgebiet unbedingt erhalten, dabei die schwarze Null aber nicht aus den Augen verlieren sollte. "Wir sind gut beraten, wenn wir aktiv investieren", meinte Faiza Schardey (SPD). Nicht um Profit zu machen, sondern um langfristig die Ausgaben für den Stadtwald decken zu können. Für Ulrich Heinz (Liste unabhängiger Bürger) steht die Wirtschaftlichkeit dagegen "nicht im Vordergrund", vielmehr gehe es darum, dass man den Wald für die kommenden Gernationen erhalte. Sein Fraktionskollege Thomas Hornung sieht aktive Investitionen kritisch. "Bevor wir neue, teure Bäume anpflanzen, die dann bald auch nicht mehr mit dem Klima klarkommen, sollten wir es der Natur überlassen, einen Weg zu finden."