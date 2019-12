Gundelsheim. (schat) Am späten Freitagabend stand das Sportheim der Sportfreunde in Gundelsheim-Tiefenbach lichterloh in Flammen. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht haben, wird klar: Vom Heim der Sportfreunde hat die Feuersbrunst (fast) nichts mehr übrig gelassen.

Ein Tiefenbacher Bürger aus dem Oberdorf hatte offenbar, als er eine Zigarette auf dem heimischen Balkon rauchen wollte, das Feuer in der Ferne ausgemacht und umgehend die Feuerwehr verständigt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Heilbronn soll es gegen 22.25 Uhr ausgebrochen sein.

In der Folge wüteten die Flammen im Sportheim und der verbundenen Sporthalle. "Da war viel aus Holz drin, deshalb hat das dann wohl auch sehr schnell gebrannt", schildert Thomas Schuster, stv. Vorsitzender der Sportfreunde Tiefenbach. Noch zwei Stunden vor Brandausbruch war einer der Sportfreunde im Heim, um noch letzte Vorbereitungen für den Theaterabend zu treffen, der eigentlich am Samstag hätte stattfinden sollen. Zur finalen Aufführung von "Neurosen und Narzissen" kam es nicht, zwei Stunden nach der Materialanlieferung stand das Sportheim lichterloh in Brand.

Gemeinsam kämpften die Feuerwehren Gundelsheim, Bad Friedrichshall, Neckarsulm und Heilbronn in der Nacht mit 92 Einsatzkräfte und 20 Fahrzeugen gegen die Flammen an, die mitunter meterhoch aus den Gebäuden schlugen. Vor Ort waren zudem drei Streifenwagen der Polizei sowie der DRK-Ortsverein Gundelsheim.

Die Feuerwehren hatten aber nicht nur gegen das Feuer zu kämpfen, sondern auch gegen die Zeit. So musste eine Wasserversorgung aus der Ortschaft aufgebaut werden, da sich das Gelände der Sportfreunde einige Hundert Meter außerhalb von Tiefenbach befindet.

Verletzt wurde beim Brand glücklicherweise niemand, sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei meldete am frühen Samstagmorgen, dass die Dachstühle der beiden Gebäudeteile (also Sportheim und Sporthalle) vollkommen ausgebrannt sind. Mit Blick auf die Brandruine ist davon auszugehen, dass auch das, was nach dem Feuer noch stehen geblieben ist, nicht mehr nutzbar sein wird.

So formulierten auch die Sportfreunde Tiefenbach selbst am Samstag nach dem Feuer auf Facebook: "70 Jahre Erinnerung fielen einem verheerenden Feuer zum Opfer. Das Sportheim war Dreh- und Angelpunkt der Sportfreunde, es war unser Zuhause. Davon ist nichts mehr übrig. Was in den letzten Jahren mit viel Schweiß, Mühe und Geduld aufgebaut wurde, wurde innerhalb weniger Stunden und Minuten komplett zerstört."

Dass von der Infrastruktur nichts mehr nutzbar ist, verdeutlicht auch Thomas Schuster. Nur die Grundmauern stehen nach dem Feuer noch, die Gebäudereste seien einsturzgefährdet, so der stellvertretende Vorsitzende der Sportfreunde, die Brandruine abgesperrt.

Im Verein stehe man unter Schock, besonders schlimm sei der Brand aber natürlich für die älteren Mitglieder des Vereins und vor allem die Gründungsmitglieder des 1949 aus der Taufe gehobenen Vereins. "Die haben das schließlich alles mit ganz viel Eigenarbeit und Engagement aufgebaut", sagt Thomas Schuster.

Anfang der Woche, so hoffen Schuster und die Sportfreunde, sollen Brandermittler zu Erkenntnissen gelangen, was die Ursache für das verheerende Feuer gewesen ist. Erst danach könne man sich dann daran machen, zu planen, wie es weiter gehen soll und kann. Springender Punkt werde dabei natürlich auch sein, wie ein Wiederaufbau des Sportheims finanziert werden kann, inwieweit Versicherungen greifen und unterstützen. Dass die Tiefenbacher Sportfreunde die Heimstätte wieder aufbauen wollen und werden, daran lässt Thomas Schuster keine Zweifel aufkommen: "Das wird definitiv gemacht!"

Update: Sonntag, 1. Dezember 2019, 13 Uhr

Gundelsheim. (pol/RNZ/rl) Zu einem Brand im Sportheim der Sportfreunde Tiefenbach kam es am späten Freitagabend. Erste Aufnahmen auf Facebook zeigten meterhohe Flammen, die aus dem Gebäude schlagen. Das Sportheim liegt mehrere Hundertsüdöstlich von Tiefenbach an einem Waldstück nahe der Höchststätter Straße.

Das Feuer soll gegen 22.25 Uhr ausgebrochen sein und wütete im Sportheim und der verbundenen Sporthalle. Die Feuerwehren Gundelsheim, Bad Friedrichshall, Neckarsulm und Heilbronn waren in der Nacht vor Ort mit 92 Einsatzkräfte und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren drei Streifenwagen der Polizei sowie der DRK Ortsverein Gundelsheim vor Ort. Die Feuerwehren musste eine Wasserversorgung aus der Ortschaft aufbauen, da sich das Gelände mehrere Hundert Meter außerhalb von Tiefenbach befindet.

Der Polizei zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt, Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei meldete, dass die Dachstühle der beiden Gebäudeteile vollkommen ausgebrannt seien. Den Sportfreunden Tiefenbach zufolge wurde das Sportheim bei dem Brand komplett zerstört. So formulierten sie es am Samstag nach dem Feuer auf Facebook: "70 Jahre Erinnerung fielen einem verheerenden Feuer zum Opfer. Das Sportheim war Dreh- und Angelpunkt der Sportfreunde, es war unser Zuhause. Davon ist nichts mehr übrig. Was in den letzten Jahren mit viel Schweiß, Mühe und Geduld aufgebaut wurde, wurde innerhalb weniger Stunden und Minuten komplett zerstört."

Stand: Samstag, 30. November 2019, 0.20 Uhr