Von Peter Lahr

Gundelsheim. Porträts sind immer ein Hingucker. Das wissen wir nicht erst seit der "Mona Lisa". Auch auf den Titelseiten heutiger Magazine strahlen uns gerne die Ansichten der Schönen, Reichen und Berühmten an. Rund ein Dutzend Porträts aus drei Jahrhunderten versammelt das Siebenbürgische Museum auf Schloss Horneck derzeit in der aktuellen Sonderausstellung "Politik und Gelehrsamkeit". Im Mittelpunkt steht die Adelsfamilie Conrad von Heydendorff aus Mediasch. Manch ein Porträtierter ließ sich allerdings auch nach der Erhebung in den Beamtenadelsstand immer wieder mit (groß-)bürgerlichen Attributen darstellen, worauf Museumsleiter Dr. Markus Lörz beim Presserundgang hinweist.

Dieses spannende Detail passe gut zur Sonderstellung der Siebenbürgen. Denn einerseits stellte die Familie über Generationen quasi "automatisch" den Bürgermeister des Ortes Mediasch. Andererseits stand dank des Adelstitels auch einer Karriere am Wiener Hof theoretisch nichts im Weg, wie Johann Peter Conrad von Heydendorff (1765-1836) gut belegt. Dass dieser sogar ein fleißiger Tagebuchschreiber war, erweitert die Bilderschau um viele historische Details.

"Das ist eine Art Appetithappen auf das, was kommt", erklärt der Kurator eine weitere Besonderheit der Ausstellung. Denn wenn alles gut gehe, wolle man im nächsten Jahr am "Tag des offenen Denkmals" die neue Galerie eröffnen. Mit dieser Dauer-Gemäldeausstellung könne das Museum seine Ausstellungsfläche von derzeit 700 auf rund 1300 Quadratmeter nahezu verdoppeln. Als Ursprung der Ausstellung bezeichnet Lörz das Einrichten eines historischen Heimatpfades in Mediasch 2018 in Kooperation mit Partnern vor Ort. Auch jetzt arbeitete das Siebenbürgische Museum mit dem Kulturamt der Stadt Mediasch, dem dortigen Munizipalmuseum sowie der Heimatgemeinschaft Mediasch zusammen. Vor drei Jahren überließ die Familie von Heydendorff einen Großteil ihrer Porträts dem Gundelsheimer Museum als Dauerleihgabe. Nun sind sie erstmals hier zu sehen – und werden hernach in die Dauerausstellung wandern.

"Hier sind 325 Jahre Familiengeschichte und Siebenbürger Sozialgeschichte zu sehen", unterstreicht der Kurator die vielschichtige Lesbarkeit der Schau. Denn jenseits vom Persönlichen der Dargestellten zeigten die Gemälde "den Wandel und die Widersprüche". Mediasch bildete eine Art "Reichsstadt". 1705 erhielt Samuel Conrad (1647-1727) für seine besonderen Verdienste um das Haus Habsburg eine Gnadenkette als Zeichen der Aufnahme in den Reichsadelsstand. Sein Porträt – noch von unbekannter Künstlerhand – zeigt Samuel aber in Habitus, Tracht und Ausstrahlung als Großbürgerlichen. Zwei Generationen später herrschte dann schon "ein komplett neuer Zeitgeist". Johann Martin Stock malte Michael d. Ä. von Heydendorff in intimer Kabinettssituation.

"Der tritt einem wie der junge Mozart entgegen", kommentiert der Museumsleiter das Bildnis von Daniel Stefan Michael d. J., der bereits der vierten Generation angehört. Während Daniel nach dem Jurastudium und einem Wienaufenthalt wieder nach Mediasch zurückkehrte, um später Bürgermeister zu werden, blieb sein Bruder, der oben erwähnte Tagebuchschreiber Johann Peter Conrad, in Wien und machte in der "Königlich Ungarischen Adeligen Leibgarde" Karriere, in der er es bis zum Generalmajor brachte. Sein Dilemma, als Adeliger über keine Einkünfte aus Landgütern zu verfügen, verrät ein früher Tagebucheintrag. Da beklagt er sich bitter darüber, kein Geld zu haben, um in "deutscher Kleidung" angemessen zu einem Ball gehen zu können. Eine "kometenhafte Karriere" am Hof war in der Familie einzig Michael d. J., einem Vetter, vorbehalten. An seinen Tod vor 200 Jahren erinnert die Ausstellung ebenfalls.

Info: Die Ausstellung ist bis 28. November zu sehen, geöffnet ist – entsprechend der aktuellen Corona-Richtlinien – dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. www.siebenbuergisches-museum.de.