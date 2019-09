Mosbach. (rnz) Die Mühe(n) haben sich gelohnt, der Erfolg spricht für sich. Beim Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten hat sich das Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach - einmal mehr - vielfältig eingebracht. Und am Ende gleich mehrere Auszeichnungen für die eigenen Beiträge eingefahren.

Nun darf man den Lohn für die Mühen auch in Form der Preise in Empfang nehmen: Am Freitag, 20. September, um 12 Uhr lädt die Körber-Stiftung gemeinsam mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg zur Landespreisverleihung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten im Neuen Schloss in Stuttgart ein. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung zeichnen die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, Dr. Caroline Gritschke, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, und Dr. Thomas Paulsen, Mitglied des Vorstands der Körber-Stiftung, die Baden-Württembergischen Preisträger(innen) aus. Insgesamt gehen 29 Preise für den Landessieg (je 250 Euro) und 29 Förderpreise (je 100 Euro) an Baden-Württembergische Schüler(innen). Das NKG Mosbach erhält den Preis als landesbeste Schule, der mit 1000 Euro dotiert ist. Und zudem zwei Landespreise für Einzelbeiträge.

In Baden-Württemberg wurden zum aktuellen Rahmenthema "So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch" insgesamt 229 Beiträge eingereicht. Die Jugendlichen haben sich auf vielfältige Weise mit dem Einfluss und Wirken von Krisen und Umbrüchen auf das Zusammenleben der Menschen beschäftigt und dazu oftmals Zeitzeugen in der eigenen Familie befragt. Sie setzten sich beispielsweise mit Frauenfußball, Alltag und Widerstand im Nationalsozialismus oder der Revolution 1918/19 auseinander.

Von September 2018 bis Februar 2019 waren bundesweit rund 5600 junge Menschen auf historischer Spurensuche. In insgesamt 1992 Beiträgen zeigen sie, welche geschichtliche und aktuelle Relevanz die Auseinandersetzung mit dem Thema "Krise, Umbruch, Aufbruch" hat. Ausgehend von der historischen Analyse bezogen viele Schüler auch persönlich Stellung zu dem Thema und stellten fest, dass die Beschäftigung mit historischen Krisen auch für den Umgang mit heutigen Krisen hilfreich sein kann.

Zwei Landessiegerbeiträge lieferten vom NKG Mosbach die Schülerinnen Nele Wiersing, Eva Spitzer und Verena Crnjak mit "4 Jahre verhandeln, wir haben es satt! - Wie eine Gruppe von Jugendlichen den Mosbacher Stadtrat durch ihren Protest in eine Krise stürzte" sowie Mia Schattauer, Chiara Kraus und Hanna Horvath mit "Ansturm aus dem Osten - eine Krise für alle". Betreut wurden die Schülergruppen jeweils von Geschichtslehrerin Christine Eggers.

> Der Wettbewerb: Seit 1973 richten die Hamburger Körber-Stiftung und das Bundespräsidialamt den Geschichtswettbewerb aus, der auf eine gemeinsame Initiative des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und des Stifters Kurt A. Körber zurückgeht. Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte zu wecken, Selbstständigkeit zu fördern und Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Ausgeschrieben wird der mit bislang über 147.000 Teilnehmern und rund 33.500 Projekten größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland in einem zweijährigen Turnus und zu wechselnden Themen.