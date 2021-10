Am Tag der Gemeinderatssitzung in Schwarzach erhielten der kommunale sowie der katholische Kindergarten und die Grundschule ihre Luftfiltergeräte. Foto: Gemeinde Schwarzach

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Ganze 34 Minuten dauerte die jüngste Sitzung des Schwarzacher Gemeinderats. Trotz umfangreicher Sitzungsunterlagen zur zweiten Änderung des Bebauungsplans "Unteres Loh" (bestehend aus dem Aufstellungsbeschluss und der Billigung und Freigabe des Bebauungsplanentwurfes für die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung) war das Thema schnell abgehandelt und am Ende mit einer Enthaltung beschlossene Sache.

Bislang wird das Grundstück als Garten genutzt, nun soll ein Wohnhaus errichtet werden. Um das zu ermöglichen, muss der Bereich als Baufläche ausgewiesen werden. Katharina Hafner vom Ingenieurbüro IFK-Ingenieure in Mosbach stellte dem Rat den Bebauungsplanentwurf vor, der sich stark an dem bereits bestehenden Wohngebiet orientiert. Da er als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt ist, kann von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts abgesehen werden. Der dennoch erstellte Fachbeitrag Artenschutz ergab, dass sogenannte "Verbotsbestände", also wild lebende Tiere streng geschützter Arten, vor Ort ausgeschlossen werden können.

Des Weiteren bewilligte der Gemeinderat einstimmig für die kommenden drei Jahre die "strukturierte Beschaffung im Energiefonds Gas Classic", also das MVV-Gaslieferangebot. Hintergrund ist, dass bereits in der vorangegangenen Sitzung über die unkontrollierten Preisanstiege bei Strom und Erdgas seit Jahresbeginn informiert wurde. In der Folge wurde die Verwaltung beauftragt, für die jährliche Beschaffung der rund 700.000 benötigten kWh Erdgas eine rasche Lösung zu finden. "Es gibt keine Festpreise", teilte Bürgermeister Mathias Haas mit. Zahlreiche Kommunen und energieintensive Unternehmen würden deshalb inzwischen vermehrt die "strukturierten Beschaffungsangebote" der Lieferanten nutzen. Hierbei kaufen die Kunden ihr Erdgas nicht an einem bestimmten Stichtag, sondern in Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten. "Daran teilzunehmen bedeutet, von den Niedrigpreisphasen zu profitieren", so Haas.

Nachdem ein Bauantrag auf Gemarkung Unterschwarzach bewilligt worden war, gab der Bürgermeister aus der letzten nicht-öffentlichen Sitzung bekannt, dass der Rat den Ehrungen und Beförderungen der Freiwilligen Feuerwehr zugestimmt habe. Auch seien 53 Lüftungsgeräte sowie neun CO2-Messgeräte angeschafft und bereits im kommunalen und katholischen Kindergarten sowie der Grundschule in Betrieb genommen worden. Insgesamt fünf der Geräte kommen der Feuerwehr, dem Bürgerbüro sowie dem Rathaus zugute.

"Wichtig war uns, dass die Geräte regional und vor allem schnell bezogen werden konnten. Denn wir brauchen sie jetzt", betonte der Bürgermeister im Anschluss an die Sitzung. Deshalb habe man sie bei der Firma KWM Weisshaar in Neckarelz bestellt. Außerdem verriet er, dass von den Gesamtkosten in Höhe von 54.228 Euro die Hälfte (also 27.114 Euro) gefördert werden konnte.

Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei sei, wolle die Gemeinde versuchen, "etwas Normalität zurückzubekommen", hieß es bei den aktuellen Informationen. So soll es an St. Martin einen kleinen, nach Schulklassen getrennten Umzug geben (Gleiches gilt für die Kindergärten), die Rathausstürmung soll unter Teilnahme weniger Personen und ohne Umtrunk stattfinden, und auch der Volkstrauertag werde in kleinem Rahmen geplant, verkündete Haas. Was den Adventszauber angehe, so sei man im Gespräch mit dem Förderverein. "Es muss noch Einiges abgestimmt werden, aber wir versuchen, es durch einen Rundgang möglich zu machen", versprach der Bürgermeister.