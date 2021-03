Von Noemi Girgla

Schwarzach. Während vielerorts überlegt wird, wann und wie sich die Freibäder dieses Jahr öffnen lassen, ist man davon in Schwarzach noch ein paar (Bau-)Schritte entfernt. Die Arbeiten schreiten aber zügig voran. "Wir sind auf Kurs", fasste es Bürgermeister Mathias Haas bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch treffend zusammen.

Nicht nur liegt man gut im Zeitplan, auch die Kosten bewegen sich (fast) im angepeilten Rahmen. Auf Basis der Zuschussanträge hatte man 2016 mit Kosten in Höhe von 3.838.464 Euro gerechnet, im Zuge der Ausschreibungen musste der Kostenvoranschlag 2020 auf 4.270.982 Euro korrigiert werden. "Auf Basis der Vergaben – und da ist die heutige schon mit eingerechnet – liegt der Kostenanschlag nun bei 3.928.780 Euro", verkündete Haas. Die Kostensteigerung belaufe sich damit auf lediglich 2,35 Prozent.

Die Vergabe, die Haas ansprach, erging für 84.772 Euro an die Firma Aquarena aus Krems-Stein (Österreich) und beinhaltete die Wasserattraktionen für den geplanten Sprayplatz. Eine Wasserblume, Wasserwerfer, ein Ringtunnel, Wasserkipper mit Eimer, ein Drachenschwanz, eine Aktivierungssäule, "Vulkan"-Bodendüsen und Weiteres sollen die Kinder bald im neuen Bad erfreuen.

Weniger erfreulich, dafür "in jedem Fall erforderlich" war die zweite Vergabe, über die der Gemeinderat zu entscheiden hatte. Am Friedhof müssen Betonsanierungsarbeiten getätigt werden, um den Glockenturm langfristig zu erhalten. Die Stahlbewehrung unter dem Beton hat angefangen zu rosten. Ein Prozess, der nun gestoppt werden muss. Einstimmig votierte das Gremium dafür, den Auftrag für 6996 Euro an die Mosbacher Firma Spohn zu vergeben. Die Leistung umfasst die Gerüststellung, Nassreinigung, Betonsanierung sowie Spachtelarbeiten und den Fassadenanstrich. Bei einer Ortsbegehung hatten Mitglieder des Gemeinderats angeregt, den Beton zu verklinkern. Dieser "kosmetische Eingriff", wie Haas es nannte, wurde jedoch aus Kostengründen mehrheitlich abgelehnt.

Des Weiteren wurden drei Bauanträge in Unterschwarzach bewilligt, jedoch sorgten die geplanten Parkplätze bei einem Büroneubau in der Industriestraße für eine rege Diskussion. Einige Räte waren der Auffassung, dass man so einen "Unfallschwerpunkt" provozieren würde. Es mangelte nicht an Vorschlägen, wie sich die Situation entschärfen ließe, und Architekt Martin Huber versprach in der sich anschließenden Bürgerfragestunde, diese an die Bauherren weiterzuleiten und sich "Gedanken zu machen".

Haas teilte mit, dass man sich über das Aussetzen der Kindergartengebühren mit dem Kreisverband des Gemeindetags und den Kirchen beraten wolle. Noch seien die zugesagten Hilfen des Landes nicht eingegangen. Der Beschluss solle fallen, wenn "die Gelder geflossen" sind. Da momentan keine Essensausgabe stattfinde, sei die Essensgeldpauschale für die Ganztagsbetreuung für Januar bereits zurückerstattet und für Februar ausgesetzt worden.

Die Ganztagsbetreuung sei rückwirkend zum 1. März auf erweiterte verlängerte Öffnungszeiten geändert worden. Dies bleibe auch für April und gegebenenfalls darüber hinaus bestehen. "Wir werden Lösungen finden", versprach der Bürgermeister und bat um "noch ein wenig Geduld".

Ebenfalls die Versammlung des Kreisverbands des Gemeindetags bleibt abzuwarten, ob man sich an der Aktion "Gelbes Band gegen Obstverschwendung" in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt beteiligen wird. "Das Prinzip ist einfach, und es ist eine gute Sache", meinte Haas. Grundstücksbesitzer, die das Obst an ihren Bäumen nicht selbst benötigten, würden diese einfach mit einem gelben Band versehen und so die Früchte für andere freigeben. "Wir wollen aber trotzdem an der Obstversteigerung teilnehmen. Das ist eine schöne Tradition, und zu deren Lasten soll das nicht gehen", erklärte Haas, warum noch Abstimmungen nötig seien.

Für Erleichterung sorgte, dass die Online-Terminvergabe für den Wildpark laut Haas gut funktioniere. "Wir können den Park bis zu einer Inzidenz von 100 wieder anbieten", verkündete das Gemeindeoberhaupt und fügte hinzu: "Ausfälle wie im vergangenen Jahr können wir nicht mehr gebrauchen." Zudem wird der Wildpark künftig im Fernsehen zu sehen sein. "Zwar wird nicht über den Wildpark berichtet, aber der SWR wird bald aus dem Wildpark heraus moderieren", berichtete Haas nicht ohne Stolz. Der Sendetermin für das Format "Treffpunkt" sei aber noch nicht bekannt.

Stolz schwang auch in Haas’ Stimme mit, als er verkündete, dass Schwarzach im Februar die Mindestanzahl von Verträgen für den Glasfaserausbau erreicht habe. Damit sei die Gemeinde im Baucluster 1 und "auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur".