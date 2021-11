Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der interessanteste Tagesordnungspunkt war gar nicht (mehr) existent – aber irgendwie dennoch sehr präsent. Unter Top 3 sollte es in der jüngsten Sitzung des Mosbacher Gemeinderats um die "Organisatorische Umgestaltung der Stadtverwaltung Mosbach – Bildung eines neuen Geschäftskreises III ,Kultur’" gehen. Ging es dann aber nicht, denn Oberbürgermeister Michael Jann nahm den Tagesordnungspunkt kurzfristig von der Liste, es gebe aus mehreren Fraktionen "noch Gesprächsbedarf" zum Thema und zu den von Verwaltungsseite bereits konkretisierten Planungen. Diese Bedürfnisse wolle man nun in einer gesonderten – nicht-öffentlichen – Gemeinderatssitzung befriedigen, erst danach soll der Tagesordnungspunkt in öffentlicher Runde wieder thematisiert werden. Der ratsinterne Austausch ist für Anfang Dezember anberaumt.

Auch wenn der Tagesordnungspunkt damit "rein formal abgesetzt" war, blieb und bleibt das Thema sehr präsent. Die sechs verbliebenen Tops gerieten da – obwohl erörtert bzw. abgestimmt – in den Hintergrund. "Wir sind mit dieser Vorgehensweise überhaupt nicht einverstanden", beklagte sich etwa Andreas Klaffke darüber, dass die geplante Neuabgrenzung der Geschäftskreise von Oberbürgermeister und Bürgermeister aus der öffentlichen Sitzung verschwunden war. Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat stört auch der Inhalt des (abgesetzten) Tagesordnungspunkts: "Wir möchten, dass die Struktur der Sache dient. Und nicht, dass die Struktur einer Person dient", so Klaffke. Bei den Grünen sieht man keine Notwendigkeit für eine Zusammenlegung von Geschäftskreisen, keinen funktionalen Zusammenhang zwischen Mälzerei und städtischer Kulturabteilung. Vielmehr wünscht man sich eine Ausschreibung für die vakanten Stellen in diesem Bereich.

Zum Hintergrund: Aufgrund personeller Veränderungen im Kultur- und Tourismusbereich (die seitherige Kulturamtsleiterin Christine Funk scheidet ebenso aus wie Mariola Hoinka als Verantwortliche der Tourist-Info) plant die Verwaltung eine organisatorische Umstrukturierung. In einem kreativ-gestalterischen Geschäftskreis Kultur sollen Aufgaben gebündelt werden, die "koordinierende Lufthoheit" – über Kulturabteilung, Stadtarchiv, Tourist-Info, Mediathek, Stadtmuseum – beim Geschäftsführer des Eigenbetriebs Alte Mälzerei, R. Max Courdouan liegen. Unterstellt wäre dieser Geschäftsbereich wiederum künftig OB Jann, bisher zeichnete für die Kulturabteilung Bürgermeister Keilbach verantwortlich.

Für eine solche strukturelle Veränderung sieht man indes auch bei der SPD-Fraktion keinen Anlass. Georg Nelius plädiert als Fraktionsvorsitzender vielmehr für eine Neubesetzung der Stellen, die durch den Abschied der verdienstvollen Verantwortlichen Funk/Hoinka vakant sind. "An der Struktur sind unserer Meinung nach keine großen Veränderungen vorzunehmen", sagt Nelius, daher werde es von SPD-Seite auch keine Zustimmung für eine Geschäftskreisänderung in der vorgesehenen Form geben. Den Auftrag, die Gastronomie in der Alten Mälzerei in die schwarzen Zahlen zu führen, sieht man bei der SPD noch nicht erfüllt. Da sei es nicht zielführend, dem Verantwortlichen noch weitere Aufgaben zu übergeben. "Da muss man sich was anderes einfallen lassen", erklärt Georg Nelius mit Blick auf weitere Gesprächsrunden zum Thema.

Auf die wiederum ist Boris Gassert "gespannt". Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat sieht zwar ebenfalls noch Aufklärungsbedarf, wundert sich zugleich aber über "die Art der Meinungsfindung" zu den geplanten Strukturveränderungen. Nach der Diskussion ergebe sich vielleicht ein anderes Bild, so Gassert. Er habe das Gefühl, dass Neuerungen und Verbesserungen in diesem Bereich noch nicht ganz durchgedrungen seien. Im Vorfeld hätte man hier aber auch ein wenig mehr Transparenz schaffen sollen, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende auf RNZ-Nachfrage.

Noch in der Sitzung hatte sich Dr. Gunther Leibfried für die Freien Wähler zu Wort gemeldet. Es sei "kein guter Stil", so Leibfried in Richtung OB Jann, ein Ergebnis für "ein Thema, das erst noch diskutiert werden muss" in einem Zeitungsbeitrag öffentlich zu machen. Das Stadtoberhaupt möge künftig auf derlei "vorgreifende Statements" verzichten. Auch inhaltlich hat man seitens der Freien Wähler Einwände: So besitze der für den Geschäftskreis vorgesehene Leiter "nicht das Vertrauen aller", stellte Leibfried klar. Rückendeckung für die geplante Umstrukturierung gibt es also auch von den Freien Wählern eher nicht.

Statt möglichen frischen Wind (ein skizziertes Ziel der geplanten Umstrukturierung) gibt’s also offenbar erst einmal Gegenwind für die kreativ-gestalterischen Pläne der Verwaltung im Bereich der Kultur. Der bläst vor allem auch dem Oberbürgermeister ins Gesicht, der in der Gemeinderatssitzung offen einen Fehler einräumte. "Ich nehme das auf meine Kappe, da gibt es nichts schönzureden", so Michael Jann. Er sei in Bezug auf die geplante Neuordnung einer "Fehleinschätzung unterlegen", davon ausgegangen, dass die Umstrukturierung in der Verwaltung in seiner Organisationshoheit liege. Die Kommentierung des zugehörigen Paragrafen der Gemeindeordnung verdeutlicht aber, dass dazu das Einvernehmen des Gemeinderats (also eine zustimmende Mehrheit) notwendig ist. Und die scheint es für die aktuellen Planungen nicht zu geben. Konsequenz: Beim Thema Kultur geht es noch einmal zurück auf "Los", vor der nächsten Runde steht noch einmal ein intensiver Austausch an.