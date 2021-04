Es ist nicht wahrscheinlich, dass das Freibad Hochhausen in diesem Jahr noch öffnet. Der Gemeinderat beschloss dennoch einstimmig, die geplanten Erhaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Der Halle in Haßmersheim, in der der Gemeinderat seit Ausbruch der Coronapandemie mit ihren Folgen und also auch zu seiner April-Sitzung zusammenkam, fehlt ein Fluchtweg aus dem Obergeschoss. Offenbar geworden war diese Angelegenheit so richtig anlässlich einer Fastnachtsveranstaltung 2020, die deswegen beinahe gekippt wäre, denn bei der Sport- und Festhalle handelt es sich um eine Versammlungsstätte, die besonderen brandschutztechnischen Erfordernissen genügen muss. Das machte in der Sitzung Gotthard Tretter sehr deutlich, der als externer Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz nach Haßmersheim gekommen war.

Das Gremium sollte nun darüber abstimmen, ob ein Architekturbüro für knapp 11.000 Euro die Planung eines Fluchtweges übernehmen solle. Drei Varianten sind im Gespräch, und denen wurden noch weitere in der regen Debatte hinzugefügt. In den Reihen der Verwaltungsspitze wurde dies alles auch von einem Neuen wahrgenommen, denn das Bauamt in Haßmersheim hat mit Christian Pfeiff gerade eine neue Leitung bekommen (offiziell ab 1. Mai). Seine fachliche Expertise war an diesem Abend ebenfalls gefragt, als es um die Fluchttreppe ging, die nicht zum ersten und – wie sich herausstellen sollte – nicht zum letzten Mal behandelt wurde.

Schon im Herbst 2019 wurde bei einer Brandschutzbegehung bemängelt, dass eine Fluchtmöglichkeit aus dem Obergeschoss fehle. Seither hat es verschiedene Überlegung mit verschiedenen Kostenansätzen gegeben, wie diese Treppe gebaut werden kann. Die Kostenentwicklung, das zählte Gemeinderat Jonas Schmitt (SPD) auf, habe einmal bei 18.000 Euro begonnen und liege nun bei mehr als 80.000.

Doch welche Treppe wo installierte werden könnte und welche weiteren Bau- und Umräummaßnahmen damit einhergehen, darüber wurde ausführlich und kontrovers diskutiert. Gotthard Tretter erläuterte die brandschutzrechtlichen Notwendigkeiten und machte unmissverständlich deutlich, dass es ihm darum gehe, die Halle schnell und sicher räumen zu können. "Erst kommt der Schutz, dann die Kosten." Über die Kosten und die Position der Treppe wurde von vielen vieles gesagt und zu Bedenken gegeben. Am Ende gab es für den Vorschlag der Verwaltung nur zwei Ja-Stimmen, sodass das Thema auf einer der nächsten Tagesordnungen wieder auftauchen wird.

Das habe er sich leichter vorgestellt, zog Bürgermeister Michael Salomo einen Vergleich zu einem anderen Beschlussvorschlag, der mittels verschiedener Maßnahmen das Hochhausener Freibad erhalten und aufwerten will. Hier geht es – auch nicht zum ersten Mal – um 130.000 Euro plus 22.000 Euro für einen neuen Lagerraum. Von der pandemiebedingten Schließung des Bades 2020 und sehr wahrscheinlich auch 2021 ließen sich die Gemeinderäte nicht beeindrucken und votierten einstimmig für eine Umsetzung der Maßnahmen. Sie sind zum Teil schon begonnen, und die Summe ist im Haushalt eingestellt. "Das Bad ist funktionstüchtig", konstatierte Salomo. "Wenn es doch geht, können wir öffnen und sogar im laufenden Betrieb zum Beispiel das Sonnensegel anbringen."

Vonseiten der grünen Gemeinderatsfraktion war in der letzten Sitzung die Vermüllung des Neckarvorplatzes mit den Glas- und Altkleidercontainern thematisiert worden. Den vier grünen Vorschlägen für alternative Plätze fügte die Verwaltung den hinzu, dass man an gleicher Stelle die Container so umplatziere, dass die unsachgemäße Nutzung nicht mehr unbeobachtet geschehen könne. Dem stimmt der Gemeinderat mehrheitlich zu.

Einstimmig wiederum war das Votum dafür, die Elternbeiträge für Kindergarten- und Grundschulkinder sowie Essensbeiträge zu erlassen, da sie coronabedingt nicht in Anspruch genommen werden konnten. Der Gemeinde entgehen dadurch Erträge von gut 40.000 Euro.

Die Bürgerfragestunde am Beginn der Sitzung hatte einmal mehr den Haßmersheimer René Kühnle auf den Plan gerufen. Er wiederholte seine schon im Januar an gleicher Stelle geäußerte Kritik an der Mitarbeitersituation im Rathaus. Antworten auf seine damalige Frage nach Gründen für die hohe Fluktuation hatte er inzwischen bei einstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeholt und präsentierte diese in der Öffentlichkeit – ohne jedoch Namen zu nennen. "Meine Vermutung hat sich bestätigt, dass die Gründe in der Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit zu suchen und nicht finanzieller Art sind", fasste er seine Eindrücke zusammen.

Der Rathauschef entgegnete – wie schon im Januar –, dass Fluktuation nichts Ungewöhnliches sei, dass es aufgrund des demografischen Wandels nicht einfach sei, Leute in eine Kommune zu holen, die aktuell eine sehr große Projektlage habe, die die Mitarbeiter ja schließlich auch wieder als sehr qualifiziert auswiesen.