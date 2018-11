Eine Umleitung weniger: Am Freitagmorgen noch (teil-)gesperrt (unser Bild), wurden die B 27 an der Auerbacher Talbrücke und die B 292 bei Auerbach nach fünf Wochen wieder in beide Richtungen für den Straßenverkehr freigegeben. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Gute Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer zwischen Mosbach und Buchen: Seit Freitagnachmittag sind die Streckenabschnitte der Bundesstraße B27 an der Auerbacher Talbrücke und der B292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B27 wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben. Das teilte Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Nachfrage der RNZ mit. Rund fünf Wochen dauerte die Sanierung der Fahrbahndecke, aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Baubranche verzögerten sich die Arbeiten um etwa zwei Wochen.

Verkehrsteilnehmer können nun ganz normal über die B27 von Buchen nach Mosbach fahren, ohne die lästige Umleitung über Scheringen, Limbach und Muckental nach Dallau nehmen zu müssen. Auch nach Auerbach gelangt man jetzt wieder über die Abzweigung vor der Auerbacher Talbrücke. Allerdings stehen hier in der kommenden Woche noch Restarbeiten an. "Die Verkehrsinsel muss noch gemacht werden, das soll aber weitgehend ohne Behinderungen der Verkehrsteilnehmer geschehen", so Herzel.

Noch bis etwa Mitte Dezember sollen die Arbeiten an der B27 bei der Johannes-Diakonie und bei der Ortsdurchfahrt Neckarburken dauern. Von der Johannes-Diakonie bis zum Abzweig zur Landesstraße L525 wird dabei die Fahrbahndecke erneuert. In der Ortsdurchfahrt Neckarburken stehen momentan die Leitungs- und Kanalarbeiten an.

Von Mosbach nach Dallau führt die Umleitung weiterhin über Bergfeld/Sulzbach. Nach Sattelbach gelangen die Autofahrer am besten über Nüstenbach oder Diedesheim und anschließend Lohrbach. Die RNZ wird die Leser rechtzeitig zum Ende der Bauarbeiten wieder informieren.