Neckar-Odenwald-Kreis. (mira) Das Frauen- und Kinderschutzhaus spiegelt Frauenschicksale wider. Jahr für Jahr werden die Mitarbeiterinnen mit Formen von häuslicher Gewalt an Schutz- und Hilfesuchenden konfrontiert, die mitunter kaum vorstellbar sind. In der Mitgliederversammlung des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis im Gasthaus "Pfalz" in Dallau wurde einmal mehr die Bedeutung dieser seit 24 Jahren existierenden Einrichtung deutlich. In diesem Zeitraum fanden insgesamt 875 Frauen und 1149 Kinder eine sichere vorübergehende Bleibe.

Saskia Emmenecker, die zusammen mit Franziska Wesch das Haus seit Mai 2016 leitet, legte die Zahlen für 2017 vor. Das vergangene Jahr bezeichnete sie nach dem gelungenen Neustart 2016 als "Jahr der Normalisierung". Die "holprige Anfangszeit ist längst vergessen", sagte sie und verwies auf eine ganze Reihe positiver Veränderungen. Es hat sich ein gut aufeinander abgestimmtes Team zusammengefunden, das mit Freude an die Aufgaben herangeht und wie Landrat Dr. Achim Brötel betonte, einen "wirklich aus dem Stand heraus tollen Job macht" und eine "außerordentliche Erfolgsbilanz" vorlegen kann.

27 Frauen und 27 Kinder wurden 2017 im Frauenhaus betreut. Gut die Hälfte - 14 Frauen und 13 Kinder - kamen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, drei Frauen und zwei Kinder aus dem Main-Tauber-Kreis, jenen beiden Kreisen, die das Haus betreiben. Aus anderen Kreisen fanden letztes Jahr zehn Frauen und zwölf Kinder Aufnahme. Im Augenblick leben in der Unterkunft eine Frau und ein Kind.

Wohin die Wege der betroffenen Frauen nach dem Aufenthalt dort führten, hatte Saskia Emmenecker detailliert aufgelistet. Sieben Frauen und neun Kinder gingen zurück zum Mann, vier Frauen und sechs Kinder kamen bei der Familie oder Freunden unter. Während zwei Frauen und ein Kind an andere Häuser weitervermittelt wurden, zogen neun Frauen und sieben Kinder in eine eigene Wohnung.

Betroffenheit machte sich in der Runde breit, als Saskia Emmenecker Eindrücke aus dem Berichtsjahr Revue passieren ließ. Das Gewaltpotenzial von Männerseite zeigte mitunter extreme Ausmaße: Ein mit einer Axt bewaffneter Mann tyrannisierte die Eltern einer jungen Frau, ein Vater machte einer jungen türkischen Frau das Leben zur Hölle, wieder ein anderer Mann beschädigte die Bremsen und zerstach die Reifen am Auto einer Frau und schlich nachts ums Haus, in dem sie sich aufhielt.

Es kam in einem Fall sogar soweit, dass eine Betroffene ihre Identität wechseln musste und nicht einmal mehr ihre Kinder kontaktieren kann, weil der Mann sonst diese ins Visier nimmt. "Zwangsheirat ist ein großes Thema und sogar Ehrenmord", ließ Saskia Emmenecker wissen. Auch Missbrauchsdelikte an Kindern seien zu verzeichnen. 2017 habe man feststellen müssen, dass sich ein Teil der Frauen in einer Multi-Problemlage befand. "Manche Realitäten sind kaum zu glauben", so ihr Fazit.

Dennoch hatte das Jahr 2017 auch seine guten Seiten. So erblickte das zweite "Frauenhaus-Baby" im Beisein von Saskia Emmenecker das Licht der Welt, und im Frauenhaus sorgten Teilrenovierungen für eine schönere Atmosphäre. Um mit noch mehr Engagement tätig sein zu können, erhöhte der Kreis die Arbeitszeit der beiden Hauptamtlichen von 50 auf 70 Prozent. Vorübergehend gibt es 2018 eine Veränderung, wenn Franziska Wesch eine Babypause einlegen wird.

Saskia Emmenecker dankte allen Beteiligten, die zur positiven Gestaltung des Frauenhauses beitragen. Dazu gehören insbesondere die Ehrenamtlichen und auch Gabriele Wennemann, die das Hauswirtschaftsprojekt mit viel Herzblut betreut, sowie Katja Mathes, die die Kinderbetreuung übernommen hat. Letztere wird diese Aufgabe allerdings wegen einer beruflichen Neuausrichtung nicht fortführen können. Deshalb wird hier eine neue Projektleiterin gesucht.

Gabriele Wennemann stellte den Vereinsmitgliedern ihre Arbeit vor, mit der sie den Frauen Kraft und Hoffnung spenden und wieder Farbe in deren Leben bringen will. Der Bogen spannt sich vom Kochen, dem gemeinsamen Essen über Kreativangebote bis hin zu Ausflügen. Mit Bildern, die die Frauen malen, um ihre Situation zu verarbeiten, soll eine Ausstellung arrangiert werden.

Um ihre belastende Situation vergessen zu können, brachte Katja Mathes mit viel Einfühlungsvermögen durch Spiel, Spaß und Mutter-Kind-Aktionen Abwechslung in den Alltag der Kinder. "Diese liegen uns besonders am Herzen, weil sie das allerschwächste Glied in der Kette sind", betonte die Vorsitzende des Fördervereins, Angelika Bronner-Blatz. Deshalb seien die Gelder für diesen Bereich gut eingesetzt.