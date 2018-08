Dallau/Mosbach. (ds) Alljährlich richtet die Firma Honeywell einen Festabend aus, um langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standorts Mosbach in einem würdigen Rahmen für ihre jahrzehntelange Treue zum Unternehmen auszuzeichnen. Wie im Vorjahr, hatte man für die Feier den Landgasthof "Pfalz" in Dallau dafür ausgesucht, in dem der Vorsitzende des Betriebsrates, Roland Schwarz, und seine Stellvertreterin Barbara Kaiser zahlreiche Arbeitsjubilare willkommen hießen.

Standortleiter Dirk Eschinger konnte an der Feier leider nicht teilnehmen, da er aus wichtigen familiären Gründen verhindert war. So ließ Roland Schwarz die wichtigsten Ereignisse aus den jeweiligen Jubiläumsjahren Revue passieren, bevor er zum Höhepunkt des Abends schritt: der Ehrung für zehn, 20, 25, 30, 35, 40 und 45 Jahre Mitarbeit im Betrieb. Unterstützt von weiteren Vertretern des Betriebsrates sowie des Personalbüros nahm er die Ehrungen vor, beglückwünschte die Arbeitsjubilare und überreichte mit Dankesworten für ihr Engagement Urkunden und ein Präsente.

Für 10 Jahre wurden geehrt: Alexandra Bugakov, Nico Fellmann, Maximilian Müller, Mike Offenbacher, Sven Sauer, Ralf Künkel, Michael Ackermann, Wieland Fahret, Maritta Frauenschuh, Tolga Erkmen, Diana Fohs, Michaela Lormes, Manuel Strambach, Ismail Tatlici, Beate Glabischnig, Martina Bothe, Jens Knoll, Nadine Mehring und Peter Tasser.

Für 20 Jahre Treue zur Firma Honeywell wurden ausgezeichnet: Anke Backfisch, Steffen Zipf, Anja Friedrich, Frank Martin, Mirnes Husanovic, Bilnaz Ali-Wolf, Bernhard Jung, Gordana Bartl, Stefan Ferstl, Vesile und Vesile Türkes.

Seit 25 Jahren arbeiten im Betrieb: Heidi Nohe, Michaela Dietze, Silke Koch, Mario Kaufmann, Rita Müller, Semruthai Geier, Jakob Spanagel, Frank Frädrich, Wolfgang Kluge, Herbert Lind, Eduard Walz, Josef Bartl, Klaus Klein, Bernd Geisler, Nursen Yildirim, Michael Essig, Volker Raudenbusch, Udo Bopp, Alexander Wawrik, Orhan Ceyhan, Ladislav Glesk, Alexander Kunz, Manfred Roos, Juri Lenhardt, Grgo Franjic, Heinrich Dombrowski, Klaus Weigel, Sonja Schwarzinger und Hartmut Zimmermann.

Ralf Trnka, Günter Nohe, Helmut Schneider, Slavika Krajinovic, Volker Hoffmann und Timo Knoll wurden für 30 Jahre Betriebstreue geehrt, für 35 Jahre Willi Endele, Frank Heilig und Reinhold Schölch. Seit 40 Jahren halten Petra Metzinger, Cornelia Hauser, Gernot Bräunig, Eladio Delgado-Perez, Gertrud Märtz und Marianne Müller Honeywell die Treue, und für stolze 45 Jahre wurde Doris Perschewski ausgezeichnet.

In gemütlicher Runde und bei gutem Essen genossen die Mitarbeiter einen rundum gelungenen Abend.