Berechtigungsschein 1 läuft am 28. Februar ab, Schein 2 ist bis 15. April gültig. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Jetzt wird’s knapp: Nur noch ein paar Tage, bis 28. Februar, können Menschen über 60 sowie Risikopatienten ihren Berechtigungsschein 1 in einer Apotheke abgeben und dann sechs FFP2-Masken für insgesamt zwei Euro erwerben. Mit dem Ende des Monats werden die Gutscheine ungültig. Viele haben längst ihre erste und manche sicher auch schon ihre zweite Charge an vergünstigten Schutzmasken abgeholt – schließlich ist auch der Berechtigungsschein 2 seit 15. Februar (bis 15. April) einlösbar. Kenneth Weidlich aus Mosbach wartet allerdings noch immer, die versprochenen Gutscheine kamen bei ihm bisher nicht an.

"Ich halte die Planung für misslungen", betonte der 63-Jährige bereits vor knapp fünf Wochen im Gespräch mit der RNZ. Als Leser hatte er sich an die Redaktion gewandt, um herauszufinden, wo es bei der Verteilung hapert. Am hohen logistischen Aufwand, hieß es damals von Bundesgesundheitsministerium und verschiedenen Krankenkassen auf Anfrage unserer Zeitung. Doch man schreite zügig mit dem Versand voran. Und lange müssten die Berechtigten nicht mehr auf die ursprünglich im Dezember versprochenen Gutscheine warten ...

Doch der Briefkasten von Weidlich blieb leer. "Deshalb habe ich dann selbst noch einmal bei meiner Krankenkasse nachgefragt, wann ich die Gutscheine nun endlich bekomme. Am Telefon sagte man mir, dass sie einem Dienstleister zum Versenden übergeben worden sind. Dort seien aber massiv Fehler aufgetreten, und man müsse ,containerweise’ Sendungen überarbeiten", berichtet der 63-Jährige.

Alexander Föhr, Pressesprecher der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, spricht auf Anfrage von "bedauerlichen Einzelfällen". Nur ein ganz geringer Teil der insgesamt rund 1,65 Millionen Postsendungen an die AOK-Versicherten in Baden-Württemberg sei nicht korrekt verschickt worden. "Unser Dienstleister hat leider zwei Stapel durcheinandergebracht, es kam zu Verwechslungen bei den Postleitzahlen", so Föhr, der sich bei allen Betroffenen entschuldigt.

Man werde mit jedem eine einfache Lösung finden, Ersatzgutscheine zustellen "oder zur Not auch direkt bei uns in den Geschäftsstellen FFP2-Masken aushändigen", verspricht der Pressesprecher. Alle Berechtigten, die bei der AOK versichert seien und keine Gutscheine bekommen hätten, könnten sich bei ihrer Geschäftsstelle melden. "Wir werden dann eine schnelle und unbürokratische Lösung finden – niemand wird leer ausgehen", verspricht Föhr.