Fahrenbach-Robern. (pol/rl) Seit mehreren Tagen vermisst wird eine achtköpfige Herde von Heidschnucken. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schafe waren auf einer Weide zwischen Robern und Wagenschwend und verschwanden spurlos.

Am Montagnachmittag wurden die Tiere dann in einer Weihnachtsbaumkultur in der Nähe der Weide entdeckt. Der Schäfer konnte alle Tiere wieder eingefangen und wieder auf die Weide bringen.