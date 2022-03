Fahrenbach. (kö) Der Breitbandversorger BBV beginnt den nächsten Ausbauschritt für sein flächendeckendes Glasfasernetz im Neckar-Odenwald-Kreis. In der Fahrenbacher Rosenstraße haben Bürgermeister Jens Wittmann, BBV-Vertreter sowie die Ortsvorsteher Thomas Breitinger und Uwe Kohl im Beisein von Teilen des Gemeinde- und Ortschaftsrates mit dem symbolischen Spatenstich den Startschuss für die Versorgung der Gemeinde mit schnellen Internetleitungen gegeben.

Mit dem Tiefbau wird die BBV in etwa zwei Wochen beginnen. Los geht es in Fahrenbach, dann folgen die Ortsteile Robern und Trienz. Die Gesamtbauzeit ist auf rund ein Jahr bis ins zweite Quartal 2023 veranschlagt, erklärte BBV-Vertriebsleiter Sascha Bender. Für die BBV ist der Ausbau von Fahrenbach für die Nord-Süd-Verbindung quer durch den Kreis strategisch wichtig.

Die neue Strecke bildet gewissermaßen das Herz des Glasfasernetzes im Neckar-Odenwald-Kreis und schließt den Internet-Knotenpunkt in Buchen an die beiden südlichen zentralen Zugänge in Aglasterhausen und Neckargerach an. Von dieser zentralen Verbindung aus entwickelt sich die BBV dann mit ihrem kreisweiten Ausbau in alle Richtungen weiter.

"Wir wollen Glasfaser, und wir bekommen Glasfaser", freute sich Bürgermeister Jens Wittmann. "Mit dem Ausbau stehen wir vor dem Beginn eines neuen digitalen Zeitalters für alle Bürgerinnen und Bürger, die Gewerbetreibenden und die Gemeindeverwaltung selbst." Neben dem Rathaus, der Grundschule und dem Kindergarten werden auch weitere zehn Liegenschaften der Kommune mit Glasfaserkabel versorgt.

"Der Ausbau ist kein Sprint, sondern ein anstrengender Dauerlauf", so BBV-Mann Bender, denn die Tiefbauarbeiten für ein flächendeckendes Netz in jeder Straße seien mit gewissen Belastungen für alle verbunden. Doch auch das sei in den diversen Vorgesprächen, in die auch der Gemeinderat involviert war, thematisiert worden, wie Jens Wittmann betonte. "Die BBV hat bei den Ausbaumaßnahmen eine sehr enge Abstimmung zugesagt. Der beauftragte Tiefbauer wird die Anwohner rechtzeitig informieren, wann ihre Straßen zum Ausbau anstehen", versprach der Bürgermeister.

Fahrenbach wird durch den Ausbau zur "echten Glasfaserkommune". Bereits bevor die Bagger rollen, wurden schon mehr als 550 Toni-Verträge abgeschlossen. Damit wollen mindestens 43 Prozent aller Haushalte den Anschluss an das neue Netz. "Das ist ein absoluter Topwert", erklärte Vertriebsleiter Bender, der darauf hinwies, dass sich allen Unentschlossenen eine letzte Möglichkeit biete, sich zu Sonderkonditionen einen Glasfaseranschluss zu sichern, bevor und solange die beauftragten Tiefbauer noch vor Ort arbeiten. "Wenn der Ausbau erst mal fertig ist, wird die Glasfaseranbindung mit mindestens 2000 Euro richtig teuer."