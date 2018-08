Elztal. (schat) Wenn der Odenwald sein sattes Grün trägt, dann liefert er die schönsten Motive. Doch der Odenwald - oder in diesem Fall seine "Vorstufen" - kann auch anders und sogar bei Hitze und Trockenheit mit außergewöhnlichen Bildern glänzen.

So wie derzeit bei Muckental, wo ein Landwirt sein Feld für eine eindrucksvolle "Landschaftsmalerei" angerichtet hat: Auf dem weitläufigen Acker liegen goldgelbe Strohballen, so weit das Auge reicht, in Kombination mit dem von weißen Wölkchen aufgelockerten blauen Himmel und dem zarten Flanken-Grün bilden sie ein natürliches Kunstwerk.

RNZ-Redakteur Rüdiger Busch hat die Sommer-Sonnen-Stroh-Szene im Vorbeifahren entdeckt - und konnte nicht umhin, noch einmal umzudrehen und sie mit der Kamera festzuhalten. Der anhaltenden Hitzewelle zum Trotz liefert die Region bei genauerer Betrachtung derzeit also durchaus "coole" Motive.

Info: Wer ähnlich schöne Momentaufnahmen aus dem Odenwald oder Bauland hat, darf uns via E-Mail: red-mosbach@rnz.de gerne beeindrucken.