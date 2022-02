Von Ursula Brinkmann

Elztal. Wenn das mit dem Jahresrückblick in Wort und Bild wegen Corona nichts wird, jedenfalls nicht anlässlich eines Bürgerempfangs, der für den 16. Januar geplant gewesen war, dann schaltet man im Dallauer Rathaus eben um. Nun lädt man auf der Homepage zum virtuellen Rückblick auf das vergangene Jahr. 33 Seiten "erzählen" und zeigen, was die Menschen in den fünf Elztaler Ortsteilen bewegt hat und was 2021 dort bewegt wurde. Manche der vorgestellten Themen bleiben auch im Jahr 2022 aktuell, beschäftigen die Gemeindeverwaltung, den Gemeinderat, die Bürgerinnen und Bürger weiterhin.

Das Grundschulzentrum steht gleich am Anfang der Präsentation. Es war bereits Thema bei der RNZ-Rathausrunde im September 2020. Kein Wunder. "2017 haben wir den Grundsatzbeschluss für das Grundschulzentrum gefasst, der mit der Schließung der beiden Grundschulen in Auerbach und Neckarburken verbunden ist." Bürgermeister Marco Eckl ist nun – nach fünf Jahren – "guter Dinge", dass die Zusammenführung aller Grundschulklassen zum neuen Schuljahr im Herbst klappt. Es zeichne sich eine stabile Zweizügigkeit ab, rund 170 Kinder gehen ab September 2022 hinter dem Rathaus zur Schule. Acht Millionen Euro werden dann in dieses Großprojekt geflossen sein.

Elztal ist irgendwie immer bei ihm: Bürgermeister Marco Eckl in seinem Büro im historischen Teil des Dallauer Rathauses. Foto: Ursula Brinkmann

"Stand heute", sagt Eckl dann doch ein bisschen vorsichtig werdend. In Zeiten von Engpässen bei Mensch und Material wisse man das nie so genau. Von seinem Büro im Rathaus kann er durchs Fenster die Baufortschritte verfolgen. "Im Großen und Ganzen sind wir gut durchgekommen, Änderungen der Planung inklusive." Was mit den beiden Schulgebäuden in Neckarburken und Auerbach geschehen werde, dazu gebe es noch keine konkreten Überlegungen. Auf ihre letzten Tage als Grundschulen aber herrscht dafür umso regerer Betrieb, denn die Schülerinnen und Schüler aus Dallau und Neckarburken werden für die Dauer des Um- und Ausbaus in Neckarburken unterrichtet. Die Schüler aus Muckental, Rittersbach und Auerbach gehen weiterhin in der Schule in Auerbach zum Unterricht.

Gebaut wird auch für die noch jüngeren Kinder. Der evangelische Kindergarten in Dallau war zu klein geworden; für die Ganztagesbetreuung und die Einrichtung einer zusätzlichen Kleinkindgruppe und den damit notwendigen Anbau investiert die Gemeinde eine Million Euro im Felderweg. "Unser Investitionsanteil erreicht nahezu 100 Prozent", äußert sich der Bürgermeister zur Verteilung der Kosten. Bis es soweit ist, im Herbst, dient seit September 2021 ein Teil der Elzberghalle als Interimskindergarten für eine der drei Gruppen; die "Waldpiraten" haben den Gymnastikraum in Beschlag genommen.

Die ersten Beratungen von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat für das begonnene Haushaltsjahr 2022 haben noch im alten Jahr stattgefunden. "In der Februar-Sitzung wollen wir den Haushaltsentwurf einbringen, im März verabschieden", berichtet Eckl von diesem wiederkehrenden Akt kommunalen Wirtschaftens. Wurden in den Jahren 2012 bis 2020 in Elztal stattliche 28 Millionen Euro investiert, so wird auch im laufenden Haushaltsjahr noch einmal kräftig hingelangt: rund sechs Millionen Euro stehen in der Finanzplanung auf dem Papier. "Aber auch in Zukunft werden wir noch weitere Investitionen in die Zukunftssicherung unserer Infrastruktur tätigen", sieht Bürgermeister Eckl für die kommenden Jahre weiterhin viel Arbeit vor sich. Mit dem Haushaltsverlauf 2021 ist er zufrieden. Auch wenn das Jahresergebnis noch nicht feststehe, so habe sich im Zwischenbericht von Kämmerer Arnd Koppelhuber im Oktober gezeigt, dass einige Ist-Zahlen besser als die Planzahlen ausfallen werden. Vor allem Gewerbesteuereinnahmen und der kommunale Finanzausgleich durchs Land addieren sich auf ein Mehr von rund einer halben Million Euro. "Die von der Corona-Pandemie ausgelösten Ausgleichszahlungen haben 2020 gutgetan", ist Marco Eckl dankbar. "2021 gibt’s da zwar nichts mehr, aber im Gewerbe sind wir breit aufgestellt, die Gewerbesteuer entwickelt sich gut."

Laufendes und abgeschlossenes Sanierungsobjekt Seite an Seite: Grundschulzentrum und Rathaus in Dallau. Foto: Ursula Brinkmann

Damit es so bleibt, will man den Unternehmen von Gemeindeseite entgegenkommen, so gut es eben geht. Bei Gewerbeflächen würden eher kleinere Grundstücke nachgefragt. "Im Gewerbegebiet Luttenbach ist gerade eines von noch zwei verfügbaren Grundstücken im Verkauf." Die Sanierung des dortigen Talwegs nach dem Starkregenereignis 2016, deren Fertigstellung lange auf sich hatte warten lassen, konnte 2021 abgeschlossen werden. Damit Wasser, wenn es zu Hochwasser, aber möglichst nicht zur Gefahr wird, soll es im Luttenbachtal in einem Hochwasserrückhaltebecken zurückgehalten und kontrolliert abgeleitet werden. "Die Planungen und vor allem die Förderanträge dafür laufen", erläutert der Bürgermeister den aktuellen Stand der Dinge. Er setzt auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr und weiß doch aus Erfahrung, dass es nicht immer so flott läuft, wie gewollt. Für die Maßnahme steht eine Investition von 2,4 Millionen Euro im Raum; dabei rechnet man im Dallauer Rathaus mit einer Förderquote von 70 Prozent. In Auerbach wurde 2021 ein Retentionsbecken zur Ableitung des Oberflächenwassers im Zuge der Erschließung des "Wirbelbach"-Baugebiets fertiggestellt.

Die Ableitung von Wasser spielt noch andernorts eine Rolle. "Da wird jedes Jahr was gemacht", kommentiert Eckl diese kommunale Pflichtaufgabe, die durch die so genannte Eigenkontrollverordnung des Umweltministeriums geregelt ist. Nach Kanalbefahrungen war 2021 die Kanalsanierung in Dallau westlich der Bundesstraße 27 dran, im laufenden Jahr ist Auerbach auf dem Plan. "Im ersten Bauabschnitt werden wir rund 180.000 Euro einsetzen."

Flächen für Häuslebauer sind auch in den Elztaler Ortsteilen gefragt. Wie, das zeigte sich im Auerbacher Baugebiet "Oberer Wirbelbach": Nach der Erschließung im vergangenen Jahr wurden alle 30 Bauplätze – 29 für Einfamilienhäuser und einer für ein Mehrfamilienhaus – rasch verkauft. In Muckental ist es aktuell Ziel, Bauplätze für 20 Häuser zu schaffen, im Gebiet "Brunnenfeld" ist damit der Bebauungsplan Nummer IV in Arbeit. "Da beschäftigt uns noch die Oberflächenentwässerung." Und im Zentralort Dallau? "Die Nachfrage ist da, die Flächen begrenzt", kann Eckl Bauwilligen so gut wie keine Grundstücke anbieten. "Wir sind da einfach topografisch eingeschränkt sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten umgeben." Im laufenden Verfahren der Fortschreibung des Regionalplans hat man von Elztaler Seite daher einige Eingaben gemacht, die ermöglichen sollen, dass (von der Bebauung ausgenommene) Grünzüge nicht ganz bis an die Bebauung reichen müssen, so dass hier und da noch Baugrundstücke erschlossen werden könnten.

Die Willkommensschilder für alle Ortsteile, deren Anschaffung in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres mit der Zustimmung zum vorliegenden Angebot abgeschlossen wurde, dienen nicht der Anlockung von neuen Bürgern. Die Beschlussvorlage veranschaulicht die Möglichkeit des Auswechselns von Schilderteilen am Beispiel des "Elztaler Volkslaufs", ein Ereignis, das den Corona-Einschränkungen im letzten Jahr trotzte. "Ich denke, dass er auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann", zeigt sich Bürgermeister Marco Eckl entschlossen. Entschlossen auch, das große 1250-Jahre-Jubiläum Dallaus nicht ausfallen zu lassen. Dieses Schicksal widerfuhr Muckental, das 2020.650 Jahre seines Bestehens hätte feiern wollen, aber nicht konnte, auch 2021 in der nachgeholten Fassung nicht konnte und nun wenigstens einen Festakt bekommen soll. Wie auch das 1250-Jahre-Jubiläum in Dallau; im Juli soll ums Wasserschloss und unter freiem Himmel gefeiert werden. "Außerdem wird das Dallau-Buch, das vor 50 Jahren entstanden ist, ergänzt werden."

Auf der Agenda 2022 steht zudem die Umstellung erster Verwaltungsleistungen aufs digitale Format. Das Angebot für ein neues EDV-Netz und einen neuen Server wurden im Herbst beschlossen, installiert wird in diesem Jahr. "Dann fangen wir mit der elektronischen Aktenführung an", beschreibt Eckl die Umstellung als Prozess, für den rathausintern eine Arbeitsgruppe gebildet werden soll, aber auch an fachliche Unterstützung von außen gedacht ist. "Das wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt." Das klingt so ähnlich wie das, was Marco Eckl in der ersten Rathausrunde 2020 gesagt hat, als er seine Gemeinde mit einem fahrenden Zug verglich, der immer weiter fährt. "Man kann das begleiten, aber man wird niemals fertig werden." 2022 sieht der Rathauschef das nicht anders: "So isses!"

Wer macht eigentlich was im Rathaus? Der Bauamtsleiter

(ub) 17 Frauen und Männer arbeiten in der Verwaltung Elztals. Es sei wichtig, dass man gute Leute habe, stellt Bürgermeister Eckl so anerkennend wie dankbar fest. "Ein ganz besonderes Dankeschön" gilt dabei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Elztal, die in diesen herausfordernden Zeiten ein weit überdurchschnittliches Arbeitspensum absolviert hätten. Im Rückblick auf das Jahr 2021 nehmen Baumaßnahmen einen großen Teil der Darstellung ein. Womit zugleich etwas ausgesagt ist über das Arbeitspensum von Bauamtsleiter Christoph Tanecker (kl. Foto), auch wenn das nicht explizit so dasteht. Wie sieht er selbst das zurückliegende Jahr? Wie seinen Auftrag? Und wie in die Zukunft?

Seit 2014 zählt der gebürtige Elztaler, der in Muckental lebt, zum Rathausteam. Sein Statement ist klar: "Das Bauamt ist keine ,One-Man-Show’". Zum Team zählt Tanecker seine drei Kollegen im Bauamt und ebenso die Reinigungskräfte, Hallenwarte, Hausmeister, die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofs. Auch außerhalb der Gemeindeverwaltung sind zuverlässige Partner wie Planungsbüros und Bauunternehmen ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen. Denn: "Projekte stemmt keiner alleine." Elztal sieht der Leiter des Bauamts diesbezüglich gut aufgestellt und die Kommunikation innerhalb des Bauamts sowie der gesamten Verwaltung als das Rückgrat erfolgreichen Arbeitens.

Dass die vielen Zahnräder reibungslos ineinandergreifen, macht es seiner Ansicht nach erst möglich, dass in Elztal im Jahr durchschnittlich mehr als fünf Millionen Euro Umsatz im Baubereich generiert werden. "Das entspricht circa 23.000 Euro pro Arbeitstag." Damit werden nicht nur große Baumaßnahmen realisiert. Es sei wichtig, dass die vorhandenen Einrichtungen auf einem guten Stand und die entsprechenden Kapazitäten dafür bereitgehalten würden. "Es ist ein schmaler Grat, das ganze Aufgabenspektrum im Blick zu behalten." Tanecker weiß sehr wohl, dass das im Einzelfall in der Außenwirkung mitunter anders wahrgenommen werde. Seine Hoffnung bleibt trotzdem: "Wir hoffen, nicht nur als Paragrafenreiter wahrgenommen zu werden, sondern als Ansprechpartner, die praxisorientiert am Machen interessiert sind."