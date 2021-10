Elztal. (gin) Entstanden ist die Aktion "eigentlich aus einer Schnapsidee heraus", verraten die Initiatoren. Umso bemerkenswerter ist das Resultat: Etwas mehr als 3000 Euro spendete eine kleine Gruppe bestehend aus Dominik Henrich, Stephan Tolksdorf, Thomas und Mandy Tolksdorf, Andreas Polzer, Martin Lang und Simon Hehn dieser Tage dem Tierheim Dallau.

"Einer unserer Nachbarn, Mario Dimmig, hatte sich für seinen Getränkevertrieb einen Pilswagen zugelegt und wollte ihn einweihen, nachdem er ihn restauriert hatte", erzählt Mandy Tolksdorf. Am Wagen zusammenstehend sei man auf den Gedanken gekommen, endlich mal wieder ein Fest zu veranstalten. Privat und auf Spendenbasis. "Wir wollten den Menschen in unserem Umfeld sowie Freunden und Bekannten eine Freude bereiten und zeitgleich etwas Gutes tun", meint Tolksdorf.

Die Spende sollte einer regionalen Einrichtung zugutekommen, und so entschloss man sich nach einigen Überlegungen, das Geld dem Tierheim zukommen zu lassen. "Ich hatte kurz vorher in der RNZ gelesen, dass dort ein Aufnahmestopp verhängt werden musste, und als Mario Dimmig von der Idee hörte, war er gleich begeistert und sponserte neben dem Wagen auch gleich noch ein Fass Bier", blickt Mandy Tolksdorf zurück.

Dimmig war nicht der Einzige, der den Organisatoren für das Fest an der Grillhütte in Rittersbach eine Spende zur Verfügung stellte: Zahlreiche Kuchenspenden kamen von privater Seite sowie von der Landmetzgerei Dörrich in Rittersbach und der Bäckerei Linus Schmitt aus Limbach. "Bei allen weiteren Getränken unterstützte uns die ortsansässige Getränkescheune Hans Muthny", so Tolksdorf. Der Dank der Freunde gilt auch Alexandra Dimmig, die zusätzlich bei Freunden, Verwanden und Bekannten fleißig Spenden für das Fest gesammelt habe sowie den vielen freiwilligen Helfern und Besucher, die großzügige Spenden in den aufgestellten Töpfen hinterlassen haben.

"Die Töpfe hatten wir mit Deckeln versehen überall aufgestellt. Auf die häufige Frage, was wir denn für eine Wurst oder ein Getränk bekommen würden, war die Antwort: ,Was es euch wert ist’", berichten die Freunde. Der Kassensturz erfolgte erst am Tag darauf. "Wir hatten auf einen vierstelligen Betrag gehofft, waren aber selbst überrascht, als wir nach allen Abzügen für die Ausgaben plötzlich 2400 Euro übrighatten. Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen", meinen sie. Das restliche Geld kam aus der Sammlung von Alexandra Dimmig.

Die Leute seien einfach dankbar gewesen, "dass mal wieder was los war", meint Mandy Tolksdorf. Dankbar waren auch Miriam Zimmermann, Leiterin des Tierheims Dallau, sowie Stefanie Lörsch, Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung, als sie dieser Tage die Spende entgegennahmen. Auch Bürgermeister Marco Eckl ließ es sich nicht nehmen, zur symbolischen Übergabe zu erscheinen. War er doch auch auf dem Fest bei der Grillhütte gewesen und "begeistert vom Einfallsreichtum und Engagement der Clique".

"Das Geld wird in den dringend benötigten Neubau unsres Nagerhauses fließen", verriet Lörsch, die gemeinsam mit Zimmermann die Gruppe mit auf eine Führung durchs Tierheim nahm. Derweil liege ein Angebot für rund 100.000 Euro (inklusive Heizung und Bodenplatte) für das neue Nagerhaus vor, erzählten die beiden.

Viele Gäste hätten schon gefragt, wann denn das nächste Fest sei, verraten die sieben Freunde. Ausschließen möchten sie eine weitere Auflage der gelungenen Aktion nicht. Und das Tierheim kann in Hinsicht auf das Nagerhaus auch jeden weiteren Cent gebrauchen ...