Mosbach. (RNZ) Beides steckt drin: Studie(re)n und Arbeiten. Wenn im fünften und sechsten Semester die Studienarbeiten als Modul auf dem Curriculum stehen, dann heißt es für die Studierenden, "theoretisches Wissen in Beziehung zur praktischen Anwendung zu setzen". So steht’s in den Richtlinien. Und weiter: "qualifizierte Problemlösungen entwickeln und bewerten". Was in einem dualen Studiengang drin steckt, sieht man an den Studienarbeiten – Studierende befassen sich mit Fragen aus der Praxis, finden eigene Lösungsansätze.

Mitdenkende Sohle

So hat David Geißler, Student der Elektrotechnik, den Prototyp einer Messsohle entworfen, mit der sich erfassen und darstellen lässt, wo eine menschliche Fußsohle belastet wird. Selina Eisenach, im fünften Mechatronik-Semster, hat sich die Entwicklung und den Aufbau eines EKG-Simulators vorgeknöpft. Ihr Kollege Jannik Nöth hat das uralte Prinzip eines Heronsbrunnens zeitgemäß aufgegriffen und diesen Brunnentyp dank Mikrokontrollsteuerung noch energieeffizienter gemacht. Ein weiteres Wasserbecken steht im Flur vor dem Audimax, wo die meisten Studienarbeiten zwei Tage präsentiert werden. Julia Strenges Ziel: eine durch Musik gesteuerte, farbig beleuchtete Wassershow. Die Mechatronikstudentin ist davon aber noch ein bisschen entfernt. "Bei der Modellentwicklung sind Schwierigkeiten bei der Treiberplatine und dem geraden Verlauf der Wasserstrahlen aufgetreten."

Im nächsten Semester könnte Julia die Arbeit an der Wassermusikschau fortsetzen, doch ebenso gut kann sie sich vorstellen, in der zweiten Studienarbeit ein neues Thema in Angriff zu nehmen. Diese Themen fallen nicht vom Himmel. Sie werden auch nicht von den Studierenden selbst festgelegt. Prof. Dr. Helmut Neemann schlendert zwischen den Posterwänden durch das Audimax. "Im Gegensatz zu den Bachelor-Arbeiten, die in Kooperation mit dem jeweiligen Partnerunternehmen entstehen, werden die Aufgabenstellungen für die Studienarbeiten von der Hochschule vorgegeben." Außer von den Professoren fließen in die Themenauswahl Vorschläge auch mal von älteren Semestern ein, von externen Lehrbeauftragten oder von den Laboringenieurinnen und -ingenieuren.

Roboter im direkten Duell

Letztere sind schließlich intensiv mit der Umsetzung befasst und bei der Präsentation der Studienarbeiten auch anzutreffen. Bei der Roboter-Challenge, bei der Roman Blatz und Robin Leber ihre Fahrroboter gegeneinander antreten lassen, ist Mariana Römer Schiedsrichterin mit Stoppuhr. Im Hochschulalltag ist sie Elektrotechnik-Laboringenieurin. Kollege Jürgen Eckert will derweil von Wassermusik-Erfinderin Julia Strenge wissen, welchen der vielen Knöpfe er drücken solle. Kontrolle des Versuchsaufbaus, an der Eckert im Labor schon mitgebaut hat. Er weiß es natürlich…

Optimierte Mehlwürmer

Kurioses ist im Audimax im Lohrtalweg auch zu bestaunen: Yannick Merkleins Studienarbeit hat zum Inhalt, eine Aufzuchtstation für Mehlwürmer mit Hilfe eines Mikrocontrollers für den Züchter zu verbessern. Mehlwürmer bei den Mechatronikern? Warum nicht!

Auch mit Fragen, die die Welt gerade intensiv beschäftigen, haben sich Studierende auseinandergesetzt. So hat sich Sarah Rothenfels gefragt, ob die "Bionik uns vor einer Umweltkatastrophe retten kann?" Das Fazit der 21-Jährigen: "Die Bionik (…) besitzt das Potenzial, der Klimaerwärmung (…) entgegenzuwirken." Eine technisch-wirtschaftliche Betrachtung des Dieselskandals hat Mechatronik-Student Michael Eck vorgenommen.

Smart-Home-Lösungen, Logistik-Optimierung, Energieeffizienz – das sind Hauptfelder, auf denen sich die Studienarbeiten abspielen. Alltagstaugliche Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten sind zu bestaunen. Schließlich sind wir hier ja im dualen Studium, ist Praxisbezug das besondere Wesensmerkmal. Etwa ein Vergleich zur Nützlichkeit von KNX-Installationen in Alt- und in Neubauten. Mario Heußer und Johannes Lausberger haben sich damit befasst. KNX-Technik kann alle elektrischen Funktionen im Haus miteinander vernetzen. Ob so ein im Altbau nachträglich installiertes Gebäudeautomationssystem Sinn macht? "Eher nicht", ist das Resultat von Marios Untersuchung. Der gelernte Elektriker Johannes, der sich die gleiche Frage für einen Neubau gestellt hat, kommt zum Ergebnis: "Es lohnt sich sehr!"

So wichtig der Praxisbezug ist, stehen die Studienarbeiten nicht automatisch im Zusammenhang mit den Inhalten, mit denen die Studierenden in ihren jeweiligen Unternehmen konfrontiert sind. Im Gegenteil. Vielmehr sollen die Studienarbeiten unabhängiges Denken, Entwickeln und Erforschen fördern. "Und somit eine breite Basis schaffen", sagt Prof. Dr. Christian Kuhn, Studiengangsleiter Elektrotechnik. "Transferforschung" ist das Fachwort, Übertragung von Wissen in mehr oder weniger praxisnahe Anwendungen, Übertragung aber auch in den Lehrbetrieb. "Mit den Studienarbeiten haben die Studierenden die Chance, sich innovativ und unabhängig einer Sache zu widmen, sie zu prüfen und weiterzuentwickeln", erläutert Kuhn. "Die Studierenden können theoretisches Wissen in Beziehung zur praktischen Anwendung setzen und damit qualifizierte Problemlösungen entwickeln und bewerten", sagt die Hochschulrichtlinie.

Dominik Weidenbusch hat sich mit dem automatischen Ein- und Ausschalten einer Lichterkette auseinandergesetzt. Über seiner Studienarbeit steht das technisch-eleganter: Integration von Deko-Elektro-Artikeln in ein Open-Source-Home-Automation-System. Dem 20-Jährigen ging es darum, ein System zu entwickeln, das unabhängig von den Produkten einer bestimmten Firma den gewünschten Effekt hat und möglichst auch noch günstiger ist. Ihn stört zudem, dass die Daten des Nutzers auf einem externen Server – dem des Automationsanbieters – liegen: "Das finde ich sicherheitstechnisch fragwürdig." Auch wenn er sich erst einarbeiten musste, sei es gut gelaufen. Im Audimax jedenfalls leuchtet sein Lichterkettchen wunschgemäß.

Studieren und Arbeiten – beides macht den Kern des dualen Studiums aus. Insofern sind die Studienarbeiten ein Abbild des dualen Studiums an sich, in dem Theorie und Praxis zur guten Lösung führen (sollen). Als nach der Präsentation die Plakate abgenommen, die Stellwände abgebaut und die Lichter ausgeschaltet werden, gratulieren – stellvertretend für die Betreuer der 91 Studienarbeiten – die Mechatronik-Studiengangsleiter Prof. Dr. Rainer Klein und Prof. Dr. Reinhard Reimann den jungen Männern und Frauen: "Glückwunsch! Sie haben das Semester überstanden." Im nächsten warten die nächsten Studienarbeiten ...