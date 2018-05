Mosbach. (dpa-lsw/mare) Im Rechtsstreit um einen Apothekenautomaten in Hüffenhardt hat das Landgericht Mosbach ein Urteil für Donnerstag (11 Uhr) angekündigt. Dann soll in einem von mehreren Hauptsacheverfahren entschieden werden, ob der Versandhändler DocMorris den Service in Hüffenhardt anbieten darf, wie eine Justizsprecherin sagte.

Im vorliegenden Verfahren argumentiert der Landesapothekerverband Baden-Württemberg, der Automat verstoße gegen das Arzneimittelgesetz und die Apothekenbetriebsordnung. DocMorris meint hingegen, bei dem Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln handele es sich um Versandhandel. Gegen den Automaten sind weitere Klagen in Mosbach anhängig, unter anderem von drei Apotheken der Region. Hier ist am 8. Januar 2018 ein Hauptsacheverfahren geplant.