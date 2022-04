Von Frank Heuß

Diedesheim/Peru. Was manchem als Verrücktheit erscheinen mag, ist für Dr. Benjamin Zeier seine Berufung. Mit Ehefrau Lena und fünf Kindern wanderte der aus Diedesheim stammende, 39-jährige Urologe im Jahr 2020 nach Peru aus, um dort im Hochland der Anden tätig zu sein. Als Missionsarzt behandelt er in einem aus Spenden finanzierten Spital arme Menschen, die sonst keinerlei medizinische Versorgung bekämen. Ursprünglich auf drei Jahre angelegt, hat sich Zeier nun entschlossen, seinen Einsatz zu verlängern. Schon vor einigen Jahren berichtete das TV-Format "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" des Privatsenders Vox über die Familie. Am morgigen Freitag gibt es dazu eine Fortsetzung.

Begonnen hatte die "Berufung", wie Benjamin Zeier die Arbeit in Peru immer wieder nennt, mit der Geburt seines jüngsten Sohnes. Unmittelbar danach erhielt er die Anfrage des ihm von einem Vortrag bekannten Gründers des Missionsspitals, in dem er heute tätig ist. Zeier sah darin auf seinen christlichen Glauben bezogen eine Berufung, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Eigentlich hatte er es gerade geschafft, das von Kind an erträumte Leben im Wohlstand führen zu können. Er bezog ein sechsstelliges Jahresgehalt, konnte ein Eigenheim mit Swimmingpool sowie mehrere Autos sein Eigen nennen und hatte Angebote für eine große Karriere vorliegen. Trotzdem entschloss er sich gemeinsam mit seiner Frau, das eigene Leben "noch einmal auf Null zu setzen", um in der "Dritten Welt" zu leben.

Als wäre ein solcher Schritt nicht schon schwierig genug, kam quasi mit der Ausreise der jungen Familie noch die Corona-Pandemie hinzu. Die Möglichkeit, das ganze Projekt direkt abzubrechen, schlug Zeier aus. "Wer sind wir, gleich bei der ersten Prüfung schon aufzugeben?", sagt er rückblickend. Inzwischen ist die Familie "angekommen". Eltern wie auch die Kinder sprechen die Sprache, haben Freunde gefunden und sich auch an die völlig anderen Lebensumstände gewöhnt, soweit das möglich ist.

Fließendes Wasser hat man in dem Bergdorf oft nur zweimal am Tag, und auch der Strom fällt immer mal wieder aus. Befestigte Straßen gibt es kaum, auch die Sicherheitslage ist nicht immer beruhigend. Zeier musste seinen Führerschein noch einmal machen und sogar sein Examen auf spanisch erneut schreiben, weil seine Approbation in Peru nicht vollständig anerkannt wurde. Trotzdem sieht er täglich, wie sehr er als weit und breit einziger Urologe gebraucht wird. "Es berührt mein Herz immer wieder neu", beschreibt er Situationen, in denen er Menschen das Leben retten konnte. "Mein Platz ist in Peru", schließt er daraus.

Für wie lange das genau sein wird und ob der Weg dann wieder nach Deutschland zurückführt, will er noch nicht festlegen. "Klar kann sich das immer schnell ändern. Man sitzt immer irgendwie auf einem gepackten Notfallkoffer", schränkt er mit Blick auf die in Entwicklungsländern nie ganz stabilen Rahmenbedingungen ein. "Wenn in drei Jahren die Schulausbildung unseres ältesten Sohnes in unserem Dorf in Peru abgeschlossen ist, müssen wir neu überlegen."

Ideen und Visionen hat er an seiner Wirkungsstätte noch viele. "Ein Traum ist, eines Tages hier mit einem Hubschrauber unterwegs zu sein", hebt der Urologe, der auch über die Anerkennung als Notarzt verfügt, besonders hervor. Eben weil sich etwa Quechua-Indianer mit schweren Erkrankungen über unzählige Kilometer aus dem Dschungel bis hinauf zu dem Krankenhaus durschlagen. Nicht alle schaffen es bis dort hin oder kommen in lebensbedrohlichem Zustand an. Täglich stehen bis zu 400 Menschen in der Warteschlange.

Die Arbeit von Dr. Benjamin Zeier ist über Spenden finanziert. Viele der behandelten Personen sind weitgehend mittellos. Über seine Erlebnisse als Missionsarzt hat er bereits mehrere Bücher verfasst, die über seine Internetseite www.findyourmission.me zu finden sind.

Info: Die "Goodbye Deutschland"-Folge über die Auswanderer Dr. Benjamin Zeier und seine Familie wird am morgigen Freitag von 20.15 bis 22.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.