Will in Mosbach mit seiner Fantasie und dem Publikum spazieren gehen: Willy Astor.

Mosbach. (schat) Als Ewig-Gestriger, der seinem Publikum einiges abverlangt und nie unter die Gürtellinie geht, hat sich Willy Astor im RNZ-Interview unlängst geoutet.

Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-Sager, wie er sich selbst gerne nennt, stellt der Komödiant am Donnerstag, 31. Mai, in Mosbach seine neuen Kreationen aus dem Flunkerbunker vor. Mit "Reim Time" gastiert Willy Astor um 20 Uhr in der Alten Mälzerei.

Seit über 30 Jahren steht Willy Astor auf der Bühne und hat nicht nur durch seine große Bandbreite bundesweit längst viele Fans: Ob als Komponist, Kabarettist oder Musiker. Mit bayerischer Mundart und allerhand Anekdoten ausgerüstet, sorgt Astor vielerorts für ein Lächeln und Lacher.

Für Astor ist es immer wieder eine Herausforderung, Neues aus dem großen Schatz der Sprache zu kreieren. Dabei entstehen Texte, die den Kajal mit Lachtränen auf die Wange laufen lassen.

Die Wellen von Astors Humors breiten sich demnach stetig von München immer weiter in Deutschland aus. In den vergangenen drei Jahrzehnten seiner Komikerzeit entstanden nicht nur eine Unmenge musikalischer und verbaler Einfälle, sondern auch zahlreiche CDs, die die Fangemeinde auch abseits der Bühne mit Heiterkeit und Frohsinn versorgen. Astor ist Sänger, Gitarrist und Reimer, seine Kunst versteht er nach wie vor als echtes Handwerk.

Bei Willy Astor findet kein Zuschauer einen roten Faden, er selbst am allerwenigsten. Am liebsten geht er in seiner Fantasie spazieren und klaubt die Ideen auf, die er unterm Schabernackbaum gerade findet.

Auch bei seinem neuen Programm "Reim Time" surft er wieder munter auf der Schalk-Welle. Sein afrikanischer Reggae führt jeden Zuhörer aufs Glatteis und spätestens bei seinem "Seniorenmedley" dürfte keine Bettpfanne trocken bleiben.

Info: Karten für den Auftritt von Willy Astor in der Alten Mälzerei Mosbach gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg und am Veranstaltungstag (31. Mai) ab 19 Uhr an der Abendkasse.