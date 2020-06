Von Stephanie Kern

Mosbach. Wirklich zu helfen, das bedeutet manchmal nur zu bemerken, dass der andere Sorgen hat. Hanna Voget ist in der Erziehungsberatung des Diakonischen Werks im Neckar-Odenwald-Kreis tätig. Helfen ist ihr Alltag. Gerade jetzt, wo Kindergärten und Schulen geschlossen sind, muss und kann sie Familien eine Stütze sein. Hanna Voget ist ein Mensch (in) der Krise.

Langsam nähert sich ihr Arbeiten wieder der Zeit vor dem Ausbruch des Coronavirus und der Kontaktbeschränkungen. "Wir dürfen wieder Besucher empfangen", erzählt Hanna Voget im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Dennoch hat sich beim Diakonischen Werk ein bisschen was geändert. Im Flur darf man nur mit Maske unterwegs sein, zwischen den Beratungsterminen lässt Hanna Voget etwas mehr Luft – und das ist wörtlich zu nehmen. Denn die längeren Pausen nutzt Voget zum Lüften. Voget ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Seit 27 Jahren arbeitet sie beim Diakonischen Werk. Ihre Arbeit erfüllt sie. Auch wenn es wegen der Corona-Beschränkungen anstrengender wird. Denn einiges läuft über Telefon oder Videokonferenz. "Aber das Persönliche ist mir schon lieber."

Voget betreut viele Familien beim Thema Scheidung oder Trennung. Es geht darum, wie das für die Kinder gut ablaufen kann. In der Beratung ist die ganze Bandbreite vertreten: Von Paaren, bei denen die Trennung harmonisch abläuft bis hin zu hochstrittigen Eltern, die um jede Kleinigkeit ringen. Andere Themenbereiche sind Ängste von Kindern oder auch Kinder, die im sozialen Miteinander Schwierigkeiten haben. "Was ich erfahre, belastet mich nicht. Mir wird jeden Tag Vertrauen geschenkt. Und ich meine das, wie ich es sage: Das ist ein Geschenk", erzählt Hanna Voget.

Kindern könne es gut gehen, wenn es den Eltern gut geht. "Geht es Eltern schlecht, hat das immer Auswirkungen auf die Kinder. Deshalb ist zentral für meine Arbeit, zu schauen, was Eltern brauchen, damit es ihnen gut geht", sagt die Psychologin. Das ist für sie auch ein Grund, warum sie dem Diakonischen Werk schon so lange treu ist. Hier kann sie sowohl Kinder als auch Erwachsene betreuen. "Die Durchmischung der Aufgaben reizt mich: Arbeit mit Kindern und Eltern beziehungsweise ganzen Familien, Paarberatung, Supervision", so Hanna Voget.

Ihre Beratung und Unterstützung ist für einige Familien aktuell wichtiger denn je. In der Krise haben die Mitarbeitenden der Beratungsstelle auch von sich aus die Familien angerufen, die in Beratung waren und aktuell nicht kommen konnten. Eine Mutter, die von Hanna Voget angerufen wurde, freute sich so, dass sie Voget gar als "Engel" bezeichnete. Eine andere Klientin erzählte ihr, sie halte die Einsamkeit nicht mehr aus. Und eine Alleinerziehende wisse nicht, wie sie den Wocheneinkauf mit Kindern organisieren soll. "Ich erlebe aber auch am Telefon die Eltern, die ohnehin schnell gestresst sind. Da werden dann die Kinder angeschrien, weil die ja im Moment noch mehr anstellen. Das sind Familien, um die ich mich sorge. Und ich habe das Gefühl, die erreicht man gerade nicht."

Für ihren für sie guten Arbeitsplatz nimmt die Heidelbergerin täglich einen langen Anfahrtsweg in Kauf. Die Zeit in der S-Bahn verbringt sie mit lesen – oft Fachliteratur. Hanna Voget ist eine erfahrene Psychologin. Sie hat sich bereits mit vielen Methoden beschäftigt. Mit zweien hat sie besonders oft gute Ergebnisse erzielt: EMDR und PEP. EMDR ist eine Methode, bei der durch Augenbewegungen Traumata verarbeitet werden sollen, bei PEP werden (vom Prinzip her wie bei der Akupunktur) bestimmte Punkte im Körper abgeklopft. "Ich habe einen guten Methodenkoffer, in dem vieles drin ist", erläutert die 59-Jährige. Sie kann diese Methoden anwenden, sie muss es aber nicht.

"Ich wünsche mir, dass wir mit Zuversicht weitergehen. Und dass wir die Coronakrise auch als Chance verstehen, um Dinge zu überdenken", meint Hanna Voget. Auch hier hat sie wieder ein Beispiel aus ihrer Arbeit parat. Eine ihrer Klientinnen hat durch die Krise ihre Arbeitsstelle verloren. "Natürlich hat sie Ängste, aber sie ist auch dankbar." Dafür, einen Stupser in eine neue Richtung erhalten zu haben. "Krisen sind immer Chancen. Und auch anstrengend", sagt Hanna Voget noch. Und irgendwie passt es zu ihr, dass sie den Ängsten Raum gibt, sie anerkennt, sie aber nicht alles andere überlagern lässt.