Von Peter Lahr

Mosbach. Es gibt vielfältige Beratungsangebote der Diakonie Neckar-Odenwald. Heute geht es um ein Fallbeispiel aus der Schwangeren- und Konfliktberatung. Alle Namen sind dabei fiktiv, jedoch handelt es sich um reale Fälle. Um die Anonymität der Klienten zu wahren, können auch zwei "typische" Fälle zu einer Geschichte zusammengefasst werden. Mitunter werden auch Details zu den einzelnen Familien verändert – etwa Anzahl, Alter oder Geschlechter von Geschwisterkindern.

"Ich bin schwanger und noch in der Ausbildung. Ich brauche Hilfe!", meldete sich Jana (22 Jahre) bei der Schwangerenberatung an. Zum Gesprächstermin kam sie zusammen mit ihrem Freund Tobias (25 Jahre). Dort erzählte sie, dass sie derzeit noch in der Ausbildung zur Industriekauffrau sei und ihren Abschluss erst nächstes Jahr machen werde. Ihr Freund studierte noch. "Wir waren beide sehr überrascht, als sich herausstellte, dass ich schwanger bin, da ich doch die Pille nehme", berichtete Jana.

Von ihrer Frauenärztin hatte sie den Hinweis auf die Schwangerenberatung erhalten. Jana befand sich in einem akuten Dilemma: "Ich weiß gar nicht mehr weiter. Einen Abbruch will ich nicht machen, denn eigentlich liebe ich Kinder. Aber ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen." In der Beratung erfuhren die beiden, dass man eine Ausbildung auch in Teilzeit weitermachen kann, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. Außerdem gebe es bei niedrigem Einkommen einige finanzielle Hilfen. Zudem könne das Elterngeld mithelfen, das erste Lebensjahr des Kindes finanziell zu überbrücken.

Nach dem ersten Beratungstermin ging es den beiden schon etwas besser: "Wenn man sich gut informiert und die Anträge rechtzeitig stellt, kann man es schaffen. Jetzt müssen wir uns erst mal an den Gedanken gewöhnen, dass wir Eltern werden", fasste Tobias zusammen.

Nach einigen Wochen meldeten sich die beiden noch einmal bei der Beratungsstelle. "Mein Arbeitgeber ist damit einverstanden, dass ich nach der Geburt des Kindes meine Ausbildung in Teilzeit fertigmachen kann", beschrieb Jana erleichtert die berufliche Seite. "Auch unsere Familien freuen sich auf das Baby und wollen uns so gut es geht unterstützen", lautete die zweite gute Nachricht. Zunächst wollten die beiden noch nicht zusammenziehen. In Janas Elternhaus gebe es aber genügend Platz für sie und das Kind. Auch der werdende Vater sei dort gerne gesehen. Zusammen mit der Beraterin wurden weitere Anträge auf den Weg gebracht und Fragen besprochen. Denn für die beiden werdenden Eltern gab es viel zu bedenken.

Kurz vor der Geburt hatte das Paar nochmals einen Termin bei der Diakonie. "Inzwischen haben wir uns ganz gut auf die kommende Geburt eingestellt und freuen uns schon sehr auf unser Kind", erzählte Tobias. "Es ist alles soweit vorbereitet – auch dank der Hilfe und Unterstützung durch die Schwangerenberatung", ergänzte Jana. Im Rückblick konnte sich das junge Paar kaum mehr vorstellen, welche Ängste und Befürchtungen sie zunächst gehabt hatten. Nun waren sich Jana und Tobias einig: "Wir sind zuversichtlich, dass wir gute Eltern werden. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel Hilfe von allen Seiten bekommen würden und wir sind sehr dankbar dafür."

Info: Termine können unter der zentralen Rufnummer des Diakonischen Werkes Telefon 06261/9299219 für Mosbach und Buchen vereinbart werden. Die Beratung ist kostenlos, erfolgt unter Wahrung der Schweigepflicht und ist auf Wunsch anonym.